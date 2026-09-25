Η καρακάξα πραγματοποίησε αλλεπάλληλες εφορμήσεις στον άνδρα, ενώ η σύντροφός του κατέγραφε το περιστατικό.

Σε μία αστεία περιπέτεια εξελίχθηκε το πρωινό τζόγκινγκ για έναν άνδρα στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, όταν την ώρα που έτρεχε μπήκε στο στόχαστρο μίας επίμονης καρακάξας.

Μαζί με τον άνδρα βρισκόταν μαζί η κοπέλα του, η οποία κατέγραψε σε βίντεο το περιστατικό, που έγινε viral. Στο βίντεο φαίνεται η καρακάξα να κυνηγάει τον δρομέα και εκείνος κάνει ότι μπορεί προκειμένου να την αποφύγει, μάταια όμως. Το πουλί επιμένει.

Όπως περιέγραψε αργότερα η κοπέλα που τράβηξε το βίντεο , στην αρχή της φάνηκε αστείο το όλο θέαμα, ωστόσο το γέλιο... κόπηκε λίγο απότομα όταν η καρακάξα στράφηκε προς το μέρος της.

Το περιστατικό δεν είναι ασυνήθιστο αυτή την εποχή στην Αυστραλία. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ο Σεπτέμβριος αποτελεί περίοδο κορύφωσης της αναπαραγωγικής δραστηριότητας των καρακάξων.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι αρσενικές καρακάξες μπορεί να γίνουν ιδιαίτερα προστατευτικές απέναντι στη φωλιά και τα μικρά τους, πραγματοποιώντας επιθέσεις εναντίον ανθρώπων που πλησιάζουν στην περιοχή τους. Οι επιθέσεις συνήθως περιλαμβάνουν απότομες πτήσεις πάνω από το κεφάλι ή προς το πρόσωπο των περαστικών, με τις καρακάξες να επιστρέφουν πολλές φορές στην ίδια περιοχή.

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Δείτε το βίντεο

{https://x.com/ABC/status/2103455547278143763}