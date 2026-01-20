«Μερικές φορές πρέπει να τα αφήσεις να κάνουν και αυτά τα λάθη», είπε ο Μπέκαμ για τα παιδιά και τα social media.

Οι γονείς πρέπει να αφήνουν τα παιδιά τους να «κάνουν λάθη», δήλωσε ο Ντέιβιντ Μπέκαμ μία ημέρα μετά τη δημόσια τοποθέτηση του μεγαλύτερου γιου του, Μπρούκλιν, εναντίον της οικογένειάς του.

Μέσω του Instagram, ο 26χρονος Μπρούκλιν Μπέκαμ κατηγόρησε τους γονείς του ότι τροφοδοτούν τα ΜΜΕ με ψέματα, προσπαθούν να καταστρέψουν τη σχέση του με τη σύζυγό του, Νίκολα Πελτζ Μπέκαμ και πως επιχείρησαν να τον «δωροδοκήσουν» προκειμένου να αποποιηθεί τα δικαιώματα του ονόματός του, πριν από τον γάμο του.

Μιλώντας στο CNBC, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ δεν αναφέρθηκε ευθέως στη διαμάχη εντός της οικογένειας, αλλά αναφερόμενος στους κινδύνους που κρύβουν τα social media για τα παιδιά, έκανε μια τοποθέτηση που θα μπορούσε να θεωρηθεί έμμεσο σχόλιο.

«Χρησιμοποίησέ τα για τους σωστούς λόγους», ήταν το πρώτο του μήνυμα όταν ρωτήθηκε να δώσει μια συμβουλή στα παιδιά για τα social media. «Έχω καταφέρει να χρησιμοποιήσω το βήμα μου και τους followers μου για τη Unicef και έχει υπάρξει το μεγαλύτερο εργαλείο για να ευαισθητοποιήσω τους ανθρώπους για το τι συμβαίνει σε όλο τον κόσμο, για τα παιδιά», ανέφερε ως παράδειγμα.

«Έχω προσπαθήσει να κάνω το ίδιο με τα παιδιά μου και να τα εκπαιδεύσω. Κάνουν λάθη. Τα παιδιά επιτρέπεται να κάνουν λάθη, έτσι μαθαίνουν. Αυτό προσπαθώ να διδάξω στα παιδιά μου. Αλλά μερικές φορές πρέπει να τα αφήσεις να κάνουν και αυτά τα λάθη», συμπλήρωσε ο Ντέιβιντ Μπέκαμ.

Φτάνοντας στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός, δημοσιογράφος ρώτησε τον Ντέιβιντ Μπέκαμ για την κόντρα της οικογένειας με τον Μπρούκλιν. Ο πρώην σταρ του ποδοσφαίρου δεν έκανε κανένα σχόλιο και συνέχισε να περπατά χαμογελώντας.

Μπρούκλιν Μπέκαμ: Δεν θέλω να συμφιλιωθώ με την οικογένειά μου

Ο Μπρούκλιν είναι το μεγαλύτερο παιδί του Ντέιβιντ και της Βικτόρια Μπέκαμ, οι οποίοι έχουν άλλους δύο γιους, τον Κρουζ και τον Ρομέο και μία κόρη, τη Χάρπερ.

Το 2022 ο Μπρούκλιν Μπέκαμ παντρεύτηκε τη σύζυγό του, Νίκολα, κόρη του Αμερικανού δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία Νέλσον Πελτζ και του πρώην μοντέλου Κλόντια Χέφνερ Πελτζ.

«Δεν θέλω να συμφιλιωθώ με την οικογένειά μου. Δεν με ελέγχουν, υπερασπίζομαι τον εαυτό μου για πρώτη φορά στη ζωή μου», τόνισε στα διαδοχικά stories στο Instagram ο 26χρονος το βράδυ της Δευτέρας. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που τοποθετήθηκε δημόσια έπειτα από έντονη φημολογία για κόντρα με τους γονείς του,

Στις αναρτήσεις του μεταξύ άλλων κατηγόρησε τους γονείς του ότι βάζουν πάνω από όλα το «brand» Μπέκαμ, κατηγορώντας τους ουσιαστικά πως προβάλουν μια ψευδή εικόνα «τέλειας οικογένειας» και ότι τον ήλεγχαν σε όλη του τη ζωή.

«Το αφήγημα ότι η σύζυγός μου με ελέγχει είναι εντελώς αντίστροφο. Για σχεδόν όλη μου τη ζωή ήλεγχαν οι γονείς μου. Μεγάλωσα με τρομακτικό άγχος. Για πρώτη φορά στη ζωή μου, από τη στιγμή που απομακρύνθηκα από την οικογένειά μου, αυτό το άγχος έχει εξαφανιστεί. Ξυπνάω κάθε πρωί ευγνώμων για τη ζωή που επέλεξα και βρήκα την ηρεμία και την ανακούφιση. Η σύζυγός μου κι εγώ δεν θέλουμε μια ζωή διαμορφωμένη από την εικόνα, τον Τύπο ή τη χειραγώγηση. Το μόνο που θέλουμε είναι ηρεμία, ιδιωτικότητα και ευτυχία για εμάς και τη μελλοντική οικογένειά μας», κατέληγε ο Μπρούκλιν Μπέκαμ.