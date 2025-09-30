Η Βικτόρια Μπέκαμ ξεσήκωσε τους θαυμαστές των Spice Girls, πυροδοτώντας φήμες για επανένωση με ένα «δελεαστικό» σχόλιο σε συναυλία των Oasis.

Αφού το έκαναν οι Oasis, γιατί όχι και οι Spice Girls; Έτσι φαίνεται να σκέφτηκε η Βικτόρια Μπέκαμ, η οποία φαίνεται να μπήκε σε... πειρασμό για μια επανένωση των Spice Girls, όταν πήγε να δει μια από τις συναυλίες της περιοδείας «Live '25» των Oasis στο Γουέμπλεϊ του Λονδίνου.

Η πρώην Spice Girl και νυν σχεδιάστρια μόδας, βρέθηκε στο Γουέμπλεϊ το βράδυ της Κυριακής 28 Σεπτεμβρίου, όπου παρακολούθησε τη συναυλία του γκρουπ, μαζί με τον σύζυγό της Ντέιβιντ Μπέκαμ, την 14χρονη κόρη τους Χάρπερ, τους γιους τους Ρομέο (23) και Κρουζ (20), και τη φίλη του Κρουζ, Τζάκι.



Ωστόσο, αυτό που ενθουσίασε τους φαν των Spice Girls, ήταν το story που ανέβασε η Βικτόρια. Συγκεκριμένα δημοσίευσε μια φωτογραφία των Oasis με λεζάντα: «Δελεαστικό...», κάνοντας tag τους Oasis και τον Ντέιβιντ Μπέκαμ μαζί με κάθε ένα από τα πρώην μέλη του συγκροτήματός της, Emma Bunton, Melanie C, Geri Halliwell και Mel B – υπονοώντας ότι και οι Spice Girls θα μπορούσαν να ακολουθήσουν τα βήματα των άλλων συγκροτημάτων της δεκαετίας του '90 και να επιστρέψουν στη σκηνή.

Θυμίζουμε ότι φήμες για την επιστροφή των Spice Girls υπάρχουν εδώ και χρόνια, και ενώ τα μέλη έχουν αφήσει υπαινιγμούς για μια επανένωση, ένα ολοκληρωμένο reunion με όλα τα πέντε μέλη, δεν έχει ακόμη γίνει πραγματικότητα.

Μάλιστα, οι φήμες είχαν φουντώσει για τα καλά όταν όλες μαζί έκαναν μια εμφάνιση - έκπληξη στο πάρτι γενεθλίων της Βικτόρια Μπέκαμ για τα 50ά της γενέθλια.



Παράλληλα, και η Geri Halliwell έχει μιλήσει για μια πιθανή επιστροφή και υποσχέθηκε ότι «θα υπάρξει κάτι» σύντομα, ενώ την περασμένη άνοιξη η Mel B υπογράμμισε ότι είναι «πάντα έτοιμη» όσον αφορά μια περιοδεία επανένωσης.