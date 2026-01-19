«Δεν θέλω να συμφιλιωθώ με την οικογένειά μου», ξεκαθαρίζει ο Μπρούκλιν Μπέκαμ.

Για πρώτη φορά εν μέσω της φημολογούμενης διαμάχης με τους γονείς του, ο Μπρούκλιν Πελτζ Μπέκαμ ξέσπασε δημοσίως εναντίον τους, κατηγορώντας τους για ψέματα, χειραγώγηση και διαρκή πόλεμο στη σχέση του με τη σύζυγό του.

«Δεν θέλω να συμφιλιωθώ με την οικογένειά μου», ξεκαθαρίζει και ουσιαστικά κατηγορεί τον Ντέιβιντ και τη Βικτόρια Μπέκαμ ότι τα κάνουν όλα για τις χορηγίες και το «brand» του ονόματός τους, προωθώντας την εικόνα μιας «τέλειας οικογένειας», η οποία, όμως, δεν είναι αληθινή.

«Οι γονείς μου προσπαθούν αδιάκοπα να καταστρέψουν τη σχέση μου πριν από τον γάμο μου και αυτό δεν έχει σταματήσει», αναφέρει σε διαδοχικά stories στο Instagram. «Η οικογένειά μου συνεχώς φέρεται ασεβώς στη σύζυγό μου», τονίζει αναφερόμενος στη Νίκολα Πελτζ Μπέκαμ.

Κατηγορεί τους γονείς του ότι διασπείρουν ψέματα στα ΜΜΕ για την κόντρα τους, ότι δέχεται από αυτούς διαρκείς επιθέσεις και διαψεύδει τον ισχυρισμό ότι τον ελέγχει η σύζυγός του. «Είναι το αντίστροφο, οι γονείς μου με ήλεγχαν στο μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου», τονίζει.

Στο μακροσκελές μήνυμά του αναφέρεται εκτενώς στον γάμο του, κατηγορώντας τη μητέρα του ότι χόρεψε απρεπώς μαζί του και πως την τελευταία στιγμή αποφάσισε να μη σχεδιάσει το νυφικό της Νίκολα Πελτζ. Επίσης, κατηγορεί τη Βικτόρια Μπέκαμ ότι πολλές φορές έχει βάλει στη ζωή τους γυναίκες από το παρελθόν του, προκειμένου να φέρει σε δύσκολη θέση τον ίδιο και τη σύζυγό του.

Τι έγραψε ο Μπρούκλιν Μπέκαμ για τους γονείς του

«Έχω μείνει σιωπηλός για χρόνια και έκανα κάθε προσπάθεια προκειμένου να κρατήσω αυτά τα θέματα ιδιωτικά. Δυστυχώς, οι γονείς μου και η ομάδα τους συνέχισαν να απευθύνονται στον Τύπο, δίχως να μου αφήνουν καμία άλλη επιλογή παρά να μιλήσω και να πω την αλήθεια για μερικά μόνο από τα ψέματα που έχουν δημοσιεύσει.

Δεν θέλω να συμφιλιωθώ με την οικογένειά μου. Δεν ελέγχομαι, υπερασπίζομαι τον εαυτό μου για πρώτη φορά στη ζωή μου.

Όλη μου τη ζωή, οι γονείς μου έχουν ελεγχόμενα αφηγήματα στον Τύπο για την οικογένειά μας. Οι επιδεικτικές αναρτήσεις στα social media, οι οικογενειακές εκδηλώσεις, και οι ψεύτικες σχέσεις έχουν υπάρξει σταθερές στη ζωή μου.

Πρόσφατα, έχω δει με τα ίδια μου τα μάτια πού που θα φτάσουν για να βγάλουν αμέτρητα ψέματα στα ΜΜΕ, κυρίως σε βάρος αθώων ανθρώπων, για να διατηρήσουν τη δική τους προσωπείο. Αλλά πιστεύω ότι η αλήθεια πάντα αποκαλύπτεται.

Οι γονείς μου προσπαθούν αδιάκοπα να καταστρέψουν τη σχέση μου πριν από τον γάμο μου και αυτό δεν έχει σταματήσει. Η μητέρα μου ακύρωσε τη δημιουργία του νυφικού της Νίκολα την τελευταία στιγμή, παρά τον ενθουσιασμό της επειδή θα φορούσε δικό της σχέδιό, αναγκάζοντάς την να βρει επειγόντως νέο φόρεμα.

Εβδομάδες πριν από τη μεγάλη ημέρα μας, οι γονείς μου επανειλημμένα πίεσαν και επιχείρησαν να με δωροδοκήσουν προκειμένου να αποποιηθώ τα δικαιώματα του ονόματός μου, κάτι που θα επηρέαζε εμένα, τη σύζυγό μου και τα μελλοντικά παιδιά μας.

Ήταν ανένδοτοι στο να υπογράψω πριν από τον γάμο, επειδή τότε θα έμπαιναν σε ισχύ οι όροι της συμφωνίας. Η άρνησή μου επηρέασε την πληρωμή και ποτέ δεν με αντιμετώπισαν με τον ίδιο τρόπο έκτοτε.

