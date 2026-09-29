Νέα «ψυχρολουσία» για τους εκπαιδευτικούς εκτιμά ο Πατρέας ενόψει της β φάσης προσλήψεων αναπληρωτών - Πώς θα κινηθεί η κάλυψη των ειδικοτήτων.

Το «κόκκινο κουμπί» έχει απενεργοποιηθεί στην πλατφόρμα και πλέον έχουν εκκινήσει οι διαδικασίες ώστε μετά τις 15:00 το μεσημέρι να ανακοινωθούν τα ονόματα των προσλήψεων 6.500 αναπληρωτών εκπαιδευτικών της β φάσης για την σχολική χρονιά 2026-2027.

Προσλήψεις αναπληρωτών β' φάση : «Σύστημα πάμε και όπου βγει» το σχόλιο Πατρέα

Αίσθηση προκαλεί το σχόλιο του εκπαιδευτικού αναλυτή Πατρέα όπου αναφέρεται σε κουτσουρεμένη κάλυψη και διαβλέπει ότι η κατάσταση με τα κενά στα σχολεία δεν θα εξορθολογιστεί με αυτή την φάση προσλήψεων αναπληρωτών. Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά «Το σχόλιο "χειρότερα από ποτέ" είναι ο τίτλος που ταιριάζει στη φετινή σχολική χρονιά από πλευράς κάλυψης των κενών σε προσωπικό. Όχι ότι δεν αναμενόταν, αφού από την Α’ Φάση έμειναν ακάλυπτα 20.000+ κενά. Οπότε με περίπου 2.100 πιστώσεις για τη Γενική και 4.500 πιστώσεις από ΕΣΠΑ, εύκολα καταλαβαίνει κανείς ότι δεν θα καλυφθεί ούτε το 1/3 των κενών (ούτε και το 6.600 θα πιάσουν, καθώς σίγουρα δεν θα βρεθούν στη ροή όλοι οι ζητούμενοι). Και μάλιστα, επειδή πρόκειται για ένα zero-sum game, όσο κάποια ειδικότητα καλύπτεται περισσότερο από το 1/3 τόσο «ρίχνει» την κάλυψη σε άλλες ειδικότητες.

Είναι σημαντικό να γίνει αντιληπτό το «παιχνίδι» του Υπουργείου τόσο στην Α’ όσο και στη Β’ Φάση Αναπληρωτών: αντί να καλύψει με κάποια κεντρική λογική/ποσόστωση τα κενά, μοίρασε νούμερα πιστώσεων στους 13 «πρόθυμους» ΠΔΕ. Και λέω «πρόθυμους», καθώς είναι ενήμεροι ότι πριν από τα Χριστούγεννα θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες κρίσεων για τις θέσεις τους (με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης πριν από τις βουλευτικές εκλογές του 2027, ώστε να «ελέγχονται» τα πόστα, ανεξαρτήτως εκλογικού αποτελέσματος). Οπότε, υπό αυτό το καθεστώς ψυχολογικής πίεσης και με το βλέμμα στην επόμενη ημέρα ( ξέρετε κάποιο στέλεχος που δεν θέλει να ξαναείναι στέλεχος; καλά που υπάρχει και το όριο ηλικίας, αν και οι θέσεις των μετακλητών αποδεικνύονται μαγνήτης για συνταξιούχους…), αυτοί «πρόθυμα» έγιναν ουσιαστικά «συνένοχοι» στον κακό σχεδιασμό του Υπουργείου. Κατ’ αυτόν τον τρόπο χειραγωγείται η διαδικασία δήλωσης των κενών, καθώς τα κενά που δηλώνουν οι ΠΔΕ αντιστοιχούν στον αριθμό πιστώσεων που τους έχει μοιραστεί και ουδόλως ανταποκρίνονται στην εκπαιδευτική πραγματικότητα.

