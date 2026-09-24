Δεν αρκούν μόνο η προπόνηση και η πρωτεΐνη.

Μπορεί να ακολουθείτε πιστά το πρόγραμμα γυμναστικής σας και να προσέχετε ώστε να παίρνετε αρκετή πρωτεΐνη, όμως υπάρχει ένας παράγοντας που συχνά υποτιμάται και μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τόσο την απόδοση όσο και την αποκατάσταση.

Μια ανασκόπηση του 2025, που δημοσιεύτηκε στο Sleep and Breathing, εξέτασε 13 μελέτες σχετικά με τη σχέση ανάμεσα στην απώλεια ύπνου και τη μυϊκή δύναμη. Στις 10 από αυτές διαπιστώθηκε σημαντική επίδραση της ανεπαρκούς διάρκειας ύπνου σε τουλάχιστον μία παράμετρο, αυτή της δύναμης.

Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι όσοι ασκούνται και ειδικά όσοι ακολουθούν προγράμματα που βασίζονται στη δύναμη, θα πρέπει να δίνουν προτεραιότητα στον επαρκή ύπνο, προκειμένου να υποστηρίζουν τη σωματική τους απόδοση.

Δεν είναι μόνο μία κακή νύχτα

Η σχέση, ωστόσο, δεν είναι τόσο απλή όσο το «κοιμήθηκα λίγο χθες, άρα σήμερα θα σηκώσω λιγότερα κιλά». Ορισμένες μελέτες δεν εντόπισαν σημαντική μείωση της μέγιστης δύναμης μετά από μία μόνο νύχτα περιορισμένου ύπνου.

Μεγαλύτερη ανησυχία φαίνεται να προκαλεί η συσσωρευμένη έλλειψη ύπνου.

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Σε μία από τις μελέτες που συμπεριλήφθηκαν στην ανασκόπηση, οι συμμετέχοντες κοιμήθηκαν μόλις τρεις ώρες για τρεις συνεχόμενες νύχτες. Η παρατεταμένη έλλειψη ύπνου συνδέθηκε με μειωμένη μέγιστη δύναμη αλλά και χαμηλότερη ικανότητα εκτέλεσης σε ασκήσεις όπως οι πιέσεις πάγκου, οι πιέσεις ποδιών και τα deadlifts.

Συνολικά, η ανασκόπηση έδειξε ότι η στέρηση ύπνου μπορεί να επηρεάσει τη μυϊκή δύναμη, την απόδοση ισχύος και τη μυϊκή αντοχή, αν και το μέγεθος της επίδρασης φαίνεται να διαφέρει ανάλογα με το είδος της άσκησης και τον τρόπο με τον οποίο περιορίστηκε ο ύπνος.

Πόσο μπορεί να μειωθεί η δύναμη

Τα ευρήματα αυτά έρχονται να ενισχύσουν μια ανάλυση του 2022 που δημοσιεύτηκε στο Sports Medicine. Οι ερευνητές εξέτασαν 25 μελέτες σχετικά με την επίδραση της οξείας απώλειας ύπνου στη σωματική απόδοση.

Στα αποτελέσματα που αφορούσαν τη δύναμη, η απώλεια ύπνου συνδέθηκε με μέση μείωση περίπου 2,85% στη δύναμη. Η αρνητική επίδραση ήταν μάλιστα πιο σταθερή όταν η άσκηση πραγματοποιούνταν αργότερα μέσα στην ημέρα.

Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και όταν κάποιος συνεχίζει κανονικά τις προπονήσεις του, ο ανεπαρκής ύπνος μπορεί να επηρεάσει την απόδοση στην προπόνηση, ιδιαίτερα όταν η έλλειψη ύπνου επαναλαμβάνεται.

Ο ύπνος επηρεάζει και την αποκατάσταση των μυών

Η επίδραση του ύπνου, όμως, δεν περιορίζεται στο πόσα κιλά μπορεί να σηκώσει κάποιος στο γυμναστήριο.

Σε ένα πείραμα με 13 υγιείς νεαρούς ενήλικες, μία νύχτα πλήρους στέρησης ύπνου συνδέθηκε με 18% χαμηλότερη μυϊκή πρωτεϊνοσύνθεση μετά την κατανάλωση γεύματος.

Παράλληλα, οι ερευνητές κατέγραψαν αύξηση 21% στην κορτιζόλη και μείωση 24% στην τεστοστερόνη. Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι ακόμη και μια σύντομη περίοδος πλήρους στέρησης ύπνου μπορεί να δημιουργήσει λιγότερο ευνοϊκές συνθήκες για τις διαδικασίες που σχετίζονται με τη μυϊκή ανάπτυξη και αποκατάσταση.

Ωστόσο, οι ίδιοι οι ερευνητές επισημαίνουν ότι πρόκειται για μικρή μελέτη και ότι εξετάστηκε η πλήρης απουσία ύπνου για μία νύχτα, κάτι που διαφέρει σημαντικά από μια συνηθισμένη νύχτα κατά την οποία κάποιος κοιμάται λιγότερο από το ιδανικό.

Πόσες ώρες ύπνου χρειάζονται

Για τους περισσότερους ενήλικες, ο στόχος είναι ο επαρκής ύπνος κάθε βράδυ.

Η Αμερικανική Ακαδημία Ιατρικής Ύπνου (AASM) συστήνει στους ενήλικες να κοιμούνται τουλάχιστον επτά ώρες σε τακτική βάση, επισημαίνοντας παράλληλα ότι οι ανάγκες ύπνου μπορεί να διαφέρουν από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Όπως έχει επισημάνει ο πρώην πρόεδρος της AASM, Nathaniel Watson, ο ύπνος αποτελεί βασικό κομμάτι της υγείας, μαζί με την ισορροπημένη διατροφή και την τακτική άσκηση.

Έτσι, για όσους θέλουν να βελτιώσουν τη δύναμη, να χτίσουν μυϊκή μάζα ή απλώς να αποδίδουν καλύτερα στην προπόνησή τους, η εξίσωση δεν περιλαμβάνει μόνο βάρη και πρωτεΐνη. Ο επαρκής και ποιοτικός ύπνος αποτελεί επίσης σημαντικό μέρος της προσπάθειας..