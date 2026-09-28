Ο Φώτης Σεργουλόπουλος στο «Παρτάλι», έναν απαιτητικό μονόλογο στο νέο Θέατρο Μαβίλη.

Το «Παρτάλι», το εμβληματικό μυθιστόρημα του Θεόδωρου Γρηγοριάδη, ένα από τα σημαντικότερα έργα της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας, ζωντανεύει στη σκηνή σε μορφή θεατρικού μονολόγου, με τον Φώτη Σεργουλόπουλο σε μια από τις πιο απαιτητικές και συγκινητικές ερμηνείες της πορείας του, σε σκηνοθεσία του Φωκά Ευαγγελινού.

Υπόθεση

Ένα μικρό αγόρι μεγαλώνει σε ένα ορεινό χωριό της Μακεδονίας, στα χρόνια της βουλγαρικής κατοχής. Η μητέρα του, προσπαθώντας να το προστατεύσει από τη βία του πολέμου, το ντύνει σαν κορίτσι. Αυτό που αρχίζει ως πράξη αγάπης, γίνεται μια ολόκληρη ζωή.

Το παιδί γίνεται ο «διαφορετικός». Ο άνθρωπος που όλοι κοιτούν αλλά κανείς δεν βλέπει πραγματικά. Από τα δύσβατα μονοπάτια του Παγγαίου μέχρι τα λαϊκά ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης και από εκεί στη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του '80, η ζωή του γίνεται μια αδιάκοπη διαδρομή ανάμεσα στην απώλεια και την ελπίδα, στον έρωτα και την εγκατάλειψη, στη μνήμη και τη λύτρωση.

Δεν αφηγείται μόνο τη δική του ιστορία. Αφηγείται την ιστορία όλων εκείνων που χρειάστηκε κάποτε να κρύψουν τον εαυτό τους για να επιβιώσουν αλλά όμως ήταν κομμάτι της ιστορίας. Με βαθιά συγκίνηση, χιούμορ, αυτοσαρκασμό και μια σπάνια ποιητική δύναμη, το «Παρτάλι» μιλά για την ανάγκη του ανθρώπου να αγαπηθεί όπως πραγματικά είναι. Για τη μοναξιά που αφήνει η απόρριψη. Για την οικογένεια, την πατρίδα, τη μνήμη και τη συγχώρεση.

Πάνω απ' όλα, όμως, μιλά για το ανίκητο δικαίωμα κάθε ανθρώπου να υπάρξει.

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Ένα έργο που, 25 χρόνια μετά την πρώτη του κυκλοφορία, παραμένει πιο επίκαιρο από ποτέ, συγκινώντας όχι γιατί μιλά για τη διαφορετικότητα, αλλά γιατί μιλά για την ανθρώπινη ανάγκη να ανήκουμε κάπου.

«Παρτάλι στα μέρη μας, τότε, λέγαμε το παλιωμένο ρούχο. Το παλιόρουχο. Είναι τούρκικη λέξη. Και τον ανεπρόκοπο Παρτάλι τον φωνάζουν. Δεν ταιριάζεις με τα χνώτα του, δεν ταιριάζεις και με τα ρούχα του. Και μένα από γεννησιμιού μου Παρτάλι με φώναζαν, με Πι κεφαλαίο, σαν να μη περίσσευαν οι αταίριαστοι στην κοινωνία!».

Υπάρχουν άνθρωποι που μεγαλώνουν μέσα στον φόβο, στη σιωπή και στην απόρριψη, αναζητώντας μια θέση σε έναν κόσμο που δεν είναι έτοιμος να τους χωρέσει.

Από τις 11 Νοεμβρίου 2026, το Θέατρο Μαβίλη υποδέχεται «Το Παρτάλι» μια παράσταση που φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα θεατρικά γεγονότα της νέας σεζόν.



Συντελεστές

Κείμενο: Θεόδωρος Γρηγοριάδης

Σκηνοθεσία: Φωκάς Ευαγγελινός

Ερμηνεία: Φώτης Σεργουλόπουλος

Μουσική: Θέμης Καραμουρατίδης

Σκηνογράφος: Γιάννης Μουρίκης

Ενδυματολόγος: Γιώργος Σεγρεδάκης

Στίχοι τραγουδιού: Γεράσιμος Ευαγγελάτος

Φωτισμοί: Στέλλα Κάλτσου

Πληροφορίες



Θέατρο: Θέατρο Μαβίλη (Δορυλαίου 10-12, Αθήνα)

Παραστάσεις: κάθε Τετάρτη και Πέμπτη, στις 20:30

Τιμές εισιτηρίων:

Γενική είσοδος: 20€

Φοιτητικό / Ανέργων / ΑΜΕΑ / Ομαδικά εισιτήρια: 17€

Κάθε Πέμπτη ισχύει ατέλεια: 12€

Προπώληση εισιτηρίων εδώ

Τηλεφωνικά στο 2109213310

Και σε όλα τα καταστήματα PUBLIC