Το εξοργιστικό ποσοστό του 43,4% των σπιτιών διατηρεί τα καλοριφέρ σβηστά, καθώς η απόλυτη αδυναμία πληρωμής των κοινοχρήστων μετατρέπει τις πολυκατοικίες σε «ψυγεία».Μόλις το 36,6% των νοικοκυριών καταφέρνει να ανάψει καλοριφέρ πετρελαίου, ενώ το φυσικό αέριο περιορίζεται στο 18,6%.

Τα στοιχεία της έρευνας οικογενειακών προϋπολογισμών δείχνουν η ενεργειακή φτώχεια δεν είναι μια αφηρημένη έννοια, αλλά η καθημερινή, παγωμένη πραγματικότητα για εκατομμύρια νοικοκυριά. Η κοινωνική πραγματικότητα στη χώρα απογυμνώνεται για ακόμη μία φορά μέσα από τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, σπάζοντας την κυβερνητική φούσκα περί «ευημερίας». Ενόψει ενός χειμώνα όπου το πετρέλαιο θέρμανσης απειλεί να εκτιναχθεί έως και τα 1,90 ευρώ το λίτρο (από 1,10€ πέρσι), 5τα νοικοκυριά θα περάσουν πολύ δύσκολα.

Σχεδόν 1 στα 2 νοικοκυριά στην Ελλάδα έχει ξεχάσει τι σημαίνει κεντρική θέρμανση. Το εξοργιστικό ποσοστό του 43,4% των σπιτιών διατηρεί τα καλοριφέρ σβηστά, καθώς η απόλυτη αδυναμία πληρωμής των κοινοχρήστων μετατρέπει τις πολυκατοικίες σε «ψυγεία».Μόλις το 36,6% των νοικοκυριών καταφέρνει να ανάψει καλοριφέρ πετρελαίου, ενώ το φυσικό αέριο περιορίζεται στο 18,6%. Μεγάλη μερίδα του πληθυσμού (16,9%) εξαναγκάζεται να ζεσταθεί πρόσκαιρα με air condition, φορτώνοντας εκ νέου τους ήδη «φουσκωμένους» λογαριασμούς ρεύματος.Την ώρα που η κυβέρνηση ευαγγελίζεται την πράσινη ανάπτυξη, οι σύγχρονες αντλίες θερμότητας βρίσκονται εγκατεστημένες μόλις στο 1% των νοικοκυριών, επιβεβαιώνοντας ότι η τεχνολογία στην Ελλάδα αφορά μόνο μια ισχνή ελίτ. Το 17% των νοικοκυριών (1 στα 6 σπίτι ) δεν διαθέτει κανένα μέσο ψύξης, εγκαταλελειμμένο στην τύχη του απέναντι στους καύσωνες.

Ταυτόχρονα, οι αριθμοί δείχνουν ότι η μέση κατανάλωση σε ηλεκτρικό ρεύμα, υγρά καύσιμα και φυσικό αέριο αυξήθηκε το 2025. Αυτό όμως δεν οφείλεται σε «πολυτέλεια», αλλά στην απόλυτη ανάγκη. Όταν το 95,2% των νοικοκυριών μαγειρεύει υποχρεωτικά σε ηλεκτρική κουζίνα, κάθε γεύμα μετατρέπεται σε έναν επιπλέον φορολογικό εφιάλτη, καθώς οι τιμές χονδρικής στην ενέργεια μετακυλίονται στη λιανική.

Όταν ένα κράτος αφήνει τους πολίτες του να τουρτουρίζουν το χειμώνα και να βράζουν το καλοκαίρι, η επίκληση των διεθνών κρίσεων αποτελεί φθηνή δικαιολογία. Η άρνηση παρέμβασης στην αισχροκέρδεια των παρόχων ενέργειας και στους εξοντωτικούς έμμεσους φόρους συνιστά ευθεία αδιαφορία της ανθρώπινης διαβίωσης.

(Η Ιωάννα Λιούτα είναι πολιτική και οικονομική αναλύτρια)