Ο προπονητής της εθνικής Γερμανίας επιβάλλει αυστηρότερους κανόνες.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής της εθνικής Γερμανίας, Γιούργκεν Κλοπ, επιβάλει νέους κανόνες στους παίκτες, σύμφωνα με δημοσίευμα των δημοσιογράφων της Bild, Κρίστιαν Φαλκ και Τζούλιαν Αγκάρντι, όπως αναπαράχθηκε από τον λογαριασμό @iMiaSanMia.

Οι αλλαγές που φέρεται να προωθεί ο Κλοπ:

1. Όλοι μαζί στο δείπνο. Επί Νάγκελσμαν, οι παίκτες που βρίσκονταν στο ξενοδοχείο της εθνικής μπορούσαν να προσέρχονται σταδιακά για το δείπνο, από τις 19:00 ή τις 20:00. Με τον Κλοπ, όλοι οι παίκτες θα πρέπει να βρίσκονται στο δείπνο ακριβώς στις 19:00 ή στις 20:00.

Στόχος είναι να ενισχυθεί το αίσθημα ενότητας μέσα στην ομάδα. Από εδώ και στο εξής, οι προπονητές θέλουν το δείπνο να αποτελεί ευκαιρία για τους παίκτες να συζητούν και να ανταλλάσσουν απόψεις μεταξύ τους.

2. Όχι κινητά πριν από τους αγώνες. Στο εξής, οι παίκτες θα πρέπει να είναι απόλυτα συγκεντρωμένοι σε ό,τι αφορά την προετοιμασία τους πριν από τους αγώνες, για παράδειγμα κατά την προθέρμανση στο γυμναστήριο ή κατά τη διάρκεια ενός μασάζ. Αντί για τη χρήση κινητού, ενθαρρύνονται οι συζητήσεις με τους συμπαίκτες τους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

3. Τέλος στα κουρέματα στο ξενοδοχείο όπου διαμένει η εθνική. Η λογική είναι απλή: όταν κάποιος ταξιδεύει για επαγγελματικούς λόγους, θα πρέπει να έχει φροντίσει προηγουμένως για το κούρεμά του, όπως θα έκανε οποιοσδήποτε εργαζόμενος.

4. Τέλος οι επισκέψεις μελών των οικογενειών στο ξενοδοχείο. Ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν είχε δεχθεί έντονη κριτική επειδή επέτρεπε στις οικογένειες των παικτών να βρίσκονται συνεχώς μαζί τους κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Επί Κλοπ, αυτό θα επιτρέπεται μόνο περιστασιακά σε μεγάλες διοργανώσεις. Η ομάδα θα πρέπει να επικεντρώνεται στον κοινό της στόχο και οι παίκτες να ενισχύουν τους δεσμούς τους κατά τη διαμονή τους στο ξενοδοχείο.

{https://x.com/iMiaSanMia/status/2102511178203226502?s=20}

Με πληροφορίες από SB Nation