Επίσης, η ποσοστιαία κάλυψη των κενών παρουσιάζει διακυμάνσεις όχι μόνο από ειδικότητα σε ειδικότητα (αυτό πάντα γινόταν, αλλά με κεντρικό σχεδιασμό) αλλά πλέον και από περιοχή σε περιοχή, ανάλογα με τα κέφια του κάθε ΠΔΕ. Θεωρώ απίστευτο κατόρθωμα του Υπουργείου ότι μετά από αυτή τη Φάση Αναπληρωτών όλες οι ειδικότητες θα είναι από πολύ δυσαρεστημένες έως σφόδρα δυσαρεστημένες. Σύστημα «πάμε κι όπου βγει» λοιπόν…»

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Oι εκτιμήσεις Πατρέα για την κάλυψη των κενών στα σχολεία από την β φάση προσλήψεων

Αναλυτική εικόνα για το πώς εκτιμάται ότι θα κατανεμηθούν οι προσλήψεις της Β’ φάσης των αναπληρωτών δίνει ο εκπαιδευτικός αναλυτής Πατρέας, επισημαίνοντας ότι η κάλυψη των κενών δεν αναμένεται να είναι ομοιόμορφη μεταξύ περιοχών, κλάδων και δομών εκπαίδευσης. Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που μεταφέρει, στη Γενική Εκπαίδευση η κάλυψη των κενών αναμένεται να κινηθεί περίπου στο 30%, ενώ στις ΣΜΕΑΕ εκτιμάται ότι θα ανέλθει περίπου στο 25%. Υψηλότερη αναμένεται η κάλυψη στα ΚΕΔΑΣΥ, με το τελικό ποσοστό να διαφοροποιείται ανάλογα και με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Αντίθετα, στα ΣΔΕΥ η κάλυψη εκτιμάται ότι θα παραμείνει σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα.

Ειδική Αγωγή και Παράλληλη Στήριξη

Σε ό,τι αφορά την Ειδική Αγωγή, σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, οι ΣΜΕΑΕ αναμένεται να καλυφθούν σε υψηλό ποσοστό, με εξαίρεση τα Τμήματα Ένταξης, ενώ η κάλυψη στην Παράλληλη Στήριξη υπολογίζεται περίπου στο 25%-30%. Παράλληλα, υπάρχουν περίπου 20 κενά σε ΔΥΕΠ, τα οποία, σύμφωνα με την εκτίμηση, καλύπτονται μέσω ΕΣΠΑ. Σημαντικός αριθμός κενών αφορά και τον κλάδο ΠΕ06, με περίπου 400 θέσεις μειωμένου ωραρίου σε Νηπιαγωγεία. Η εκτίμηση είναι ότι θα καλυφθεί περίπου το 60% των συγκεκριμένων κενών.

Ποιες ειδικότητες αναμένεται να επηρεαστούν

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εκτίμηση για τις ειδικότητες της Αισθητικής Αγωγής, καθώς οι κλάδοι ΠΕ08, ΠΕ79.01 και ΠΕ91 αναμένεται, σύμφωνα με τον Πατρέα, να έχουν περιορισμένη κάλυψη. Την ίδια στιγμή, τα κενά των ΠΕ60 και ΠΕ70 εκτιμάται ότι δεν θα μπορέσουν να καλυφθούν ούτε κατά το ήμισυ, καθώς μια μεγαλύτερη κάλυψη στους συγκεκριμένους κλάδους θα περιόριζε σημαντικά τις διαθέσιμες πιστώσεις για τις υπόλοιπες ειδικότητες. Για τα Πρότυπα-Πειραματικά Σχολεία η εκτίμηση είναι ότι η κάλυψη θα φτάσει στο 100%.

Τι εκτιμάται για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Στη Δευτεροβάθμια, σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει ο εκπαιδευτικός αναλυτής, τα κενά είναι στη συντριπτική τους πλειονότητα θέσεις ΑΠΩ, με αποτέλεσμα η διάκριση μεταξύ ΑΠΩ και ΑΜΩ να έχει περιορισμένη πρακτική σημασία για την αποτύπωση της συγκεκριμένης φάσης. Για τα Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και τα Πρότυπα-Πειραματικά, η εκτίμηση κάνει λόγο για κάλυψη 100%. Για τα υπόλοιπα κενά της Δευτεροβάθμιας, η κάλυψη υπολογίζεται περίπου στο 20%, χωρίς να αναμένεται ομοιόμορφη κατανομή μεταξύ των ειδικοτήτων. Όπως επισημαίνεται, ορισμένες ειδικότητες ενδέχεται να έχουν εξαιρετικά περιορισμένη κάλυψη, καθώς οι διαθέσιμες πιστώσεις δεν επαρκούν για την κάλυψη του συνόλου των αναγκών.