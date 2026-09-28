Ο οδικός χάρτης για όλες τις σχολικές αργίες της φετινής σχολικής χρονιάς - Οι ημερομηνίες των διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα και πότε ολοκληρώνονται τα μαθήματα

Ο Σεπτέμβρης ολοκληρώνεται με τα σχολεία να έχουν μπει σε τροχιά μαθημάτων από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, μαθητές και εκπαιδευτικοί έχουν συνολικά 180 ημέρες μαθημάτων, αλλά και συγκεκριμένες αργίες και περιόδους διακοπών μέχρι την ολοκλήρωση του σχολικού έτους τον Ιούνιο του 2027.

Η κατανομή των ημερών μαθημάτων διαφέρει από μήνα σε μήνα. Τον Σεπτέμβριο προβλέπονται 13 ημέρες μαθημάτων, τον Οκτώβριο 20, τον Νοέμβριο 20, τον Δεκέμβριο 17, τον Ιανουάριο 16, τον Φεβρουάριο 20, τον Μάρτιο 24, τον Απρίλιο 17, τον Μάιο 16 και τον Ιούνιο 10. Ο Μάρτιος είναι ο μήνας με τις περισσότερες ημέρες μαθημάτων, ενώ ο Ιούνιος έχει τις λιγότερες, καθώς τότε ολοκληρώνεται η σχολική χρονιά και ξεκινά η περίοδος των εξετάσεων για την Δευτεροβάθμια.

Η λίστα με τις σχολικές αργίες για το 2026-2027

Η πρώτη μεγάλη αργία που περιμένει τους μαθητές μετά την έναρξη των μαθημάτων είναι η εθνική επέτειος της 28ης Οκτωβρίου. Το 2026 η 28η Οκτωβρίου πέφτει ημέρα Τετάρτη. Την Τρίτη 27 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθούν στα σχολεία οι καθιερωμένες εκδηλώσεις και γιορτές για την επέτειο, ενώ την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά λόγω της εθνικής εορτής. Λίγες εβδομάδες αργότερα ακολουθεί η επέτειος του Πολυτεχνείου. Η 17η Νοεμβρίου 2026 πέφτει Τρίτη και στα σχολεία θα πραγματοποιηθούν οι σχετικές εκδηλώσεις και τα αφιερώματα, με διαφορετικό πρόγραμμα λειτουργίας από μια συνηθισμένη σχολική ημέρα.

Μετά τις αργίες του Οκτωβρίου και του Νοεμβρίου, το επόμενο μεγάλο διάλειμμα από τα μαθήματα είναι οι διακοπές των Χριστουγέννων. Τα σχολεία θα λειτουργήσουν μέχρι και την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2026 και στη συνέχεια θα κλείσουν για τις γιορτές. Οι μαθητές θα επιστρέψουν στις αίθουσες την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2027, μετά την ολοκλήρωση των διακοπών. Η περίοδος των Χριστουγέννων αποτελεί μία από τις δύο μεγάλες διακοπές της σχολικής χρονιάς, μαζί με τις διακοπές του Πάσχα.

Πότε θα έχουμε το μοναδικό τριήμερο

Με την επιστροφή στα σχολεία τον Ιανουάριο ξεκινά το δεύτερο και μεγαλύτερο μέρος της σχολικής χρονιάς. Ο Φεβρουάριος περιλαμβάνει 20 ημέρες μαθημάτων, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο Μάρτιος, ο οποίος έχει συνολικά 24 ημέρες μαθημάτων και περιλαμβάνει δύο σημαντικές ημερομηνίες για το σχολικό ημερολόγιο. Η πρώτη είναι η Καθαρά Δευτέρα, η οποία το 2027 πέφτει στις 15 Μαρτίου. Η συγκεκριμένη ημερομηνία δημιουργεί το μοναδικό επίσημο τριήμερο της σχολικής χρονιάς που αφορά το σύνολο των μαθητών, καθώς η Καθαρά Δευτέρα είναι αργία και ακολουθεί το Σαββατοκύριακο.

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Λίγες ημέρες αργότερα έρχεται η εθνική επέτειος της 25ης Μαρτίου. Το 2027 η 25η Μαρτίου πέφτει Πέμπτη, ενώ οι σχολικές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 24 Μαρτίου. Την Πέμπτη 25 Μαρτίου τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά. Η συγκεκριμένη αργία αποτελεί μία ακόμη ημέρα κατά την οποία διακόπτεται η κανονική εκπαιδευτική διαδικασία, χωρίς όμως να δημιουργεί τριήμερο για όλους τους μαθητές, καθώς συμπίπτει με Πέμπτη.

