Δείτε τη φωτογραφία τους μέσα από το στούντιο ηχογράφησης.

Η Βικτόρια Μπέκαμ επέστρεψε στο στούντιο, όπως δείχνουν η φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στα social media.

To πρώην μέλος των Spice Girls, στάθηκε ξανά μπροστά στο μικρόφωνο για χάρη του γιου της, Κρουζ Μπέκαμ. Ο 21χρονος φαίνεται πως ζήτησε από τη διάσημη μαμά, να του κάνει φωνητικά σε νέο τραγούδι που θα κυκλοφορήσει με το συγκρότημα του, τους The Breakers και εκείνη δεν μπορούσε να του χαλάσει το χατήρι.

Στη φωτογραφία από το στούντιο, που δημοσίευσε ο Κρουζ στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, βλέπουμε τη Βικτόρια Μπέκαμ με ακουστικά, να στέκεται μπροστά στο μικρόφωνο και να ηχογραφεί τους στίχους που διαβάζει από ένα κινητό τηλέφωνο.



Στη λεζάντα που συνοδεύει τη φωτογραφία του, ο 21χρονος αναφέρει: «Nαι, έχουμε την Posh πίσω στο στούντιο».

{https://www.instagram.com/p/Dd030a-KyDz/?utm_source=ig_embed&ig_rid=A07Y-t2CXrbk1CzabK29hiD}

Η φωτογραφία του Κρουζ έρχεται μετά από την εμφάνιση του με τους The Breakers στη σκηνή του Reading Festival νωρίτερα το καλοκαίρι – με τον Ντέιβιντ και τη Βικτόρια Μπέκαμ να παρακολουθούν με καμάρι τη συναυλία του γιου τους.

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Ο Κρουζ και το συγκρότημά του κυκλοφόρησαν το ντεμπούτο EP τους «Wear & Tear» μόλις στις 21 Αυγούστου, ωστόσο η μουσική του καριέρα ξεκίνησε πέρυσι με το διπλό A-side «Optics» και «Lick The Toad», πριν μοιραστεί τα singles «For Your Love» και «Waste Your Pain».