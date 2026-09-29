Μετά τις νέες αιτήσεις ακύρωσης κατά των αδειών των ιδιωτικών πανεπιστημίων Keele και York, ο καθηγητής κατέθεσε μήνυση στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών μεταξύ άλλων και στην ΕΘΑΑΕ.

Νέα δικαστική κίνηση του καθηγητή Διοικητικού Δικαίου του ΕΚΠΑ Πάνου Λαζαράτου για την υπόθεση των ιδιωτικών πανεπιστημίων καθώς όπως γνωστοποίησε σήμερα προέβη σε μήνυση στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, ζητώντας τη διερεύνηση τυχόν αξιόποινων πράξεων σχετικά με τη διαδικασία αδειοδότησης και πιστοποίησης των ιδιωτικών πανεπιστημίων.

Στη μήνυση κατονομάζονται μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), η υπουργός και ο υφυπουργός Παιδείας ως εποπτεύοντα όργανα της Αρχής, μέλη των μητρικών ιδρυμάτων των ΝΠΠΕ Keele, York και Anatolia, μέλη των Επιτροπών Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης, μέλη των σχετικών μητρώων, μέλη του Συμβουλίου Αξιολόγησης και Πιστοποίησης, οι διοικήσεις στα συγκεκριμένα ιδρύματα.

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Νέες αιτήσεις ακύρωσης για Keele και York

Η μήνυση έρχεται μετά τις νέες αιτήσεις ακύρωσης που κατέθεσε ο κ. Λαζαράτος στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά των νέων αδειών για το Keele University και το City College University of York. Ο καθηγητής είχε προσφύγει και κατά των προηγούμενων αδειών, οι οποίες στη συνέχεια ακυρώθηκαν από το ΣτΕ. Στο επίκεντρο των νέων αιτήσεων βρίσκονται, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει ο ίδιος, η διαδικασία επαναχορήγησης των αδειών, οι γνωμοδοτήσεις της ΕΘΑΑΕ και κυρίως η δυνατότητα αναδρομικής αναγνώρισης πιστωτικών μονάδων. Βασικός ισχυρισμός του καθηγητή είναι ότι οι νέες άδειες αντίκεινται στις διατάξεις των άρθρων 134 και 142 του ν. 5094/2024. Κατά την επιχειρηματολογία του, αντί να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία ανάκλησης, χορηγήθηκαν εκ νέου άδειες που προβλέπουν δυνατότητα αναδρομικής ανάκτησης πιστωτικών μονάδων από προγράμματα που δεν είχαν πιστοποιηθεί. Παράλληλα, ο κ. Λαζαράτος υποστηρίζει ότι οι νέες άδειες στηρίζονται σε σύμφωνες γνώμες της ΕΘΑΑΕ που εκδόθηκαν στις 8 Αυγούστου 2025 και πλέον, κατά την άποψή του, δεν μπορούν να θεωρηθούν επίκαιρες, λόγω των μεταγενέστερων πραγματικών και νομικών δεδομένων.

Στο επίκεντρο οι αποφάσεις του ΣτΕ

Κεντρικό σημείο της επιχειρηματολογίας του αποτελεί και η ακύρωση από το Συμβούλιο της Επικρατείας του κανονιστικού πλαισίου που είχε χρησιμοποιηθεί στη διαδικασία ελέγχου και πιστοποίησης. Το ΣτΕ είχε ακυρώσει τις άδειες λειτουργίας των ιδιωτικών πανεπιστημίων Keele University, University of York/CITY College και Anatolia, καθώς και σχετικές πράξεις πιστοποίησης προγραμμάτων σπουδών. Μετά τις αποφάσεις αυτές, το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε την εκ νέου χορήγηση αδειών στα Keele και York, υποστηρίζοντας ότι προηγήθηκε νέα διοικητική διαδικασία σε συμμόρφωση με τις αποφάσεις του ΣτΕ. Ο κ. Λαζαράτος αμφισβητεί τη νομιμότητα της διαδικασίας αυτής και υποστηρίζει ότι απαιτείται νέα αξιολόγηση με βάση το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο της ΕΘΑΑΕ.

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Η ανάρτηση του Πάνου Λαζαράτου

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