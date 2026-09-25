Αν το πιάσιμο μετά την γυμναστική συνεχίζει να σας απασχολεί, τότε ίσως είναι η κατάλληλη ευκαιρία για να υιοθετήσετε τον τρόπο αποκατάστασης που θα σας αλλάξει την καθημερινότητα.

Είναι αλήθεια πως μετά από μία έντονη προπόνηση το πιάσιμο της επόμενης ημέρας είναι σχεδόν αναπόφευκτο, με αποτέλεσμα η γυμναστική να φαντάζει, πολλές φορές, κάτι επώδυνο και όχι ένα μέσο που ωφελεί τον σώμα, την ψυχολογία και το νου του ανθρώπου.

Αν νιώθετε πιασμένοι μετά από το γυμναστήριο, τότε θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι πρώτες 24 ώρες είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την αποκατάστασή σας και νέες έρευνες έρχονται για να δώσουν λύση στον προβληματισμό σας.

Έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Tsinghua, εξέτασε τις δημοφιλέστερες μεθόδους αποκατάστασης, εστιάζοντας σε εκείνη που επιφέρει τα σημαντικότερα αποτελέσματα κατά το πρώτο 24ωρο μετά την προπόνηση.

Η μελέτη, έφερε στο προσκήνιο το μασάζ, την ενεργητική αποκατάσταση και τη βύθιση του σώματος σε κρύο νερό. Κάθε μία από τις πρακτικές ευνοεί και ανακουφίζει το σώμα σε διαφορετικό εύρος και χρόνο.

Ποια είναι η καταλληλότερη μέθοδος αποκατάστασης μετά την γυμναστική

Τα ευρήματα που προέκυψαν από την έρευνα του Πανεπιστημίου, αναφέρουν ότι κάθε μέθοδος εξαρτάται από τον στόχο του ασκούμενου και της αποκατάστασής του.

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Η ενεργητική αποκατάσταση, δηλαδή η ήπια και ήρεμη κίνηση μετά από την προπόνηση, παρουσίασε το μεγαλύτερο όφελος για την επαναφορά και την απόδοση.

Από την άλλη πλευρά, το μασάζ και η βύθιση σε κρύο νερό συνδέθηκαν με τη μείωση του μυϊκού πόνου, τόσο αμέσως μετά την άσκηση όσο και τις επόμενες 24 ώρες.

Η βύθιση σε κρύο νερό εξακολουθεί να ωφελεί το σώμα και το μυϊκό πιάσιμο ακόμη και μετά από τις πρώτες 48 ώρες από την γυμναστική.

Τα ευρήματα ωστόσο δεν καταλήγουν σε ένα μεμονωμένο συμπέρασμα. Κάθε μέθοδος λειτουργεί ευεργετικά στο σώμα με διαφορετικό τρόπο.

Αν ο βασικός στόχος είναι να μειωθεί ο πόνος και το μυϊκό πιάσιμο, το μασάζ και το κρύο νερό φαίνεται να είναι οι πιο χρήσιμες πρακτικές.

Αντίθετα, αν ο στόχος είναι η άμεση σωματική επαναφορά η ενεργητική αποκατάσταση φαίνεται να λειτουργεί καταλυτικά.

Παράλληλα, δεν θα πρέπει να παραβλέπεται η σημασία των βασικών στοιχείων της αποκατάστασης. Ο επαρκής και ποιοτικός ύπνος, η σωστή διατροφή, η ενυδάτωση και η επαρκής πρόσληψη πρωτεϊνών ενισχύουν το σώμα τόσο κατά την προπόνηση, όσο και μετά από αυτήν.

Οι πρώτες 24 ώρες μετά από μία απαιτητική προπόνηση φαίνεται να αποτελούν σημαντικό παράθυρο για την αποκατάσταση. Το ποια μέθοδος θα επιλεγεί εξαρτάται από το ζητούμενο. Άλλο η μείωση του πόνου και άλλο η γρήγορη επαναφορά της απόδοσης.

Πηγή: mensjournal.com