Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Η περιουσία των Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ φθάνει τα 1,185 δισ. λίρες.

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ έγινε ο πρώτος δισεκατομμυριούχος Βρετανός αθλητής, καθώς ο ίδιος και η σύζυγός του, Βικτόρια Μπέκαμ, διπλασίασαν την περιουσία τους τον τελευταίο χρόνο, σύμφωνα με τη λίστα πλουσίων των Sunday Times.

Το διάσημο ζευγάρι διαθέτει πλέον κοινή περιουσία ύψους 1,185 δισ. λιρών, σημαντικά αυξημένη σε σχέση με τα 500 εκατ. λίρες το 2025.

Η μεγάλη αύξηση της περιουσίας αποδίδεται στις επενδύσεις του Μπέκαμ στις ΗΠΑ, καθώς η μεταγραφή του Λιονέλ Μέσι στην Ίντερ Μαϊάμι έως το 2028 εκτόξευσε την αξία του μεριδίου του στον σύλλογο, ενώ σημαντικά κέρδη προήλθαν και από την ανάπτυξη ακινήτων δίπλα στην έδρα της ομάδας.

Παράλληλα, τα έσοδα της ομώνυμης εταιρείας μόδας της Βικτόρια Μπέκαμ ξεπέρασαν τα 100 εκατ. λίρες.

Οι Λίαμ και Νόελ Γκάλαχερ (Oasis) αποτελούν νέες αφίξεις στη λίστα, χάρη στην περσινή sold-out περιοδεία τους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι δύο μουσικοί διαθέτουν πλέον κοινή περιουσία που εκτιμάται στα 375 εκατ. λίρες, μετά τις 41 συναυλίες που έδωσαν με το συγκρότημα μεταξύ Ιουλίου και Νοεμβρίου.

Η οικογένεια Hinduja παραμένει στην κορυφή της ετήσιας λίστας για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, με περιουσία που υπολογίζεται στα 38 δισ. λίρες, από 35,3 δισ. πέρυσι.

Στη λίστα περιλαμβάνεται και ο βασιλιάς Κάρολος, με εκτιμώμενη περιουσία 680 εκατ. λιρών.

Με πληροφορίες από Independent