Ένα απίθανο blooper στον ημιτελικό Γαλλίας – Φινλανδίας, με τους σκηνοθέτες να προσθέτουν την κατάλληλη μουσική επιλογή.

Ένα στιγμιότυπο το οποίο οι Ιταλοί σκηνοθέτες φρόντισαν να κάνουν ακόμη πιο σουρεάλ καταγράφηκε στον δεύτερο ημιτελικό του Eurovolley 2026 που διεξάγεται στο Μιλάνο, ανάμεσα στη Γαλλία και την Φινλανδία.

Στο πρώτο σετ της αναμέτρησης και ενώ η Γαλλία προηγούταν με σκορ 19-15 ήρθε η ώρα του Σιμόν Μανιόν να κάνει το σερβίς. Η εκτέλεση του Μανιόν όχι μόνο δεν βρήκε το μισό των Φινλανδών, αλλά βρήκε στόχο που ίσως να ζήλευε και... ελεύθερος σκοπευτής.

Συγκεκριμένα, η μπάλα πήρε ύψος και πέτυχε με δύναμη δύο λάπτοπ τα οποία χρησιμοποιούνταν για την κάλυψη των αναγκών της αναμέτρησης.

Το blooper απογειώθηκε, όταν κατά τη διάρκεια του replay ακούστηκε από τα ηχεία του γηπέδου το «My Heart Will Go On» της Σελίν Ντιόν.

Δείτε το βίντεο

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