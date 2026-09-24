Στον ανήλικο επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι να μην πλησιάζει το ανήλικο θύμα καθώς και η αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.

Νέα διάσταση λαμβάνει η υπόθεση που αφορά δύο ανήλικους μαθητές στο Αγρίνιο, μετά την καταγγελία που υπέβαλε μαθήτρια σε βάρος συμμαθητή της. Ο ανήλικος είχε συλληφθεί την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, έπειτα από την καταγγελία της συνομήλικης συμμαθήτριάς του για περιστατικό που, σύμφωνα με όσα καταγγέλθηκαν στις Αρχές, φέρεται να σημειώθηκε έξω από το Γυμνάσιο όπου φοιτούν.

Από την προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας στον βιασμό κατ’ εξακολούθηση

Με βάση την αρχική καταγγελία, ο ανήλικος φέρεται να ακινητοποίησε τη μαθήτρια κρατώντας την από τα χέρια και στη συνέχεια να τη φίλησε και να τη θώπευσε, παρά την προσπάθειά της να απομακρυνθεί σύμφωνα με το agriniopress.gr.

Μετά την καταγγελία, οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν στη σύλληψή του και σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας. Στο πλαίσιο της υπόθεσης συνελήφθη και η μητέρα του ανηλίκου, με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Στη συνέχεια, ωστόσο, η ποινική αξιολόγηση της υπόθεσης άλλαξε. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, η Εισαγγελία αναβάθμισε την κατηγορία σε βάρος του ανηλίκου, η οποία πλέον αφορά βιασμό κατ’ εξακολούθηση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους

Μετά την ολοκλήρωση της αυτόφωρης διαδικασίας, ο ανήλικος αφέθηκε ελεύθερος με την επιβολή περιοριστικών όρων. Μεταξύ των όρων που του επιβλήθηκαν περιλαμβάνονται η αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος και η απαγόρευση προσέγγισης της ανήλικης που προχώρησε στην καταγγελία.