Μετά την ολοκλήρωση του Μαρτίου, οι μαθητές θα μπουν στην τελική ευθεία πριν από τις πασχαλινές διακοπές. Το Πάσχα του 2027 γιορτάζεται την Κυριακή 2 Μαΐου και τα σχολεία θα διακόψουν τη λειτουργία τους για την πασχαλινή περίοδο. Σύμφωνα με το σχολικό ημερολόγιο, οι διακοπές ξεκινούν τη Μεγάλη Δευτέρα 26 Απριλίου και οι μαθητές επιστρέφουν στα σχολεία τη Δευτέρα 10 Μαΐου. Πρόκειται για τη δεύτερη μεγάλη περίοδο διακοπών μέσα στη σχολική χρονιά, μετά τα Χριστούγεννα.

Ιδιαίτερη ημερολογιακή συγκυρία παρουσιάζει και η Πρωτομαγιά του 2027, καθώς συμπίπτει με το Μεγάλο Σάββατο, δηλαδή βρίσκεται μέσα στην περίοδο των πασχαλινών διακοπών. Ως εκ τούτου, δεν δημιουργείται επιπλέον σχολική αργία για τους μαθητές, καθώς τα σχολεία βρίσκονται ήδη σε διακοπές.

Μετά την επιστροφή από τις διακοπές του Πάσχα, απομένουν οι τελευταίες εβδομάδες της σχολικής χρονιάς. Ο Μάιος περιλαμβάνει 16 ημέρες μαθημάτων, ενώ τον Ιούνιο οι ημέρες μαθημάτων περιορίζονται σε 10. Για τους μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τα μαθήματα ολοκληρώνονται την Τρίτη 15 Ιουνίου 2027. Στα Γυμνάσια, οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως τις 16 Ιουνίου, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας για το σχολικό έτος.

Στο ημερολόγιο υπάρχει και η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, η οποία το 2027 πέφτει στις 21 Ιουνίου οπότε «χάνεται» για τους μαθητές καθώς η σχολική χρονιά θα έχει ήδη ολοκληρωθεί μέχρι τότε.

Χαμόγελα και για τις τοπικές αργίες - Η εξαίρεση των ιδιωτικών σχολείων

Πέρα από τις πανελλαδικές αργίες, υπάρχουν και οι τοπικές αργίες που μπορεί να ισχύουν ανάλογα με την περιοχή στην οποία βρίσκεται κάθε σχολείο. Σε αυτές μπορεί να περιλαμβάνονται η ημέρα εορτής του πολιούχου της έδρας του σχολείου ή τοπικές εθνικές εορτές, ανάλογα με τις προβλέψεις που ισχύουν σε κάθε περιοχή. Για τον λόγο αυτό, οι γονείς και οι μαθητές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και τις ανακοινώσεις της εκάστοτε σχολικής μονάδας και της αρμόδιας εκπαιδευτικής αρχής.

Διαφορετικές δυνατότητες προβλέπονται και για τα ιδιωτικά σχολεία, τα οποία μπορούν να έχουν έως δύο επιπλέον ημέρες αργίας ανά σχολικό έτος, υπό τις προβλεπόμενες διαδικασίες ενημέρωσης της αρμόδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Οι ημέρες αυτές μπορούν να συνδέονται με την ιστορία, την παράδοση ή ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του σχολείου, ενώ στα ξένα σχολεία που λειτουργούν στην Ελλάδα μπορούν να συνδέονται και με επίσημες εθνικές ή θρησκευτικές εορτές της χώρας προέλευσης.

Έτσι, καθώς η σχολική χρονιά 2026-2027 βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, μαθητές και εκπαιδευτικοί έχουν μπροστά τους αρκετούς μήνες μαθημάτων, με ενδιάμεσες αργίες και δύο βασικές περιόδους διακοπών, τα Χριστούγεννα και το Πάσχα. Η 28η Οκτωβρίου αποτελεί την επόμενη μεγάλη σχολική αργία, ενώ στη συνέχεια ακολουθούν η επέτειος του Πολυτεχνείου, οι διακοπές των Χριστουγέννων, το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας, η 25η Μαρτίου και οι διακοπές του Πάσχα, πριν από την τελική ευθεία προς την ολοκλήρωση της σχολικής χρονιάς τον Ιούνιο του 2027.