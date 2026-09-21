Διαφοροποιήσεις καταγράφονται και στις περιοχές που επιλέγουν οι αγοραστές.

Αυξημένο παραμένει το ενδιαφέρον για εξοχική κατοικία στην Ελλάδα από αγοραστές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη Μεγάλη Βρετανία, τις ΗΠΑ και την Αυστραλία να αποτελούν βασικές αγορές προέλευσης, σύμφωνα με ανάλυση της Elxis – At Home in Greece για την περίοδο 2024-2026.

Τα στοιχεία αποκτούν ιδιαίτερη σημασία μετά την κυβερνητική εξαγγελία για αύξηση του φόρου μεταβίβασης για αγοραστές από τρίτες χώρες. Σύμφωνα με την Elxis, το 44% των υποψήφιων αγοραστών που απευθύνθηκαν στην εταιρεία για εξοχική κατοικία την τελευταία τριετία προερχόταν από χώρες εκτός Ε.Ε., ενώ σε επίπεδο συναλλαγών το ποσοστό διαμορφώθηκε στο 20%. Έτσι, μία στις πέντε αγορές εξοχικών πραγματοποιείται από πολίτες τρίτων χωρών.

«Κύριες αγορές μας είναι η Αγγλία, με αύξηση 20% από το 2024 στο 2026, και οι ΗΠΑ, με αύξηση περίπου 30%», αναφέρει ο διευθύνων σύμβουλος της Elxis, Γιώργος Γαβριηλίδης. Η Αυστραλία διπλασίασε το μερίδιό της μέσα σε έναν χρόνο και αποτελεί πλέον την τρίτη μεγαλύτερη αγορά εκτός Ε.Ε., μαζί με την Ελβετία και το Ισραήλ.

Διαφοροποιήσεις καταγράφονται και στις περιοχές που επιλέγουν οι αγοραστές. Οι Βρετανοί προτιμούν τα νησιά του Ιονίου σε ποσοστό 24%, ενώ οι αγοραστές από ΗΠΑ και Καναδά στρέφονται κυρίως στην Κρήτη (28%) και στην ηπειρωτική Ελλάδα (25%). Το Αιγαίο συγκεντρώνει ποσοστό 19% τόσο από τη βρετανική όσο και από την αμερικανική αγορά.

Το μερίδιο των υποψήφιων αγοραστών εκτός Ε.Ε. αυξήθηκε κατά 11,1% μεταξύ 2024 και 2026. Σχεδόν τέσσερις στους δέκα, ή 38%, διαθέτουν προϋπολογισμό άνω των 400.000 ευρώ, έναντι 24% μεταξύ των ενδιαφερομένων από την Ε.Ε.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σύμφωνα με την κυβερνητική εξαγγελία, ο φόρος μεταβίβασης για πολίτες εκτός Ε.Ε. θα αυξηθεί από 3% σε 15% για κατοικίες που αγοράζονται από φυσικά πρόσωπα, με προβλεπόμενη εφαρμογή από την 1η Ιουλίου 2027.

Εξαιρούνται ομογενείς και επί μακρόν διαμένοντες.

Η Elxis εκτιμά ότι η αλλαγή μπορεί να επιταχύνει τις αγοραστικές αποφάσεις τους επόμενους μήνες. Την ίδια στιγμή, η αύξηση των ορίων της Golden Visa δεν φαίνεται να έχει ανακόψει τη ζήτηση, καθώς μόλις το 11% των πελατών της εταιρείας από χώρες εκτός Ε.Ε. το 2026 επέλεξε να αξιοποιήσει το πρόγραμμα.