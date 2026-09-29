Νέα έρευνα: Η ένταση της γυμναστικής μπορεί να έχει μεγαλύτερη σημασία από τη διάρκειά της.

Τι έχει τελικά μεγαλύτερη και πιο ουσιαστική επίδραση στο σώμα μας: η πολύωρη άσκηση σε μέτριο, σταθερό ρυθμό ή οι σύντομες, εκρηκτικές προσπάθειες υψηλής έντασης;

Μια νέα επιστημονική μελέτη που δημοσιεύθηκε στο έγκριτο περιοδικό Cell Reports Medicine φέρνει στο φως εξαιρετικά ενδιαφέροντα δεδομένα, αποδεικνύοντας ότι τα σύντομα σπριντ προκαλούν πολύ μεγαλύτερη και αμεσότερη μεταβολή στα μόρια του αίματος σε σύγκριση με 90 λεπτά συνεχόμενης αερόβιας γυμναστικής.

Για τις ανάγκες του πειράματος, ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης Δρ. Paul Cohen, αναπληρωτής καθηγητής και ανώτερος θεράπων ιατρός στο Πανεπιστήμιο Rockefeller, μαζί με την ερευνητική του ομάδα, εξέτασαν τις περιπτώσεις 19 υγιών νεαρών ανδρών. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε δύο διαφορετικές ομάδες και εκτέλεσαν συγκεκριμένα προγράμματα σε στατικό ποδήλατο:

Η πρώτη ομάδα εκτέλεσε διαλειμματική προπόνηση σπριντ υψηλής έντασης. Το πρόγραμμα περιελάμβανε έξι «εκρήξεις» διάρκειας 30 δευτερολέπτων η κάθε μία, με τέσσερα λεπτά πλήρους αποκατάστασης ανάμεσα στους γύρους.

Η δεύτερη ομάδα ποδηλάτησε συνεχόμενα για 90 ολόκληρα λεπτά, διατηρώντας έναν σταθερό και μέτριο ρυθμό.

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Οι ερευνητές συνέλεξαν και ανέλυσαν δείγματα αίματος από όλους τους συμμετέχοντες, τόσο πριν όσο και αμέσως μετά την ολοκλήρωση των ασκήσεων.

Τι κάνει ένα σπριντ στο αίμα μας

Τα αποτελέσματα αποκάλυψαν μια ξεκάθαρη και εντυπωσιακή διαφορά. Η ομάδα που εκτέλεσε τα σπριντ εμφάνισε σημαντικά μεγαλύτερες και ταχύτερες μεταβολές στις πρωτεΐνες και τα υπόλοιπα μόρια του αίματος.

Συγκεκριμένα, η έντονη άσκηση πυροδότησε μια άμεση αύξηση στις πρωτεΐνες που εμπλέκονται ενεργά στην αναδόμηση των ιστών και την ανάπτυξη των αιμοφόρων αγγείων. Αντίθετα, στην ομάδα της 90λεπτης ήπιας ποδηλασίας, χρειάστηκαν αρκετές ώρες μετά το τέλος της προπόνησης για να εμφανιστούν οι αντίστοιχες πρωτεΐνες στην κυκλοφορία του αίματος.

Ο Δρ. Asad Siddiqi, επίκουρος καθηγητής κλινικής ιατρικής αποκατάστασης στο Weill Cornell Medical College, σχολίασε ότι τα ευρήματα αυτά αποδεικνύουν με σαφήνεια πως ο ανθρώπινος οργανισμός αντιδρά με εντελώς διαφορετικό τρόπο στην απότομη και εντατική προσπάθεια σε σύγκριση με μια παρατεταμένη και χαμηλότερης έντασης δραστηριότητα, καθώς οι φυσιολογικές απαιτήσεις που ασκούνται στο σώμα είναι τελείως διαφορετικές.

Ποιες είναι οι ευρύτερες επιπτώσεις για την υγεία

Προκειμένου να διερευνήσουν αν αυτές οι αλλαγές μεταφράζονται σε μακροπρόθεσμα οφέλη για τον οργανισμό, οι ερευνητές ανέτρεξαν σε δεδομένα υγείας περισσότερων από 53.000 ανθρώπων από τη βρετανική βάση δεδομένων UK Biobank. Διαπίστωσαν ότι πολλές από τις πρωτεΐνες που αυξήθηκαν αμέσως μετά τα σπριντ συνδέονται άμεσα με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης σοβαρών χρόνιων παθήσεων, όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης τύπου 2.

Ωστόσο, ο Δρ. Cohen έσπευσε να επισημάνει ορισμένους σημαντικούς περιορισμούς. Η μελέτη ήταν μικρή και αφορούσε αποκλειστικά νεαρούς, μεταβολικά υγιείς άνδρες, γεγονός που σημαίνει ότι τα συμπεράσματα δεν μπορούν ακόμα να γενικευτούν σε ολόκληρο τον πληθυσμό.

Απαιτούνται ευρύτερες κλινικές έρευνες για να επιβεβαιωθεί ποιος τύπος άσκησης προσφέρει τα μέγιστα οφέλη μακροπρόθεσμα.

Πρακτικές συμβουλές: Πώς να γυμναστείτε

Παρά τα ενθαρρυντικά ευρήματα για το σπριντ, οι ειδικοί τονίζουν ότι δεν συντρέχει λόγος να εγκαταλείψετε τις υπόλοιπες μορφές άσκησης. Ο Δρ. Siddiqi επισημαίνει ότι το πιο σημαντικό βήμα είναι να χτίσετε μια γερή βάση φυσικής κατάστασης.

Για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, προτείνεται ένας ισορροπημένος συνδυασμός από:

Προπόνηση ενδυνάμωσης (ασκήσεις με αντιστάσεις ή βάρη).

Αερόβια άσκηση (τρέξιμο, ποδηλασία ή γρήγορο περπάτημα).

Ασκήσεις ισορροπίας και ευκαμψίας.

Αν είστε αρχάριοι, ξεκινήστε σταδιακά. Μια πρακτική συμβουλή είναι να γυμνάζεστε σε ένταση στην οποία νιώθετε κάποια σωματική πίεση, αλλά μπορείτε ακόμα να διατηρήσετε μια συζήτηση χωρίς να λαχανιάζετε υπερβολικά. Τέλος, αν αντιμετωπίζετε τραυματισμούς ή προβλήματα υγείας, συμβουλευτείτε έναν ειδικό πριν αυξήσετε απότομα την ένταση.