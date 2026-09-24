Αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν ενημερώσει ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για σχέδιο πιθανής ρωσικής επιχείρησης με drones, τα οποία θα μπορούσαν να εκτοξευθούν από πλοία στη Μεσόγειο.

Η Ρωσία προετοιμάζει νέες επιθέσεις με drones στην Ευρώπη, αυτή τη φορά όμως εναντίον χωρών της Μεσογείου. Οι υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ έχουν συγκεντρώσει πληροφορίες σχετικά με σχέδια του Κρεμλίνου για κλιμάκωση και τις έχουν κοινοποιήσει σε αρκετές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. «Θα χρησιμοποιήσουν drones που θα εκτοξεύονται από τη θάλασσα, κρυμμένα μέσα σε κοντέινερ πλοίο. Δεν είναι καθόλου δύσκολο», αναφέρει πηγή που βρίσκεται κοντά στο υπουργείο Άμυνας της Λιθουανίας και μίλησε στην El Mundo υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Η αιτιολόγηση μιας τέτοιας κλιμάκωσης βρίσκεται εδώ και καιρό στο τραπέζι. Η Μόσχα έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι η παροχή όπλων, πληροφοριών και στρατιωτικών συμβούλων στην Ουκρανία καθιστά τις δυτικές χώρες συμμετέχουσες στον πόλεμο και νόμιμους στόχους.

Μέχρι σήμερα, έχει κινηθεί κάτω από αυτό που οι ειδικοί αποκαλούν «κατώφλι πολέμου», αποφεύγοντας ενέργειες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν συντονισμένη απάντηση του ΝΑΤΟ. Παράλληλα, όμως, έχει αναπτύξει μια εντεινόμενη εκστρατεία σαμποτάζ εναντίον στόχων σε χώρες που στηρίζουν την Ουκρανία, καθώς και μεμονωμένες ενέργειες που φαίνεται να αποσκοπούν στη δοκιμή των ορίων και στην αξιολόγηση της αντίδρασης.

Μια πρώτη κλιμάκωση σημειώθηκε πριν από έναν χρόνο, όταν 19 drones, χωρίς πυρομαχικά, κατευθύνθηκαν προς τον πολωνικό εναέριο χώρο. Το σημαντικότερο σημείο καμπής, ωστόσο, αποτέλεσε το πρόσφατο περιστατικό με ένοπλα drones στο αεροδρόμιο της Λειψίας, το οποίο οι γερμανικές αρχές αποδίδουν στη ρωσική υπηρεσία πληροφοριών.

Τα drones Gerbera

Οι λιθουανικές αρχές γνωρίζουν ακόμη και τον τύπο του drone που ενδέχεται να χρησιμοποιήσει η Ρωσία εναντίον της Ισπανίας, της Γαλλίας ή της Ιταλίας. Πρόκειται για το Gerbera, το οποίο έχει μήκος περίπου δύο μέτρα, άνοιγμα φτερών 2,5 μέτρα, βάρος έως 18 κιλά, ταχύτητα περίπου 160 χιλιομέτρων την ώρα και δηλωμένη μέγιστη εμβέλεια 600 χιλιομέτρων.

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Η πραγματική εμβέλεια εξαρτάται από το εκρηκτικό φορτίο που μεταφέρει, καθώς και από άλλους παράγοντες, όπως ο άνεμος. Ένα εμπορικό πλοίο μπορεί να μεταφέρει αρκετές τέτοιες συσκευές, οι οποίες εκτοξεύονται πολύ ευκολότερα από ένα Shahed ή ένα Geran, που είναι σημαντικά μεγαλύτερα.

Από απόσταση 200 ή 300 χιλιομέτρων από την ακτή, η πτήση θα διαρκούσε περίπου από μία ώρα και ένα τέταρτο έως δύο ώρες, ανάλογα με την πραγματική ταχύτητα. Το μικρό εκρηκτικό φορτίο του Gerbera δεν επαρκεί για να επιφέρει σοβαρές ζημιές σε μεγάλη εγκατάσταση, μπορεί όμως να προκαλέσει πυρκαγιά, να καταστρέψει εκτεθειμένο εξοπλισμό ή να οδηγήσει σε προσωρινό κλείσιμο ενός λιμανιού ή αεροδρομίου.

Στόχος μιας τέτοιας ενέργειας θα μπορούσε να είναι όχι μόνο η πρόκληση υλικών ζημιών, αλλά και η άσκηση πολιτικής και οικονομικής πίεσης.

Η επίσκεψη του διευθυντή της CIA στη Μόσχα

Η Λιθουανία, όπως και άλλες χώρες, έλαβε τη σχετική ενημέρωση λίγο μετά το μυστηριώδες ταξίδι του διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ, στη Μόσχα στις 25 Αυγούστου.

