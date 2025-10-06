Όλες οι νέες σειρές και οι ταινίες που δεν χάνονται την εβδομάδα 6-12 Οκτωβρίου στο Netflix.

Την εβδομάδα 6-12 Οκτωβρίου, δεν θα ξεκολλάμε από τον καναπέ μας. Το NETFLIX φέρνει ορισμένες από τις πιο δυνατές ταινίες και σειρές του φθινοπώρου, αλλά και μπόλικο τρόμο, θέλοντας να μας βάλει σε Halloween mood.



Αυτή την εβδομάδα, δεν χάνουμε με τίποτα τη νέα, πολυαναμενόμενη ταινία The Woman in Cabin 10 που βασίζεται στο ομώνυμο best seller και έχει πρωταγωνίστρια την Κίρα Νάιτλι. Το τρυφερό Caramelo με πρωταγωνιστή έναν υπέροχο σκύλο που θα σε κάνει να λιώσεις και να συγκινηθείς (οπωσδήποτε να έχεις χαρτομάντιλα δίπλα σου) και οπωσδήποτε τα ντοκιμανέρ True Haunting (για πολλές ανατριχίλες) και Victoria Beckham.



Επίσης, από τις 7 Οκτωβρίου, το Netflix μάς βάζει για τα καλά σε κλίμα Halloween με χιτς όπως: Η Νύχτα με τις Μάσκες, A Quiet Place, κ.ά.

Σειρές του Netflix

Ήταν Κάποτε ένας Δολοφόνος (Néro the Assassin)

Κυκλοφορεί 08/10



Γαλλία, 1504. Ένας αδίστακτος δολοφόνος το σκάει με τη χαμένη κόρη του στην προσπάθειά του να την προστατέψει από θανάσιμους εχθρούς και μοχθηρές δυνάμεις.

{https://youtu.be/B5Na9Ehd0QU?si=2grRebYZromJ6ghZ}

Boots

Κυκλοφορεί 09/10



Αποφασίζοντας να καταταγεί στους Πεζοναύτες, ένας ψαρωμένος έφηβος βρίσκει νέο νόημα στη ζωή –και αναπάντεχη συντροφικότητα– ανάμεσα στους άλλους νεοσύλλεκτους.



{https://youtu.be/2mjN2f5tu2s?si=OPBi1De0Quj9N2Qa}





Κληρονομιά και Φιλοδοξία (Old Money)

Κυκλοφορεί 10/10



Η πλούσια ζωή της Νιχάλ απειλείται όταν ένας αυτοδημιούργητος μεγιστάνας που επιζητά τα χρήματα, αλλά ακόμα περισσότερο τον έρωτα, ταράζει την ελίτ της Κωνσταντινούπολης.



{https://youtu.be/gYEEsC0I7Xc?si=otXRuAWFgPSBvoe1}





Ταινίες του Netflix

Καραμέλο (Caramelo)

Κυκλοφορεί 08/10



Μετά από μια διάγνωση που αλλάζει τη ζωή του, ένας σεφ με προοπτικές αποκτά ελπίδα και χιούμορ με τη βοήθεια ενός τετράποδου φίλου σε αυτήν την τρυφερή δραματική κωμωδία.



{https://youtu.be/epiLkoJ4dAk?si=gaV6m2F3ryUn-xrL}



Η Γυναίκα στην Καμπίνα 10 (The Woman in Cabin 10)

Κυκλοφορεί 10/10



Ενώ βρίσκεται σ' ένα γιοτ, μια δημοσιογράφος βλέπει κάποιον να πέφτει στη θάλασσα. Επειδή όμως δεν την πιστεύει κανείς, ρισκάρει τη ζωή της για να αποκαλύψει την αλήθεια.



{https://youtu.be/1QbfJzTPY4w?si=dQAu7ws6YMZvFj2A}



Κολύμπα προς Εμένα (Swim to Me)

Κυκλοφορεί 10/10



Μια οικιακή βοηθός και το κορίτσι που φροντίζει έρχονται κοντά ένα ταραχώδες καλοκαίρι, μέχρι που το χάσμα που χωρίζει τους κόσμους τους πυροδοτεί μια τραγική τροπή.



{https://youtu.be/GCw1G2XtWaY?si=hVA2rDjhLkJzzM1c}

Ντοκιμαντέρ του Netflix

True Haunting: Υπερφυσικός Τρόμος (True Haunting)

Κυκλοφορεί 07/10



Μέσα από καθηλωτικές αναπαραστάσεις και πρόσφατες συνεντεύξεις, αυτή η ανατριχιαστική σειρά αναλύει παραφυσικά φαινόμενα από τη σκοπιά όσων τα έχουν βιώσει.

{https://youtu.be/_lAFnILF2BY?si=6ZPPwUsGW3hdnCNj}





Βικτόρια Μπέκαμ (Victoria Beckham)

Κυκλοφορεί 09/10



Μπείτε στο ατελιέ της Βικτόρια Μπέκαμ στο Λονδίνο. Η σχεδιάστρια και πρώην μέλος των Spice Girl μιλά για τη ζωή της, ενώ ετοιμάζεται για την Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι.

{https://youtu.be/iUfvOBu7vow?si=DSxJPL9y54HLGu4f}





Netflix Sport K&F

Χόρτον (Dr. Seuss’s Horton!)

Κυκλοφορεί 06/10



Όταν τα φιλαράκια τους στη ζούγκλα χρειάζονται άμεσα βοήθεια, ο Χόρτον κι ο Σάμσον υπόσχονται να σώσουν την κατάσταση! Η τιμή του ελέφαντα... ο λόγος του πουλιού!

Netflix Comedy Special

Ματ ΜακΚάσκερ: Μια Ταπεινή Προσφορά (Matt McCusker: A Humble Offering)

Κυκλοφορεί 07/10



Από τη λογική μιας συζύγου μέχρι τα ντροπιαστικά αποδυτήρια, ο Ματ ΜακΚάσκερ μιλά για τον ανδρισμό, τον γάμο και το μεγάλωμα κορών σε έναν κόσμο όπου λίγοι τον κατανοούν.

Netflix Live Event

WWE Crown Jewel: 2025

Κυκλοφορεί 11/10



Οι Superstar του WWE πηγαίνουν στην Αυστραλία για το Crown Jewel, όπου οι τωρινοί πρωταθλητές ρισκάρουν τους τίτλους τους για την απόλυτη δόξα.

Μην χάσετε επίσης

07/10/2025



Η Νύχτα με τις Μάσκες Halloween



{https://youtu.be/x-fNQI1hIsc?si=5syRH_JqImFEBOwT}

10/10/2025



Dune

Joker

Interstellar

16/10/2025



Ένα Ήσυχο Μέρος A Quiet Place