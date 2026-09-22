Η ΑΑΔΕ προβλέπει την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων στους ιδιοκτήτες οχημάτων που εμφανίζουν οφειλές από τέλη κυκλοφορίας του 2021.

Νέα διαδικασία για τη βεβαίωση των τελών κυκλοφορίας του 2021 ενεργοποιεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, δίνοντας στους ιδιοκτήτες οχημάτων που εμφανίζονται με οφειλές τη δυνατότητα να διορθώσουν την εικόνα του οχήματός τους πριν ολοκληρωθεί η βεβαίωση των ποσών και των σχετικών προστίμων.

Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΑΑΔΕ, η διαδικασία αφορά ιδιοκτήτες και κατόχους οχημάτων καθώς και τις αρμόδιες φορολογικές υπηρεσίες, ενώ η βεβαίωση των τελών κυκλοφορίας του 2021 θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 3 Δεκεμβρίου 2026. Από τη διαδικασία εξαιρούνται, μεταξύ άλλων, οχήματα ατόμων με αναπηρία που εμπίπτουν στη σχετική εγκύκλιο, καθώς και περιπτώσεις αποβιωσάντων.

Η ΑΑΔΕ προβλέπει την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων στους ιδιοκτήτες οχημάτων που εμφανίζουν οφειλές από τέλη κυκλοφορίας του 2021. Οι φορολογούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν την πραγματική κατάσταση του οχήματός τους και να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, εφόσον θεωρούν ότι δεν οφείλουν τα συγκεκριμένα τέλη.

«Κομβική» είναι η 1η Οκτωβρίου 2026, οπότε προβλέπεται να ανοίξει η σχετική εφαρμογή στο myCar. Σε αυτή θα εμφανίζονται ανά ιδιοκτήτη τα οχήματα για τα οποία προκύπτουν οφειλές τελών κυκλοφορίας του 2021. Η είσοδος θα πραγματοποιείται με τους κωδικούς Taxisnet και οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να δηλώνουν την κατάσταση στην οποία βρισκόταν το όχημά τους κατά το έτος της οφειλής ή και κατά τα επόμενα χρόνια.

Μεταξύ των περιπτώσεων που μπορούν να δηλωθούν περιλαμβάνονται, σύμφωνα με την εγκύκλιο, όχημα που είχε κλαπεί, είχε διαγραφεί, βρισκόταν σε ακινησία ή απαλλασσόταν από την καταβολή τελών. Μαζί με τη δήλωση θα πρέπει να υποβάλλεται το αντίστοιχο δικαιολογητικό που αποδεικνύει την πραγματική κατάσταση του οχήματος.

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Η προθεσμία για ενέργειες μέσω του myCar

Η προθεσμία για τις συγκεκριμένες ενέργειες μέσω του myCar εκπνέει στις 30 Οκτωβρίου 2026. Οι φορολογικές υπηρεσίες θα ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για τις δηλώσεις και, βάσει των δικαιολογητικών που υποβάλλονται, θα προχωρούν στις απαραίτητες διορθώσεις στο Πληροφοριακό Σύστημα Οχημάτων.

Εάν από τα δικαιολογητικά προκύπτει ότι ένα όχημα κυκλοφορούσε στο εξωτερικό για περισσότερα από ένα έτη, η εικόνα του μπορεί να διορθωθεί για ολόκληρο το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, με καταχώρισή του σε αναγκαστική ακινησία. Αντίθετα, σε περιπτώσεις όπου δηλώνεται παράδοση του οχήματος σε συλλέκτη σιδερικών ή απώλεια και δεν υπάρχει κατάλληλο αποδεικτικό πέραν μιας υπεύθυνης δήλωσης, δεν πραγματοποιείται διόρθωση, αλλά καταχωρίζεται σχετική σημείωση.

Οι ΔΟΥ και τα ΚΕΦΟΔΕ θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις σχετικές διορθώσεις έως τις 26 Νοεμβρίου 2026. Όπου από τα δικαιολογητικά δεν αποδεικνύεται ότι ο ιδιοκτήτης δεν είχε υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας για το 2021, τα αντίστοιχα τέλη θα συμπεριληφθούν στη βεβαίωση μαζί με το πρόστιμο. Η ηλεκτρονική βεβαίωση προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως τις 3 Δεκεμβρίου.

Ακόμη και μετά τις 30 Οκτωβρίου, οι ιδιοκτήτες θα μπορούν μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» να δηλώνουν τον λόγο για τον οποίο θεωρούν ότι δεν οφείλουν τέλη και να επισυνάπτουν τα σχετικά δικαιολογητικά. Ωστόσο, η υποβολή αυτή δεν θα αναστέλλει τη διαδικασία βεβαίωσης.

Τέλος, προβλέπεται δυνατότητα διόρθωσης ακόμη και μετά τη βεβαίωση. Εάν ο ιδιοκτήτης προσκομίσει εκ των υστέρων δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι δεν όφειλε τα τέλη κυκλοφορίας ή το σχετικό πρόστιμο, η αρμόδια φορολογική υπηρεσία μπορεί να τα κάνει δεκτά και να προχωρήσει, κατά περίπτωση, στη διαγραφή της οφειλής. Η πράξη βεβαίωσης μπορεί επίσης να προσβληθεί απευθείας ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.