Ο Ράτκλιφ έφτασε με αμερικανικό στρατιωτικό αεροσκάφος, το οποίο είχε κάνει στάση στη Ρίγα, στην καρδιά της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ. Δεν έχει γίνει γνωστό δημοσίως αν πραγματοποίησε συναντήσεις στη Λετονία, όμως διπλωματικές πηγές από χώρα της Βαλτικής επιβεβαιώνουν ότι είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων για το ταξίδι και ότι στη συνέχεια έλαβαν ενημέρωση για το περιεχόμενο της επίσκεψης.

Οι Wall Street Journal και Politico ανέφεραν ότι ο Ράτκλιφ πήγε στη Μόσχα για να προειδοποιήσει τη Ρωσία εναντίον οποιασδήποτε επίθεσης ή πρόκλησης κατά του ΝΑΤΟ.

Ενημερώθηκαν Ισπανία, Γαλλία και Ιταλία

Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν την προειδοποίηση, οι κυβερνήσεις της Ισπανίας, της Γαλλίας και της Ιταλίας ενημερώθηκαν επίσης ότι η Ρωσία προετοίμαζε πιθανή επιχείρηση με drones εναντίον μίας από αυτές τις χώρες.

Η προειδοποίηση αυτή συμπίπτει με την ασυνήθιστη αντίδραση του Εμανουέλ Μακρόν. Μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Άμυνας στις 16 Σεπτεμβρίου, ο Γάλλος πρόεδρος κάλεσε δύο ημέρες αργότερα στο Μέγαρο των Ηλυσίων τους ηγέτες όλων των πολιτικών κομμάτων και τους υποψηφίους για τις προεδρικές εκλογές του 2027.

Αρκετοί αναλυτές άμυνας που ρωτήθηκαν επιβεβαίωσαν ότι γνωρίζουν την ύπαρξη έκθεσης της CIA, η οποία έχει διαβιβαστεί σε ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και περιγράφει με μεγάλη ακρίβεια την πιθανή επίθεση. Όπως ανέφεραν, οι γαλλικές αρχές αποδίδουν μεγάλη αξιοπιστία στην έκθεση.

Γιατί Ισπανία, Γαλλία ή Ιταλία;

Γιατί να αποτελέσουν στόχο η Ισπανία, η Γαλλία ή η Ιταλία; Και οι τρεις χώρες έχουν εκλογικές αναμετρήσεις το 2027 και διαθέτουν ριζοσπαστικές πολιτικές δυνάμεις που θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν τον φόβο και την κόπωση από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ιδιαίτερα στη Γαλλία και την Ιταλία υπάρχουν πρόσωπα και πολιτικές θέσεις που εμφανίζονται σαφώς πιο κοντά στα συμφέροντα του Κρεμλίνου. Μόλις χθες, ο αριστερός υποψήφιος Ζαν-Λικ Μελανσόν απέδωσε την εντεινόμενη ρωσική απειλή στην Ευρώπη στα «πλήγματα μεγάλης εμβέλειας» που πραγματοποιεί η Ουκρανία σε ρωσικό έδαφος.

Ο Κιρ Γκάιλς, Βρετανός αναλυτής που ειδικεύεται στη ρωσική στρατιωτική στρατηγική και έχει εργαστεί στη Βρετανική Ακαδημία Άμυνας, προειδοποιεί ότι η απόσταση της Ισπανίας από τα ρωσικά σύνορα δεν εγγυάται την ασφάλειά της.

«Δεν είναι απαραίτητα οι χώρες της πρώτης γραμμής που θα αποτελέσουν στόχο. Ο στόχος θα βρίσκεται εκεί όπου εντοπίζεται το πιο αδύναμο σημείο της Ευρώπης», υποστηρίζει.

Μεταξύ των πιθανών ευάλωτων σημείων αναφέρει «χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο ή η Ισπανία, οι οποίες δεν έχουν επενδύσει σε επαρκή ολοκληρωμένα συστήματα αεράμυνας και αντιπυραυλικής άμυνας απέναντι στη ρωσική απειλή».

Στόχος η αναστάτωση, όχι απαραίτητα η καταστροφή

Ο βασικός στόχος μιας επιχείρησης με Gerbera πιθανόν δεν θα ήταν η πρόκληση μεγάλης καταστροφής.

Με εκρηκτικό φορτίο περίπου τεσσάρων ή πέντε κιλών, το drone θα μπορούσε να κλείσει ένα αεροδρόμιο, να προκαλέσει πυρκαγιά, να πετάξει πάνω από μια στρατιωτική εγκατάσταση ή να αποδείξει ότι η Ρωσία μπορεί να πλήξει την ευρωπαϊκή ενδοχώρα.

«Η Ρωσία παρατηρεί πού θα έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο οποιαδήποτε ενέργεια, λόγω της έλλειψης ανθεκτικότητας, πολιτικής προστασίας και σταθερότητας», λέει ο Γκάιλς.

Η επιλογή του στόχου, εξηγεί, βασίζεται σε «μια εξίσωση που αλλάζει συνεχώς»: η Μόσχα υπολογίζει πού μπορεί να επιτύχει το μεγαλύτερο αποτέλεσμα, λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους που είναι έτοιμη να αναλάβει και τους πόρους που έχει στη διάθεσή της.

