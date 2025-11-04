Δεν μπορούσε να κρύψει τη συγκίνησή του ο Ντέιβιντ Μπέκαμ.

Ο βασιλιάς Κάρολος έχρισε ιππότη τον Ντέιβιντ Μπέκαμ, για τις υπηρεσίες του στον αθλητισμό και τη φιλανθρωπία, σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στο κάστρο Ουίνδσορ.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής στάθηκε απέναντι από τον μονάρχη με ένα πλατύ χαμόγελο, που δεν έφυγε στιγμή από τα χείλη του, αλλά και εμφανώς συγκινημένος. Ο 50χρονος, πρώην αρχηγός της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της Αγγλίας, πλέον έγινε σερ. Η σύζυγός του, Βικτόρ, που ήταν στο πλευρό του στην τελετή, πλέον γίνεται λαίδη Μπέκαμ.

{https://x.com/SkyNews/status/1985672561485578417}

Για την τελετή, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ φόρεσε κοστούμι που εμπνεύστηκε από τον βασιλιά Κάρολο, ενώ ήταν δημιουργία της συζύγου του, η οποία επίσης έχει τιμηθεί στο παρελθόν από το παλάτι. «Ο βασιλιάς εντυπωσιάστηκε με το κοστούμι μου. Είναι ο πιο κομψά ντυμένος άνδρας που γνωρίζω, οπότε ενέπνευσε κάποιες από τις εμφανίσεις μου και σίγουρα αυτή. Είδα παλιές φωτογραφίες του με πρωινά κοστούμια και είπα “ΟΚ, αυτό θέλω να φορέσω”. Το έδωσα στη σύζυγό μου και το έφτιαξε», περιέγραψε ο Ντέιβιντ Μπέκαμ.

«Είναι πολύ υπερήφανη ημέρα για εμάς ως οικογένεια», δήλωσε ο πρώην σταρ του ποδοσφαίρου. «Έκλαψα όταν το έμαθα», παραδέχθηκε. «Είναι τεράστια τιμή. Μεγάλωσα στο ανατολικό Λονδίνο, σε μία πολύ ταπεινή οικογένεια. Το όνειρό μου ήταν πάντα να γίνω επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, να παίξω για τη χώρα μου και για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Όλα τα υπόλοιπα που ήρθαν με αυτό ήταν απίστευτα, αλλά το να με τιμά ο πιο σημαντικός και σεβαστός θεσμός στον κόσμο, είναι μια πολύ υπερήφανη ημέρα».

{https://x.com/SkyNews/status/1985681421609157027}

Ο Μπέκαμ έπαιξε 394 ματς με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και πέτυχε 85 γκολ, προτού συνεχίσει την καριέρα του στη Ρεάλ Μαδρίτης, τη Λος Άντζελες Γκάλαξι, τη Μίλαν και την Παρί Σεν Ζερμέν. Με την εθνική Αγγλίας έκανε 115 εμφανίσεις- ο τρίτος σε συμμετοχές στην ιστορία της ομάδας- και ήταν αρχηγός σε 59 ματς.

Από το 2005 είναι πρέσβης καλής θέλησης της Unicef και έχει ιδρύσει το 7 Fund, που βοηθά ευάλωτα παιδιά σε όλο τον κόσμο

{https://x.com/ManUtd/status/1985698814016307603}