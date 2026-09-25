Το δίκτυο Αλληλεγγύης Αγίας Παρασκευής συγκεντρώνει βρεφικά είδη, είδη προσωπικής υγιεινής και άλλα είδη ανάγκης για τις κρατούμενες στις γυναικείες φυλακές της Θήβας.
Σε ανακοίνωσή του, το δίκτυο ενημερώνει πως η συγκέντρωση των ειδών θα γίνεται καθημερινά από τη Δευτέρα 28/9 έως την Παρασκευή 2/10/2026 από τις 18:00 ως τις 20:00 επί της Μεσογείων 452.
Το δίκτυο στην ίδια ανακοίνωση αναφέρει ποια είδη συγκεντρώνονται.
Πρόκειται για:
- Βρεφικά Είδη (για παιδάκια μέχρι τριών ετών): αφρόλουτρα, βρεφικά σαμπουάν, βρεφικές πάνες, κρέμες συγκάματος, μωρομάντηλα.
- Είδη Προσωπικής Υγιεινής: αποσμητικά, αφρόλουτρα, κρέμες ενυδάτωσης, κρεμοσάπουνα, ξυραφάκια μιας χρήσης, οδοντόβουρτσες, οδοντόκρεμες, σαμπουάν, σαπούνια, σερβιέτες, υγρά μαντηλάκια, χαρτί υγείας.
Επίσης συγκεντρώνονται απορρυπαντικά για πλύσιμο των ρούχων, εσώρουχα και κάλτσες (καινούργια), πετσέτες, σεντόνια και μαξιλαροθήκες.
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