Τρεις γυναικείες τσάντες ανακαλούνται λόγω φθαλικών ενώσεων - Πώς θα αποζημιωθούν οι καταναλωτές.

Σε ανάκληση τριών γυναικείων τσαντών προχωρά η γνωστή αλυσίδα Sainsbury’s στην Αγγλία, καθώς εντοπίστηκαν υπερβολικές συγκεντρώσεις φθαλικών ενώσεων, οι οποίες αποτελούν κίνδυνο για την υγεία των καταναλωτών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, η παρατεταμένη έκθεση σε φθαλικές ενώσεις ενδέχεται να είναι επιβλαβής για την υγεία. Για τον λόγο αυτό, τα συγκεκριμένα προϊόντα δεν πληρούν τις απαιτήσεις ασφαλείας της Sainsbury’s και ανακαλούνται από την αγορά.

Οι τσάντες που ανακαλούνται

Η ανάκληση αφορά τις παρακάτω τσάντες της σειράς TU:

TU PU Tan Curved Top Shopper

TU Black Croc Winged Tote Bag

TU Brown Belt Handled Core Shopper

Τα προϊόντα πωλήθηκαν σε επιλεγμένα καταστήματα της Sainsbury’s, μέσω της ιστοσελίδας Tu, αλλά και μέσω της ιστοσελίδας Argos. Η εταιρεία καλεί όσους καταναλωτές έχουν αγοράσει κάποιο από τα συγκεκριμένα προϊόντα να σταματήσουν άμεσα τη χρήση τους και να τα επιστρέψουν στο τοπικό κατάστημα της Sainsbury’s. Οι πελάτες δικαιούνται πλήρη επιστροφή χρημάτων, σύμφωνα με την ανακοίνωση ανάκλησης.

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Τι πρέπει να κάνουν οι καταναλωτές για να αποζημιωθούν λόγω της ανάκλησης

Όσοι έχουν στην κατοχή τους κάποια από τις τρεις τσάντες καλούνται να μην συνεχίσουν να τη χρησιμοποιούν και να την επιστρέψουν σε κατάστημα της Sainsbury’s για επιστροφή χρημάτων. Για περισσότερες πληροφορίες ή για τυχόν απορίες, οι καταναλωτές μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Sainsbury’s ή να επικοινωνήσουν με τη γραμμή εξυπηρέτησης στο 0800 028 8303. Η εταιρεία διευκρινίζει ότι κανένα άλλο προϊόν δεν επηρεάζεται από το συγκεκριμένο ζήτημα και ζητά συγγνώμη για την αναστάτωση που μπορεί να προκληθεί στους καταναλωτές.