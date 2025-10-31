Με αφορμή τον μήνα πρόληψης κατά του καρκίνου του μαστού, εξετάστηκαν 107 κρατούμενες των φυλακών στη Θήβα με τη χρήση υπερηχογράφων, ενώ 31 κρατούμενες εξετάστηκαν από ενδοκρινολόγο.

Δωρεάν προληπτικές εξετάσεις και μαστολογικό έλεγχο πραγματοποίησε το ιατρικό προσωπικό της Κλινικής «ΡΕΑ» στις κρατούμενες του Σωφρονιστικού Καταστήματος Γυναικών Ελεώνα Θηβών.

Με αφορμή τον μήνα πρόληψης κατά του καρκίνου του μαστού, εξετάστηκαν 107 κρατούμενες με τη χρήση υπερηχογράφων, ενώ 31 κρατούμενες εξετάστηκαν από ενδοκρινολόγο.

Στο Κινητό Διαγνωστικό Κλιμάκιο Ιατρών που εξέτασαν τις κρατούμενες Γυναίκες συμμετείχαν οι κ.κ. Καζαμίας Μιχάλης, Γενικός Χειρουργός, Κιαπέκου Ερασμία, Ενδοκρινολόγος, Τζεφεράκος Αλέξανδρος, Μαιευτήρας Γυναικολόγος και η Τσιγγινού Αλεξάνδρα, Μαιευτήρας Γυναικολόγος Μαστολόγος.

Η πρωτοβουλία, υλοποιήθηκε στο πλαίσιο Μνημονίου Συνεργασίας με την κλινική «ΡΕΑ», με κύριο στόχο την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού.

Η Γενική Γραμματεία, αναγνωρίζοντας τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του μαστού, συνεχίζει ενεργά να προωθεί δράσεις προληπτικού ελέγχου εντός των Σωφρονιστικών Καταστημάτων. Μέσω συνεργασιών με αρμόδιους φορείς και εξειδικευμένους επιστήμονες, στηρίζει και ενισχύει πρωτοβουλίες που εξασφαλίζουν στις κρατούμενες πρόσβαση σε σύγχρονες και ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, με στόχο την προστασία και τη διασφάλιση της υγείας τους.