Κατά τον σχεδιασμό του γάμου, η μητέρα μου έφτασε να με αποκαλέσει «σατανικό», επειδή η Νίκολα κι εγώ επιλέξαμε να συμπεριλάβουμε τις γιαγιάδες μας στο τραπέζι μας, επειδή δεν είχαν τους συζύγους τους. Οι γονείς και των δύο μας είχαν τραπέζια δίπλα στο δικό μας.

Το βράδυ πριν από τον γάμο, μέλη της οικογένειάς μου μου είπαν ότι η Νίκολα δεν ήταν «αίμα μας» και «οικογένεια». Από τη στιγμή που άρχισα να υπερασπίζομαι τον εαυτό μου, έχω δεχθεί ατελείωτες επιθέσεις από τους γονείς μου- ιδιωτικά και δημόσια- που εστάλησαν στον Τύπο με εντολή τους. Έβαλαν ακόμα και τα αδέλφια μου να μου επιτεθούν στα social media, προτού τελικά με μπλοκάρουν από το πουθενά το περασμένο καλοκαίρι.

Η μητέρα μου «σφετερίστηκε» τον πρώτο μου χορό με τη σύζυγό μου, που είχαμε σχεδιάσει επί εβδομάδες, με ένα ρομαντικό τραγούδι. Μπροστά στους 500 καλεσμένους μας, ο Μαρκ Άντονι με κάλεσε στην πίστα, όπου είχε προγραμματιστεί να κάνω έναν ρομαντικό χορό με τη σύζυγό μου, αλλά αντί για αυτό η μητέρα μου περίμενε να χορέψει μαζί μου. Χόρεψε απρεπώς μαζί μου μπροστά σε όλους. Ποτέ δεν έχω ξανανιώσει τόσο άβολα ή εξευτελισμένος σε όλη μου τη ζωή. Θέλαμε να ανανεώσουμε τους όρκους μας, ώστε να δημιουργήσουμε νέες αναμνήσεις από τον γάμο μας, που μας φέρνουν χαρά, όχι άγχος και ντροπή.

Η οικογένειά μου διαρκώς φερόταν με ασέβεια στη σύζυγό μου, όσο σκληρά κι αν έχουμε προσπαθήσει. Η μητέρα μου επανειλημμένα έχει προσκαλέσει γυναίκες από το παρελθόν μου στις ζωές μας, με τρόπο που ξεκάθαρα είχε πρόθεση να μας κάνει και τους δύο να νιώσουμε άβολα.

Παρόλα αυτά, ταξιδέψαμε στο Λονδίνο για τα γενέθλια του πατέρα μου και μας απέρριπταν για μία εβδομάδα, ενώ περιμέναμε σε ένα ξενοδοχείο προσπαθώντας να σχεδιάσουμε να περάσουμε ποιοτικό χρόνο μαζί του. Αρνήθηκε όλες τις προσπάθειές μας, εκτός αν ήταν στο μεγάλο πάρτι γενεθλίων του, με εκατοντάδες καλεσμένους και κάμερες σε κάθε γωνιά. Όταν τελικά συμφώνησε να με δει, ήταν με τον όρο να μην προσκληθεί η Νίκολα. Ήταν χαστούκι. Αργότερα, όταν η οικογένειά μου ταξίδεψε στο Λος Άντζελες, αρνήθηκαν να με δουν.

Η οικογένειά μου βάζει πάνω από όλα τη δημόσια προώθηση και τις διαφημίσεις. Το brand Μπέκαμ είναι πάνω από όλα. Η οικογενειακή «αγάπη» κρίνεται από το πόσο πολύ ποστάρεις στα social media ή πόσο γρήγορα τα εγκαταλείπεις όλα και ποζάρεις για μια οικογενειακή φωτογράφιση, ακόμα κι αν είναι εις βάρος των επαγγελματικών υποχρεώσεών μας.

Επί χρόνια κάναμε ό,τι μπορούσαμε προκειμένου να εμφανιζόμαστε και να υποστηρίζουμε κάθε επίδειξη μόδας, κάθε πάρτι και κάθε δραστηριότητα για τον Τύπο, για να δείξουμε την «τέλεια οικογένειά μας». Αλλά τη μία φορά που η σύζυγός μου ζήτησε την υποστήριξη της μητέρας μου για να σωθούν εκτοπισμένοι σκύλοι κατά τη διάρκεια των φωτιών στο Λος Άντζελες, εκείνη αρνήθηκε.

Το αφήγημα ότι η σύζυγός μου με ελέγχει είναι εντελώς αντίστροφο. Για σχεδόν όλη μου τη ζωή ήλεγχαν οι γονείς μου. Μεγάλωσα με τρομακτικό άγχος. Για πρώτη φορά στη ζωή μου, από τη στιγμή που απομακρύνθηκα από την οικογένειά μου, αυτό το άγχος έχει εξαφανιστεί. Ξυπνάω κάθε πρωί ευγνώμων για τη ζωή που επέλεξα και βρήκα την ηρεμία και την ανακούφιση.

Η σύζυγός μου κι εγώ δεν θέλουμε μια ζωή διαμορφωμένη από την εικόνα, τον Τύπο ή τη χειραγώγηση. Το μόνο που θέλουμε είναι ηρεμία, ιδιωτικότητα και ευτυχία για εμάς και τη μελλοντική οικογένειά μας.