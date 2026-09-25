«Ο Jay-Z δεν με βίασε ποτέ».

Η γυναίκα που είχε κατηγορήσει τον Jay-Z ότι τη βίασε, όταν εκείνη ήταν 13 ετών, σε νέα δήλωσή της προς δικαστήριο αναφέρει ότι ο ράπερ δεν της επιτέθηκε ποτέ σεξουαλικά, ούτε τον έχει γνωρίσει.

Σε αγωγή που κατατέθηκε το 2024, η γυναίκα υποστήριζε ότι ο Σον Κάρτερ, το πραγματικό όνομα του Jay-Z, τη νάρκωσε και τη βίασε μαζί με τον Σον Κομπς (P Diddy). Ο καταγγελλόμενος βιασμός, σύμφωνα με την αγωγή, είχε γίνει σε πάρτι έπειτα από την τελετή απονομής των βραβείων του MTV, το 2000.

Ο Jay-Ζ είχε αντικρούσει τις κατηγορίες, λέγοντας ότι επρόκειτο για απόπειρα εκβιασμού, ενώ και ο Κομπς τις είχε αρνηθεί. Τελικά η γυναίκα απέσυρε την αγωγή το 2025 και ο Jay-Z κατέθεσε ανταγωγή. Καθώς η τελευταία προχωρά, η γυναίκα δήλωσε τώρα ότι οι ισχυρισμοί της ήταν ψευδείς.

«Ο Jay-Z δεν με βίασε ποτέ»

«Ο Σον “Jay-Z” Κάρτερ δεν με βίασε ποτέ. Δεν έχω συναντήσει ποτέ τον κ. Κάρτερ, ούτε του έχω μιλήσει. Ο κ. Κάρτερ δεν ενεπλάκη ποτέ σε οποιαδήποτε ανάρμοστη συμπεριφορά σε βάρος μου», ανέφερε σε δήλωσή της προς δικαστήριο, την οποία δημοσίευσε το «Rolling Stone».

Η γυναίκα συμπλήρωσε ότι «δεν υπήρχε καμία αλήθεια σε όποιο ισχυρισμό μου σε βάρος του κ. Κάρτερ. Καταλαβαίνω ότι οι ψευδείς κατηγορίες μου έχουν προκαλέσει στον κ. Κάρτερ τεράστιο πόνο, οδύνη και βλάβη που δεν μπορεί ποτέ να αποκατασταθεί πλήρως».

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Πλέον η γυναίκα έχει εξαιρεθεί από την αγωγή του Jay-Z και ο ράπερ εξακολουθεί να στρέφεται κατά των πρώην δικηγόρων της, υποστηρίζοντας ότι θα έπρεπε να γνωρίζουν ότι οι καταγγελίες «έρχονταν σε αντίθεση με δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες, περιείχαν αντιφάσεις και δεν υποστηρίζονταν από καμία αξιόπιστη εκδοχή ή έρευνα». Εκείνοι από την πλευρά τους κάνουν λόγο για κακόβουλη δίωξη.

Σε ό,τι αφορά τη νέα δήλωση της καταγγέλλουσας, ο Τόνι Μπάζμπι- ένας εκ των πρώην δικηγόρων της γυναίκας- δήλωσε: «Εάν για κάποιο λόγο υποστηρίζει τώρα ότι είπε ψέματα σε εμάς και στο δικαστήριο, αυτό είναι νέα πληροφορία.

Ο σημερινός δικηγόρος της γυναίκας, Τζέιμς Μπλερ Νιούμαν τζούνιορ, δήλωσε «Η εντολέας μας επιμένει ότι υπέστη σεξουαλική επίθεση, αλλά έκανε απόλυτο λάθος στους ισχυρισμούς της με τους οποίους κατονόμαζε τον κ. Κάρτερ».

«Δεν μπορώ να δεχθώ συμβιβασμό. Δεν είναι στο DNA μου, θα πέθαινα»

Στο παρελθόν ο Jay-Z είχε μιλήσει για τον αντίκτυπο που είχε αυτή η υπόθεση στη ζωή του. Όταν αποσύρθηκε η αγωγή αναφέρθηκε στο «τραύμα που βίωσε η σύζυγός μου, τα παιδιά μου, οι αγαπημένοι μου κι εγώ».

Σε συνέντευξη στο GQ τον Μάρτιο είχε πει: «Δεν έχω υπάρξει τόσο θυμωμένος για πολύ καιρό. Ένας θυμός ανεξέλεγκτος. Δεν φορτώνεις κάτι τέτοιο σε κάποιον, είναι κάτι για το οποίο οφείλεις να είσαι απολύτως σίγουρος». Επίσης, εξήγησε γιατί αρνήθηκε τον εξωδικαστικό συμβιβασμό: «Δεν μπορώ να δεχθώ συμβιβασμό. Δεν είναι στο DNA μου, θα πέθαινα», είπε.

Πηγή: Guardian