Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως ακύρωσε το δεύτερο κύμα επίθεσης στη Βενεζουέλα, καθώς Ουάσινγκτον και Καράκας «συνεργάζονται καλά, ιδίως όσον αφορά την ανασυγκρότηση των υποδομών πετρελαίου και φυσικού αερίου της».

Η Βενεζουέλα άρχισε να αποφυλακίζει ορισμένους κρατούμενους υψηλού προφίλ - μεταξύ των οποίων και πολιτικούς της αντιπολίτευσης - σε μια κίνηση που η προσωρινή κυβέρνηση χαρακτήρισε ως πρωτοβουλία για την ειρήνη - λιγότερο από μία εβδομάδα μετά την αμερικανική επιχείρηση για τη σύλληψη του προέδρου Μαδούρο.

Το βράδυ της Πέμπτης οι αποφυλακισμένοι αγκάλιασαν αγαπημένα τους πρόσωπα.

Μεταξύ των πρώτων που απελευθερώθηκαν ήταν ο Ενρίκε Μάρκες, πρώην υποψήφιος για την προεδρία, και ο Μπιάτζιο Πιλιέρι, επιχειρηματίας και πρώην βουλευτής της Βενεζουέλας, οι οποίοι κρατούνταν σε κέντρο κράτησης στο Καράκας γνωστό ως Ελ Ελικόιντε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηγέτης της βενεζουελανικής αντιπολίτευσης Χουάν Πάμπλο Γκουανίπα θα είναι μεταξύ εκείνων που θα απελευθερωθούν στη συνέχεια. Ο Γκουανίπα έχει διατελέσει μέλος της Εθνοσυνέλευσης της Βενεζουέλας και είναι στενός σύμμαχος της ηγέτιδας της αντιπολίτευσης Μαρία Κορίνα Ματσάδο.

Ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης, Χόρχε Ροδρίγκες, δήλωσε ότι οι αποφυλακίσεις θα λάβουν χώρα «άμεσα» και ότι θα περιλαμβάνουν τόσο Βενεζουελάνους όσο και αλλοδαπούς, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει πόσοι ή ακριβώς ποιοι θα αφεθούν ελεύθεροι. Η κίνηση αυτή, είπε, αποσκοπεί να συμβάλλει στην «εθνική ενότητα».

«Η Βενεζουέλα απελευθερώνει μεγάλους αριθμούς πολιτικών κρατουμένων ως ένδειξη "αναζήτησης της ειρήνης"», σχολίασε σήμερα σε ανάρτησή του ο Ντόναλν Τραμπ.

«Πρόκειται για μια πολύ σημαντική και έξυπνη κίνηση. Οι ΗΠΑ και η Βενεζουέλα συνεργάζονται καλά, ιδίως όσον αφορά την ανασυγκρότηση, σε πολύ μεγαλύτερη, καλύτερη και πιο σύγχρονη μορφή, των υποδομών πετρελαίου και φυσικού αερίου της.

Λόγω αυτής της συνεργασίας, ακύρωσα το κανονισμένο δεύτερο Κύμα Επιθέσεων, το οποίο φαίνεται ότι δεν θα χρειαστεί, ωστόσο όλα τα πλοία θα παραμείνουν στις θέσεις τους για λόγους ασφάλειας και προστασίας.

Τουλάχιστον 100 δισεκατομμύρια δολάρια θα επενδυθούν από τις ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΕΣ, με τις οποίες θα συναντηθώ σήμερα στον Λευκό Οίκο. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο ζήτημα αυτό!», έγραψε χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται πως μετά την επιδρομή στην Βενεζουέλα, Αμερικανοί αξιωματούχοι εργάστηκαν για την εγκαθίδρυση μιας πρόθυμης μεταβατικής κυβέρνησης - απαιτώντας, μεταξύ άλλων, την απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων.

Μετά την ανακοίνωση του Ροδρίγκες, το ισπανικό υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε ότι πέντε Ισπανοί – εκ των οποίων ένας με διπλή υπηκοότητα – είχαν αφεθεί ελεύθεροι και επέστρεφαν αεροπορικώς στην Ισπανία.

Σημειώνεται πως λίγες ημέρες πριν από τη σύλληψη του Μαδούρο, Αμερικανός αξιωματούχος δήλωνε στο CNN ότι οι δυνάμεις ασφαλείας της Βενεζουέλας είχαν συλλάβει τουλάχιστον πέντε Αμερικανούς τους τελευταίους μήνες. Η κυβέρνηση Τραμπ πίστευε ότι οι Αμερικανοί είχαν συλληφθεί ως μοχλός πίεσης, είπε ο αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι, ενώ οι υποθέσεις τους διέφεραν, κάποιοι ενδέχεται να είχαν εμπλακεί σε λαθρεμπόριο ναρκωτικών.