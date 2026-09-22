Φθινόπωρο, η εποχή που τίθενται οι νέοι στόχοι, η εποχή που το σώμα ενεργοποιείται και η καθημερινότητα μπαίνει σε νέες βάσεις.

Το φθινόπωρο είναι η εποχή του χρόνου που σηματοδοτεί την έναρξη μίας νέας ρουτίνας και την επιστροφή στην καθημερινότητα. Είναι επίσης η κατάλληλη εποχή για να φορέσει κανείς τα αθλητικά του και να ξεκινήσει τρέξιμο, μία από τις πιο σημαντικές και αποδοτικές σωματικές ασκήσεις.

Οι πιο χαμηλές θερμοκρασίες κάνουν την προπόνηση πιο ευχάριστη, ενώ η επιστροφή στη ρουτίνα, βοηθάει στο να διατηρήσετε ένα αυστηρό πρόγραμμα άσκησης, χωρίς να αμελείτε τις προγραμματισμένες σας δραστηριότητες.

Αν ωστόσο, πέρασε το καλοκαίρι χωρίς σωματική άσκηση, καλό θα ήταν να επανέλθετε σταδιακά στη ρουτίνα του τρεξίματος, με σκοπό να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή σας, είτε μέσα στη φύση και σε εξωτερικό χώρο, είτε στα πλαίσια ενός γυμναστηρίου.

Ποια είναι τα οφέλη του τρεξίματος;

Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, το τρέξιμο συμβάλει στη διατήρηση ενός υγιούς σωματικού βάρους, αναζωογονεί το πνεύμα και βοηθάει στην καρδιακή λειτουργία, ενώ παράλληλα θεωρείται μία από τις πιο διαδεδομένες αερόβιες ασκήσεις.

Η προπόνηση το φθινόπωρο που οι θερμοκρασίες είναι πιο δροσερές, βοηθά το σώμα να συνηθίσει στην αλλαγή των καιρικών συνθηκών, και βελτιώνει σημαντικά την ψυχική υγεία και ευεξία. Παράλληλα, η σωματική δραστηριότητα συνδέεται με τη βελτίωση της διάθεσης και μπορεί να μειώσει αισθητά τα επίπεδα του άγχους.

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Πώς να ξεκινήσετε σωστά για να μην χάσετε ούτε μία προπόνηση

Σε κάθε περίπτωση, ο στόχος που έχετε θέσει αποτελεί σίγουρα ένα κίνητρο, ενώ το μυστικό κρύβεται στο να εντάξετε στην καθημερινότητά σας προπονήσεις σε ώρες και μέρες που ξέρετε ότι μπορείτε να υλοποιήσετε χωρίς περισπασμούς.

Ξεκινήστε με μικρές αποστάσεις και έναν ρυθμό που σας επιτρέπει να νιώθετε άνετα με το σώμα σας και την προπόνηση που κάνετε. Σταδιακά, μπορείτε να αυξήσετε τόσο τις αποστάσεις, όσο και τους ρυθμούς που κινείστε.

Τα άνετα ρούχα που προσαρμόζονται στις καιρικές συνθήκες και σας προστατεύουν από τις θερμοκρασίες κάνουν τη διαφορά. Καλό θα ήταν, να επιλέξετε ρούχα, με χρώματα και υφές που ταιριάζουν στο δικό σας στυλ για να έχετε ένα ακόμη κίνητρο να ξεκινήσετε την προπόνησή σας.

Εντάξτε το τρέξιμο στην καθημερινότητά σας και στη συναναστροφή σας με τους οικείους σας. Άλλωστε, η συμμετοχή στα κοινά δίνει περισσότερες ευκαιρίες στο άτομο να δραστηριοποιείται, ενώ η επιθυμία του ενός μπορεί να αποτελέσει κίνητρο για την αλλαγή.