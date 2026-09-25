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Το δίκτυο αναφέρει συγκεκριμένα ποια είδη συγκεντρώνονται για τις κρατούμενες στις φυλακές της Θήβας.

Το δίκτυο Αλληλεγγύης Αγίας Παρασκευής συγκεντρώνει βρεφικά είδη, είδη προσωπικής υγιεινής και άλλα είδη ανάγκης για τις κρατούμενες στις γυναικείες φυλακές της Θήβας.

Σε ανακοίνωσή του, το δίκτυο ενημερώνει πως η συγκέντρωση των ειδών θα γίνεται καθημερινά από τη Δευτέρα 28/9 έως την Παρασκευή 2/10/2026 από τις 18:00 ως τις 20:00 επί της Μεσογείων 452.

Το δίκτυο στην ίδια ανακοίνωση αναφέρει ποια είδη συγκεντρώνονται.

Πρόκειται για:

- Βρεφικά Είδη (για παιδάκια μέχρι τριών ετών): αφρόλουτρα, βρεφικά σαμπουάν, βρεφικές πάνες, κρέμες συγκάματος, μωρομάντηλα.

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- Είδη Προσωπικής Υγιεινής: αποσμητικά, αφρόλουτρα, κρέμες ενυδάτωσης, κρεμοσάπουνα, ξυραφάκια μιας χρήσης, οδοντόβουρτσες, οδοντόκρεμες, σαμπουάν, σαπούνια, σερβιέτες, υγρά μαντηλάκια, χαρτί υγείας.

Επίσης συγκεντρώνονται απορρυπαντικά για πλύσιμο των ρούχων, εσώρουχα και κάλτσες (καινούργια), πετσέτες, σεντόνια και μαξιλαροθήκες.

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