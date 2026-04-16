Τρεις μήνες μετά την εκρηκτική ανάρτηση του μεγαλύτερου γιου της, που επιβεβαίωσε τις πληροφορίες για ρήξη στην οικογένεια, η Βικτόρια Μπέκαμ έκανε το πρώτο σχόλιο, τονίζοντας πως με τον σύζυγό της πάντα προσπαθούσαν να είναι καλοί γονείς.

«Το να είσαι γονιός ενός ενήλικα είναι πολύ διαφορετικό από το να έχεις μικρά παιδιά. Πιστεύω ότι προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε», δήλωσε η σχεδιάστρια μόδας, σε συνέντευξη που παραχώρησε στη Wall Street Journal.

Τον Ιανουάριο, ο Μπρούκλιν Μπέκαμ με μια μακροσκελή ανάρτηση επισημοποίησε τη ρήξη με την οικογένειά του. Σε αυτή, κατηγορούσε τους γονείς του ότι προέβαλαν μια ψεύτικη οικογενειακή εικόνα, για εμπορικούς λόγους, ότι επιχείρησαν να τον «δωροδοκήσουν» για να πουλήσει τα δικαιώματα του ονόματός του, αλλά και πως προσπάθησαν να τορπιλίσουν τη σχέση του με τη σύζυγό του.

Όταν ρωτήθηκε για τον Μπρούκλιν, απαντώντας η Βικτόρια Μπέκαμ δεν ανέφερε το όνομα του μεγαλύτερου γιου της, γράφει η Wall Street Journal.

«Πιστεύω ότι πάντα… αγαπάμε τα παιδιά μας τόσο πολύ», δήλωσε. «Πάντα προσπαθούσαμε να είμαστε οι καλύτεροι γονείς που μπορούμε. Ξέρετε, είμαστε στο φως της δημοσιότητας εδώ και πάνω από 30 χρόνια και το μόνο που προσπαθούσαμε να κάνουμε είναι να προστατεύσουμε τα παιδιά μας και τα αγαπάμε. Αυτό είναι το μόνο που θέλω να πω για το θέμα», συμπλήρωσε.