Τα πειράματα με εκτοξεύσεις από πλοία

Η ιδέα της εκτόξευσης drones από πλοία εναντίον χωρών του ΝΑΤΟ είχε ήδη αναφερθεί πριν από έναν χρόνο από το ουκρανικό μέσο Defense Express: drones Gerbera θα μπορούσαν να μεταφέρονται με δεξαμενόπλοια του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» και να εκτοξεύονται με καταπέλτες από διεθνή ύδατα.

«Η Ρωσική Ομοσπονδία είχε ήδη δοκιμάσει την εκτόξευση drones από πλοία. Για παράδειγμα, το 2020, η ZALA, ρωσική εταιρεία κατασκευής drones που συνδέεται με τον αμυντικό όμιλο Kalashnikov, πραγματοποίησε δοκιμαστικές εκτοξεύσεις από κινούμενο σκάφος».

Τον Οκτώβριο του 2024, επανέλαβε αυτά τα πειράματα από μια σχεδόν ακίνητη θαλάσσια πλατφόρμα.

Πέρα από τις ασκήσεις, έχει ήδη υπάρξει περιστατικό ανησυχίας στη Βαλτική. Τον Φεβρουάριο, σουηδική ναυτική μονάδα εντόπισε drone να απογειώνεται από το ρωσικό πλοίο συλλογής ηλεκτρονικών πληροφοριών Zhigulevsk στα στενά του Έρεσουντ.

Η Σουηδία αναχαίτισε το drone και χαρακτήρισε την πτήση παραβίαση του εναέριου χώρου της. Εκείνες ακριβώς τις ημέρες, το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle βρισκόταν στο Μάλμε. Το drone παρέμεινε σε απόσταση μεγαλύτερη των 10 χιλιομέτρων και δεν αναγνωρίστηκε.

Στις 14 Σεπτεμβρίου, ρωσικό πολεμικό πλοίο εκτόξευσε επίσης δύο φωτοβολίδες κινδύνου εναντίον δανικού στρατιωτικού ελικοπτέρου που πραγματοποιούσε αποστολή επιτήρησης σε διεθνή ύδατα της Βαλτικής.

Το βλέμμα της Ρωσίας προς τη Μεσόγειο

Σε ρωσικούς κύκλους που βρίσκονται κοντά στον στρατιωτικό χώρο, η νότια πλευρά της Μεσογείου παρουσιάζεται ήδη ως πιθανή οδός για την άσκηση πίεσης στη Γαλλία, ενώ έχουν δημοσιευθεί ακόμη και κατάλογοι πιθανών στόχων.

Στις 19 Σεπτεμβρίου, μόλις μία ημέρα μετά τη συνάντηση που συγκάλεσε ο Μακρόν, το επιδραστικό κανάλι στο Telegram Rybar δημοσίευσε χάρτη της Μεσογείου με τίτλο «Ρωσικό φάρμακο κατά της γαλλικής αλαζονείας».

Το δημοσίευμα αναφερόταν στο ενδεχόμενο παράδοσης drones Geran-5 στην Αλγερία και υποστήριζε ότι αυτά θα μπορούσαν να πλήξουν αεροναυπηγικές εγκαταστάσεις, στρατιωτικές βάσεις, πυρηνικούς σταθμούς και πετροχημικά συγκροτήματα στη νότια Γαλλία.

Πηγές των υπηρεσιών πληροφοριών στις χώρες της Βαλτικής συνδέουν την αυξημένη ρωσική επιθετικότητα με τις ζημιές που προκαλούν οι ουκρανικές επιθέσεις στον ρωσικό ενεργειακό τομέα.

Η πρόσφατη εντατικοποίηση των ρωσικών δραστηριοτήτων σαμποτάζ εξυπηρετεί, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αρκετούς στόχους: τη μείωση της υποστήριξης προς την Ουκρανία, την υπονόμευση της συνοχής του ΝΑΤΟ και την καλλιέργεια ανησυχίας στον ευρωπαϊκό πληθυσμό.

Η Πολωνία διαθέτει επίσης παρόμοιες πληροφορίες. Ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ έχει προειδοποιήσει για πιθανές ρωσικές επιθέσεις με drones ή πυραύλους εναντίον κρατών που βοηθούν την Ουκρανία και επισήμανε ότι οι χώρες έχουν ήδη αποδείξει την ικανότητά τους να σταματούν τέτοιου είδους επιχειρήσεις ή να εντοπίζουν τους υπεύθυνους και τους εντολείς τους.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Λιθουανίας, Κεστούτις Μπουντρίς, προειδοποιεί: «Η Ρωσία δεν θα κρυφτεί. Απλώς πρέπει να αποφύγουμε τις συνέπειες».

Σε δημοσίευμα του Bloomberg, πρόσωπο που βρίσκεται κοντά στο Κρεμλίνο προειδοποίησε ότι υπάρχει πρόθεση να τιμωρηθεί η Ευρώπη για τη στήριξή της προς το Κίεβο.

Με πληροφορίες από El Mundo