Με τα εθνικά ρεκόρ να έχουν ήδη μπει στο βιογραφικό του και την παρουσία του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να μεγαλώνει, ο νεαρός αρσιβαρίστας δείχνει αποφασισμένος να συνεχίσει να ανεβάζει τον πήχη.

Μόλις λίγα χρόνια έχουν περάσει από την πρώτη φορά που ο Λίαμ Άντερσον μπήκε σε γυμναστήριο για να δοκιμάσει τις δυνάμεις του στην άρση βαρών. Αυτό που ακολούθησε, όμως, ξεπέρασε κάθε προσδοκία, καθώς ο νεαρός αθλητής άρχισε να καταγράφει εντυπωσιακές επιδόσεις, φθάνοντας σήμερα να σημειώνει εθνικά ρεκόρ.

Ο ίδιος θυμάται ακόμη την πρώτη του επαφή με τον πάγκο, όταν, όπως λέει, κατάφερε να σηκώσει 280 κιλά. Τότε ζύγιζε περίπου 75 κιλά.

«Ήταν απλώς ένα ταλέντο που είχα», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας την πρώτη του προσπάθεια. «Πήγα στο γυμναστήριο για πρώτη φορά και έπιασα 280 κιλά στον πάγκο».

Η επίδοση ήταν τόσο εντυπωσιακή, ώστε οι φίλοι του δυσκολεύτηκαν να πιστέψουν αυτό που έβλεπαν. «Ήμουν περίπου 75 κιλά, κάνοντας πάγκο σχεδόν διπλάσιο από το σωματικό μου βάρος», σημείωσε.

Το νέο εθνικό ρεκόρ

Από εκείνη τη στιγμή, ο Άντερσον συνέχισε να εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς. Ως τελειόφοιτος του Shenendehowa High School, αγωνίζεται στην κατηγορία των 82,5 κιλών και στην ηλικιακή κατηγορία 16-17 ετών.

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Νωρίτερα τον Σεπτέμβριο, ταξίδεψε στο Grapevine του Τέξας, λίγο έξω από το Ντάλας, για το Southwest Regional Championships, έχοντας έναν και μοναδικό στόχο, να καταρρίψει το εθνικό ρεκόρ στην κατηγορία του.

«Πήγα γνωρίζοντας ότι δεν θα έπαιρνα μετάλλιο. Ήρθα απλώς για το ρεκόρ», εξήγησε.

Η προετοιμασία του είχε διαρκέσει περίπου έναν μήνα και όπως παραδέχθηκε, ήθελε όσο τίποτα άλλο να πετύχει τον στόχο του.

Από τα 174 στα 180 κιλά και μετά στα... 200

Η πρώτη του προσπάθεια ήταν στα 174 κιλά, λίγο κάτω από το υφιστάμενο ρεκόρ. Η μπάρα ανέβηκε με επιτυχία και έδωσε στον νεαρό αθλητή την απαραίτητη αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια.

Στη δεύτερη προσπάθεια ήρθε η στιγμή για το ρεκόρ. Ο Άντερσον φόρτωσε τη μπάρα με 180 κιλά.

«Πήγα για το ρεκόρ και μόλις που το κατάφερα», είπε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, δεν σταμάτησε εκεί. Στην τελευταία του προσπάθεια πρόσθεσε ακόμη 2,5 κιλά στη μπάρα. Το βάρος πλέον είχε ξεπεράσει τα 200 κιλά και ο Άντερσον βρέθηκε μπροστά στη δυσκολότερη δοκιμασία της ημέρας.

Ο νεαρός αθλητής ολοκλήρωσε επιτυχώς την προσπάθεια και κατέρριψε το εθνικό ρεκόρ, λίγες μόλις εβδομάδες πριν από τα 18α γενέθλιά του.

{https://www.tiktok.com/@liamanderson5195/video/7688510593673727246?is_from_webapp=1&sender_device=pc}

Μια χρονιά γεμάτη ρεκόρ

Το νέο επίτευγμα ήρθε να προστεθεί σε μια χρονιά γεμάτη σημαντικές διακρίσεις.

Τον περασμένο Νοέμβριο, ο Άντερσον είχε καταγράψει ρεκόρ στην ηλικιακή και την κατηγορία βάρους του, στο κράτος του. Από τότε, μάλιστα, κατάφερε να βελτιώσει την επίδοσή του αρκετές φορές.

Τον Ιούλιο συμμετείχε στο USA Powerlifting Bench Nationals. Αν και τότε δεν κατάφερε να καταρρίψει το εθνικό ρεκόρ, η εμφάνισή του ήταν αρκετή για να του εξασφαλίσει μια θέση στην USA Powerlifting National Bench Press Team.

Παράλληλα, έλαβε πρόσκληση να εκπροσωπήσει τις ΗΠΑ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του International Powerlifting Federation Free Drug τον επόμενο μήνα στην Ισλανδία. Ωστόσο, τελικά αναγκάστηκε να την αρνηθεί λόγω υποχρεώσεων που σχετίζονταν με το σχολείο.

«Πίνω πολύ γάλα»

Όσο για το «μυστικό» πίσω από την εντυπωσιακή του άνοδο, ο ίδιος δεν δίνει κάποια περίπλοκη απάντηση.

«Πίνω πολύ γάλα», είπε χαρακτηριστικά, αποκαλύπτοντας ότι καταναλώνει περίπου δύο λίτρα την ημέρα, περιγράφοντάς το ως βασική πηγή πρωτεΐνης στη διατροφή του.

Την ίδια ώρα, οι επιδόσεις του έχουν δημιουργήσει μια ολοένα μεγαλύτερη κοινότητα θαυμαστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Άντερσον έχει ήδη ξεπεράσει τους 250.000 ακολούθους στο TikTok, όπου μοιράζεται στιγμιότυπα από τις προπονήσεις και τις προσπάθειές του.

Ο επόμενος στόχος είναι ήδη γνωστός

Παρά το γεγονός ότι βρίσκεται ακόμη στην εφηβεία, ο Άντερσον δεν δείχνει διάθεση να σταματήσει εδώ.

Έχει ήδη θέσει τον επόμενο μεγάλο στόχο του και αφορά, φυσικά, την πίεση πάγκου.

«Σίγουρα 230 κιλά. Θέλω να φτάσω τα 230 κιλά μέχρι το τέλος των 19 ετών», δήλωσε.