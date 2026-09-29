Τα στοιχεία δημοσιοποιούνται καθώς εντείνεται η απαισιοδοξία για τις προοπτικές της γαλλικής οικονομίας, με το επίπεδο του χρέους να πλησιάζει πλέον εκείνα της Ιταλίας και της Ελλάδας - δύο από τις πιο υπερχρεωμένες χώρες της ευρωζώνης - ενώ η ανάπτυξη παραμένει στάσιμη.

Σε κατάσταση δημοσιονομικού εκτροχιασμού βρίσκεται η Γαλλία, το δημόσιο χρέος της οποίας ανήλθε στα τέλη Ιουνίου, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Στατιστική της Υπηρεσία (INSEE), στα 3.595,5 δισεκατομμύρια ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 119% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) και είναι το υψηλότερο των τελευταίων 80 ετών.

Σε σχέση με τον προηγούμενο Μάρτιο, το δημόσιο χρέος της Γαλλίας αυξήθηκε κατά 59,6 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 2% σε τρεις μήνες. Υπερέβη επίσης το δημόσιο χρέος που είχε καταγραφεί κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021 (117,8%), όταν η Γαλλία, όπως και οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες, δαπάνησαν μεγάλα χρηματικά ποσά για να αποφύγουν την οικονομική ύφεση. Σύμφωνα εξάλλου με τις τελευταίες κυβερνητικές προβλέψεις, το δημόσιο χρέος αναμένεται να αυξηθεί στο 119,3% του ΑΕΠ μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους και στο 121,7% το 2027.

Τα στοιχεία δημοσιοποιούνται καθώς εντείνεται η απαισιοδοξία για τις προοπτικές της γαλλικής οικονομίας, με το επίπεδο του χρέους να πλησιάζει πλέον εκείνα της Ιταλίας και της Ελλάδας - δύο από τις πιο υπερχρεωμένες χώρες της ευρωζώνης - ενώ η ανάπτυξη παραμένει στάσιμη, τονίζει το Politico.

Κόστος δανεισμού

Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι η αύξηση του κόστους δανεισμού της Γαλλίας. Στα δεκαετή ομόλογα το επιτόκιο έχει ανέβει στο 4,8%, ενώ για τα τριακονταετή βρίσκεται στο 5,3% το μεγαλύτερο από το 2003. Η Γαλλία δανείζεται σήμερα πιο ακριβά από την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία και βεβαίως τη Γερμανία της οποίας το επιτόκιο για το δεκαετή ομόλογα βρίσκεται στο 3,65%, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Προϋπολογισμός

Εκ παραλλήλου, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, η Γαλλία εισέρχεται σε μία περίοδο πολιτικών και κοινωνικών εντάσεων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Σήμερα απεργούσαν οι δημόσιοι υπάλληλοι, των οποίων οι κινητοποιήσεις έγιναν ιδιαίτερα αισθητές στους τομείς των μεταφορών, της υγείας και της παιδείας, ενώ ασαφές παραμένει το αν θα υπάρξει στη γαλλική Εθνοσυνέλευση πλειοψηφία έγκρισης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027.

Ο Γάλλος πρωθυπουργός, Σεμπαστιάν Λεκoρνί, δήλωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι σκοπεύει να προτείνει μέτρα εξοικονόμησης ύψους 54 δισ. ευρώ στον προϋπολογισμό του 2027, ο οποίος θα παρουσιαστεί επίσημα την Πέμπτη.

Ο Λεκoρνί έχει δεσμευτεί να μειώσει το δημοσιονομικό έλλειμμα - δηλαδή η διαφορά μεταξύ των κρατικών δαπανών και των φορολογικών εσόδων - στο 5% του ΑΕΠ το 2027.

Η Γαλλία είχε θέσει ως στόχο έλλειμμα 5% του ΑΕΠ για φέτος, αλλά πιθανότατα δεν θα τον πετύχει, λόγω της περιορισμένης οικονομικής ανάπτυξης και της αύξησης των τιμών ενέργειας που συνδέεται με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Ακόμη και πριν από τη δημοσιοποίηση των στοιχείων, ανεξάρτητοι ελεγκτές και διεθνείς οργανισμοί θεωρούσαν μη ρεαλιστική τη δέσμευση της Γαλλίας να μειώσει το έλλειμμά της κάτω από το 3% του ΑΕΠ έως το 2029, σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ.

Ο προϋπολογισμός του 2027, ο τελευταίος που θα συζητήσει η κυβέρνηση πριν από τις προεδρικές εκλογές του επόμενου έτους, έχει δεχθεί επικρίσεις από τους αριστερούς αντιπάλους του Λεκoρνί. Ωστόσο, ο ακροδεξιός Εθνικός Συναγερμός, η υποψήφια του οποίου Μαρίν Λεπέν προηγείται στις δημοσκοπήσεις, δεν έχει αποσαφηνίσει τη στάση του απέναντι στα δημοσιονομικά σχέδια της κυβέρνησης, στέλνοντας αντικρουόμενα μηνύματα.

Με πληροφορίες από Politico, ΑΠΕ