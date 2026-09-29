Τα οστά και το βιολογικό υλικό περισυνελέγησαν από διαφορετικούς τόπους (Κουλούρι, οικόπεδο Παντρεμένου, κ.λπ.), σε διαφορετικούς χρόνους και διαφορετικούς φορείς, τοποθετήθηκαν σε ειδικά σακουλάκια αριθμημένα και φυλάσσονται στο γραφείο του Εφέτη Ανακριτή.

Αίτημα προς την έδρα του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων που εκδικάζει την υπόθεση των Τεμπών κατέθεσε ο κ. Γιάννης Μαντζουράνης, δικηγόρος του Παύλου Ασλανίδη προκειμένου το δικαστήριο να αναζητήσει, να μετρήσει, να ταυτοποιήσει στα οστά και το βιολογικό υλικό των θυμάτων της τραγωδίας, που φυλάσσει στο γραφείο του ο Εφέτης Ανακριτής των Τεμπών.

Σύμφωνα με καταθέσεις μαρτύρων γονιών και συγγενών θυμάτων ο Εφέτης Ανακριτής είχε πει σε γονείς που τον είχαν επισκεφθεί διαρκούσης της ανάκρισης ότι τα οστά που περισυνελλέγησαν είναι σε διπλανό του δικού του γραφείο.

Τα οστά και το βιολογικό υλικό περισυνελέγησαν από διαφορετικούς τόπους (Κουλούρι, οικόπεδο Παντρεμένου, κ.λπ.), σε διαφορετικούς χρόνους και διαφορετικούς φορείς, τοποθετήθηκαν σε ειδικά σακουλάκια αριθμημένα και φυλάσσονται στο γραφείο του Εφέτη Ανακριτή. Ο τελευταίος μάλιστα είχε απορρίψει αιτήματα του κ. Μαντζουράνη στο παρελθόν να εξεταστούν και να ταυτοποιηθούν. Σύμφωνα με μαρτυρία του Παύλου Ασλανίδη, ο Εφέτης Ανακριτής δεν αξιοποίησε και δεν διερεύνησε ούτε κατ’ ελάχιστο τα συγκεκριμένα στοιχεία.

Να διενεργηθεί πραγματογνωμοσύνη προκειμένου να καταμετρηθούν, να ταυτοποιηθούν και να εξεταστούν τα οστά ζήτησε ο κ. Μαντζουράνης. Με το αίτημα συντάχθηκαν αρκετές οικογένειες θυμάτων.

Επίσης, αίτημα να κληθούν ως μάρτυρες να καταθέσουν οι επτά γενικοί γραμματείς που υπηρέτησαν στο υπουργείο Μεταφορών από το 2016 έως το 2023 κατέθεσε ο δικηγόρος του πατέρα του Γεράσιμου, Λουκάς Αποστολίδης. Ο ίδιος κατέθεσε και το αίτημα να αναζητηθούν από την έδρα τα έγγραφα που αντάλλαξε η Ελλάδα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ασφάλεια του σιδηροδρόμου και τα οποία αφορούν στην ασφάλεια του σιδηροδρόμου.