Κουβέντα δεν βγήκε από το στόμα του Υπουργού Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου, για το ρεπορτάζ της Wall Street Journal.

Κατά την πρωινή περιπλάνηση της στήλης σε διάφορες ενημερωτικές ιστοσελίδες, διαπιστώσαμε ότι ο κ. Παπασταύρου παραχώρησε σήμερα συνέντευξη στο (κρατικό) Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Η στήλη με μεγάλο ενδιαφέρον άνοιξε να διαβάσει τη συνέντευξη, προκειμένου να ενημερωθεί, μετά και τη χθεσινή διάψευση του κυβερνητικού εκπροσώπου, για την απάντηση που έδωσε ο Υπουργός που φέρεται να πρωταγωνίστησε στα όσα αποκάλυψε η WSJ και τα οποία για τέταρτη μέρα απασχολούν την επικαιρότητα.

Γρήγορα ωστόσο διαπιστώσαμε πως τσάμπα η προσμονή, ο κ. Παπασταύρου δεν είπε ούτε λέξη γύρω από το επίμαχο ρεπορτάζ.

Υ.Γ. Βέβαια για να είμαστε δίκαιοι, για να πει κάτι, μάλλον θα έπρεπε να ερωτηθεί κιόλας, αλλά επειδή είναι άκομψο, ας μην κάνουμε τους αρχισυντάκτες του ΑΠΕ. Το κρατικό πρακτορείο έχει δικούς του, και απ' ό,τι φαίνεται κάνουν καλά τη δουλειά τους.

N.A.