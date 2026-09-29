Τι αναφέρει η ΟΛΜΕ για την τηλεκπαίδευση στα σχολεία που τελούν υπό κατάληψη και τη χρήση προσωπικού εξοπλισμού από τους καθηγητές.

Μπορεί να διανύουμε τις πρώτες μέρες μαθημάτων της νέας σχολικής χρονιάς όμως πολλά Γυμνάσια και Λύκεια τελούν υπό κατάληψη για τις συγχωνεύσεις τάξεων. Η ΟΛΜΕ με ανακοίνωσή της υπενθυμίζει στους καθηγητές ότι έχει κηρυχθεί απεργία – αποχή από την τηλεκπαίδευση στα υπό κατάληψη σχολεία.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, η απόφαση αφορά την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στις σχολικές μονάδες που τελούν υπό κατάληψη. Παράλληλα, η ΟΛΜΕ θέτει και το ζήτημα της χρήσης προσωπικού εξοπλισμού από τους εκπαιδευτικούς για την παροχή τηλεκπαίδευσης. Όπως επισημαίνει, οι εκπαιδευτικοί δεν υποχρεούνται να χρησιμοποιούν τη δική τους υλικοτεχνική υποδομή, όπως ηλεκτρονικό υπολογιστή ή προσωπική σύνδεση στο διαδίκτυο, για την εκτέλεση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων μέσω τηλεργασίας.

Η ΟΛΜΕ παραπέμπει σχετικά στον ν. 4807/2021, ο οποίος καθορίζει το θεσμικό πλαίσιο για την τηλεργασία. Στο συγκεκριμένο πλαίσιο προβλέπεται ότι η αρμόδια υπηρεσία του φορέα για την παροχή εξοπλισμού και πληροφοριακής υποστήριξης προμηθεύει τον υπάλληλο με τον απαραίτητο και κατάλληλο τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό και την απαιτούμενη τεχνολογική συσκευή για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων του μέσω τηλεργασίας, καθώς και με υποστήριξη για την εγκατάστασή τους, εφόσον αυτό είναι επιθυμητό από τον υπάλληλο.

Με βάση τα παραπάνω, η ΟΛΜΕ υποστηρίζει ότι η παροχή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δεν μπορεί να προϋποθέτει τη χρήση προσωπικού ηλεκτρονικού υπολογιστή ή ιδιωτικής σύνδεσης στο διαδίκτυο από τον εκπαιδευτικό.

«Συνεπώς, ανεξάρτητα από την κηρυχθείσα απεργία-αποχή, είναι σαφές ότι οι εκπαιδευτικοί δεν υποχρεούνται να παρέχουν εξ αποστάσεως εκπαίδευση στις υπό κατάληψη σχολικές μονάδες», αναφέρει χαρακτηριστικά η ΟΛΜΕ.