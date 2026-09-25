Οι δρομείς δεν αναζητούν μόνο τον επόμενο αγώνα, αλλά και τρόπους να γνωρίσουν την πόλη μέσα σε λίγες ώρες.

Το τρέξιμο αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς τρόπους άσκησης, με σημαντικά οφέλη για τη σωματική και ψυχική υγεία. Μάλιστα, δεν είναι λίγοι εκείνοι που επιλέγουν να συνδυάσουν την αγάπη τους για το τρέξιμο με την ταξιδιωτική εμπειρία, συμμετέχοντας σε αγώνες δρόμου σε δημοφιλείς προορισμούς του εξωτερικού. Η εν λόγω τάση έχει βρει τα τελευταία χρόνια πολλούς ακολούθους στην Ευρώπη.

Οι αναζητήσεις στο διαδίκτυο για «μαραθώνιο στο εξωτερικό» έχουν φτάσει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, ενώ οι δρομείς δεν ενδιαφέρονται πλέον μόνο για τη συμμετοχή στον αγώνα, αλλά αναζητούν παράλληλα ιδέες για το τι μπορούν να κάνουν στον προορισμό τους μετά τον τερματισμό.

Σύμφωνα με στοιχεία της Bókun, εταιρείας που ανήκει στο Tripadvisor, οι αναζητήσεις για μαραθώνιους στο εξωτερικό αυξήθηκαν κατά περίπου 1.255% μέσα σε έναν χρόνο. Η τάση αυτή συνδέεται με την ολοένα μεγαλύτερη δημοφιλία των ταξιδιών που έχουν ως αφορμή μια αθλητική διοργάνωση.

Το φθινόπωρο αποτελεί μάλιστα μια ιδιαίτερα σημαντική περίοδο για τέτοιου είδους ταξίδια, καθώς περίπου το 42% των μαραθωνίων πραγματοποιείται κατά τη συγκεκριμένη εποχή. Μόνο ο Οκτώβριος συγκεντρώνει περίπου το 23% των διοργανώσεων παγκοσμίως.

Από τον αγώνα στην εξερεύνηση της πόλης

Η νέα τάση δεν περιορίζεται στην ημέρα του αγώνα. Τα δεδομένα δείχνουν ότι οι ταξιδιώτες αναζητούν ολοένα περισσότερο τρόπους να αξιοποιήσουν ακόμη και ένα μόλις 24ωρο στην πόλη όπου ταξιδεύουν για να τρέξουν.

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Η Bókun ανέλυσε πρόσφατες αναζητήσεις στο Google για δραστηριότητες σε πόλεις που φιλοξενούν σημαντικές διοργανώσεις και διαπίστωσε σημαντικές αυξήσεις στο ενδιαφέρον.

Το Αμβούργο ξεχωρίζει, καθώς οι αναζητήσεις για «τι να κάνετε στο Αμβούργο» αυξήθηκαν κατά 500% τον τελευταίο μήνα. Στη Λισαβόνα, οι αναζητήσεις για δραστηριότητες που μπορούν να γίνουν μέσα σε μία ημέρα αυξήθηκαν κατά 400%, ενώ στο Μόναχο η αντίστοιχη αύξηση έφτασε το 250%.

Ανοδική τάση καταγράφηκε επίσης στο Βερολίνο, όπου οι αναζητήσεις για ημερήσιες δραστηριότητες αυξήθηκαν κατά 119%. Για τη Βουδαπέστη, οι αναζητήσεις για «24 ώρες» στην πόλη αυξήθηκαν κατά 84%, ενώ στο Άμστερνταμ το ενδιαφέρον για μονοήμερες προτάσεις ενισχύθηκε κατά 70%.

Οι αγώνες που προσελκύουν ταξιδιώτες

Το φετινό φθινόπωρο περιλαμβάνει αρκετές σημαντικές αθλητικές διοργανώσεις σε ευρωπαϊκούς προορισμούς. Μεταξύ άλλων, πραγματοποιούνται αγώνες HYROX στη Ρώμη και το Βερολίνο τον Σεπτέμβριο, ενώ τον Οκτώβριο ακολουθούν σημαντικοί μαραθώνιοι σε Άμστερνταμ, Μόναχο, Λισαβόνα και Βουδαπέστη, καθώς και το HYROX στη Βαλένθια.

Στο Αμβούργο, το HYROX είναι προγραμματισμένο από τις 28 Οκτωβρίου έως την 1η Νοεμβρίου, γεγονός που φαίνεται να έχει ενισχύσει το ενδιαφέρον για σύντομες επισκέψεις στην πόλη.

Παράλληλα, η τάση συνδέεται και με την άνοδο των λεγόμενων «μικροαποδράσεων», δηλαδή ταξιδιών μικρής διάρκειας που επιτρέπουν στους επισκέπτες να γνωρίσουν έναν προορισμό χωρίς να χρειάζεται να διαθέσουν αρκετές ημέρες.

Δεν είναι μόνο το τρέξιμο

Για τους συγκεκριμένους ταξιδιώτες, η εμπειρία δεν σταματά στη συμμετοχή στον αγώνα ή στην επίσκεψη στα γνωστά αξιοθέατα. Οι αναζητήσεις δείχνουν αυξημένο ενδιαφέρον και για οργανωμένες δραστηριότητες, ημερήσιες εκδρομές, γαστρονομικές εμπειρίες και μαθήματα.

Ενδεικτικά, οι αναζητήσεις για ημερήσιες εκδρομές στη Βουδαπέστη αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 400% μέσα σε έναν χρόνο, ενώ στο Άμστερνταμ η αντίστοιχη αύξηση ξεπέρασε το 100%. Στη Λισαβόνα, οι αναζητήσεις για ημερήσιες εκδρομές ενισχύθηκαν κατά περισσότερο από 70%.

Το φαγητό αποτελεί επίσης σημαντικό κομμάτι της εμπειρίας. Οι αναζητήσεις για μαθήματα μαγειρικής στη Λισαβόνα αυξήθηκαν κατά 488%, ενώ εκείνες για γαστρονομικές περιηγήσεις στη Ρώμη σημείωσαν άνοδο 94%.

Έτσι, ο συνδυασμός αθλητισμού και ταξιδιού φαίνεται να δημιουργεί ένα νέο μοντέλο σύντομων αποδράσεων, όπου ο αγώνας αποτελεί την αφορμή και η εξερεύνηση της πόλης, η γαστρονομία και οι τοπικές εμπειρίες συμπληρώνουν το ταξίδι.