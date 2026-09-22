Το νέο καθεστώς αφορά προϊόντα καπνού, ηλεκτρονικά τσιγάρα και περιέκτες επαναπλήρωσης, καθώς και φυτικά προϊόντα για κάπνισμα.

Νέο πλαίσιο προστίμων για παραβάσεις που αφορούν προϊόντα καπνού, ηλεκτρονικά τσιγάρα και συναφή προϊόντα τίθεται σε εφαρμογή, με κοινή απόφαση του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρη Μαρκόπουλου και του Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή. Η απόφαση καθορίζει τόσο το ύψος των προστίμων όσο και τη διαδικασία ελέγχου, βεβαίωσης και είσπραξής τους.

Το νέο καθεστώς αφορά προϊόντα καπνού, ηλεκτρονικά τσιγάρα και περιέκτες επαναπλήρωσης, καθώς και φυτικά προϊόντα για κάπνισμα. Οι κυρώσεις συνδέονται με παραβάσεις που διαπιστώνονται κατά τον εργαστηριακό και φυσικοχημικό έλεγχο, αλλά και κατά τον έλεγχο της ταξινόμησης, της επισήμανσης και της συσκευασίας των προϊόντων.

Ιδιαίτερα υψηλά είναι τα προβλεπόμενα ποσά για ορισμένες παραβάσεις. Η μέγιστη τιμή βάσης του προστίμου φθάνει τις 30.000 ευρώ όταν διαπιστώνεται υπέρβαση των ανώτατων επιπέδων εκπομπών πίσσας, νικοτίνης ή μονοξειδίου του άνθρακα στα τσιγάρα.

Στο ίδιο επίπεδο ορίζεται η μέγιστη βάση και για τη διάθεση προϊόντων καπνού που περιέχουν απαγορευμένα πρόσθετα.

Για παραβάσεις που σχετίζονται με τις απαιτήσεις επισήμανσης και συσκευασίας προβλέπεται μέγιστη βάση 7.000 ευρώ, ενώ η μη συμμόρφωση με τη γενική προειδοποίηση υγείας ή το ενημερωτικό μήνυμα μπορεί να οδηγήσει σε βάση προστίμου 15.000 ευρώ.

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Στο επίκεντρο των ελέγχων τα ηλεκτρονικά τσιγάρα

Στο επίκεντρο των ελέγχων μπαίνουν και τα ηλεκτρονικά τσιγάρα. Για παραβάσεις προδιαγραφών, όπως εκείνες που αφορούν τον όγκο των περιεκτών επαναπλήρωσης, τη μέγιστη περιεκτικότητα σε νικοτίνη, τη χρήση προσθέτων και την καθαρότητα των συστατικών, η μέγιστη τιμή βάσης του προστίμου καθορίζεται στις 30.000 ευρώ. Πρόστιμα προβλέπονται επίσης για ελλείψεις στο ενημερωτικό φυλλάδιο, στη συσκευασία και στις προειδοποιήσεις υγείας.

Αντίστοιχα, η απουσία της ελληνικής σύστασης «να φυλάσσεται το προϊόν μακριά από παιδιά» στα νέα προϊόντα καπνού συνδέεται με μέγιστη τιμή βάσης 10.000 ευρώ, ενώ παραβάσεις σχετικά με τον τρόπο παρουσίασης των συγκεκριμένων προϊόντων μπορούν να φθάσουν τις 15.000 ευρώ.

Το τελικό πρόστιμο, πάντως, δεν ταυτίζεται αυτομάτως με τη μέγιστη τιμή βάσης. Η απόφαση εισάγει σύστημα υπολογισμού που λαμβάνει υπόψη τη βαρύτητα της παράβασης, το μέγεθος της επιχείρησης και τη θέση του οικονομικού φορέα στην αλυσίδα εφοδιασμού. Για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις ο συντελεστής μεγέθους ορίζεται σε 0,15, για τις μικρές σε 0,25, για τις μεσαίες σε 0,5 και για τις μεγάλες σε 1. Παράλληλα, διαφορετικός συντελεστής εφαρμόζεται ανάλογα με το εάν πρόκειται για κατάστημα λιανικής, διανομέα ή κατασκευαστή και εισαγωγέα.

Ο μαθηματικός τύπος που θεσπίζεται προβλέπει ότι το πρόστιμο προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό της μέγιστης τιμής βάσης με τον συντελεστή μεγέθους της επιχείρησης και τον συντελεστή ιδιότητας του οικονομικού φορέα. Σε περίπτωση υποτροπής, το ποσό διπλασιάζεται. Ως υποτροπή θεωρείται η επανάληψη της ίδιας παράβασης από το ίδιο πρόσωπο μέσα σε διάστημα πέντε ετών από την κοινοποίηση της προηγούμενης απόφασης επιβολής προστίμου.

Τους εργαστηριακούς, φυσικοχημικούς και σχετικούς ελέγχους αναλαμβάνουν οι Περιφερειακές Χημικές Υπηρεσίες του Γενικού Χημείου του Κράτους. Εφόσον εντοπιστεί παράβαση, ο οικονομικός φορέας καλείται να υποβάλει εγγράφως εξηγήσεις και στοιχεία για το μέγεθος της επιχείρησής του μέσα σε προθεσμία 20 ημερών, πριν ο φάκελος διαβιβαστεί στην αρμόδια Χημική Υπηρεσία για την επιβολή του προστίμου.

Η απόφαση προβλέπει ακόμη ότι η επιβολή των συγκεκριμένων προστίμων δεν αποκλείει άλλες διοικητικές κυρώσεις που ενδέχεται να προβλέπονται από διαφορετικές διατάξεις για την ίδια παράβαση.

Τα πρόστιμα πρέπει να καταβάλλονται εντός 60 ημερών από την επομένη της κοινοποίησής τους, ενώ μετά την παρέλευση της προθεσμίας ενεργοποιείται η διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξής τους μέσω των αρμόδιων φορολογικών υπηρεσιών.

