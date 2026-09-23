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Η πειθαρχική ευθύνη των δικαστικών υπαλλήλων αποτελεί βασικό πεδίο προετοιμασίας για την ΕΣΔι δικαστικών υπαλλήλων. Βρείτε παρακάτω 35 στοχευμένες ερωτήσεις για τα παραπτώματα, τις ποινές, την παραγραφή, τη διαδικασία και τα αρμόδια όργανα.

Στις προφορικές εξετάσεις της ΕΣΔι Δικαστικών Υπαλλήλωντου 6ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού, οι υποψήφιοι ενδέχεται να κληθούν να απαντήσουν σε σύντομες αλλά ιδιαίτερα συγκεκριμένες ερωτήσεις σχετικά με το πειθαρχικό δίκαιο των δικαστικών υπαλλήλων. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτούν η σχέση της πειθαρχικής διαδικασίας με την ποινική δίκη, η απαγόρευση δεύτερης δίωξης, η παραγραφή των παραπτωμάτων και η συνέχιση της διαδικασίας μετά τη λύση της υπαλληλικής σχέσης.

Εξίσου σημαντική είναι η σαφής διάκριση ανάμεσα στα όργανα που ασκούν την πειθαρχική δίωξη και σε εκείνα που επιβάλλουν τις ποινές. Οι ακόλουθες 35 ερωτήσεις καλύπτουν βασικά σημεία των άρθρων 165 – 183 του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων και βοηθούν τον υποψήφιο να οργανώσει την απάντησή του με ακρίβεια, συντομία και σωστή παραπομπή στη σχετική διάταξη.

1. Αναστέλλει αυτομάτως η ποινική δίκη την πειθαρχική διαδικασία;

Όχι. Η ποινική δίκη δεν αναστέλλει αυτομάτως την πειθαρχική διαδικασία.

(Άρθρο 171 παρ. 2)

2. Επιτρέπεται δεύτερη πειθαρχική δίωξη για το ίδιο παράπτωμα;

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Όχι, απαγορεύεται η δεύτερη δίωξη για το ίδιο πειθαρχικό παράπτωμα.

(Άρθρο 172 παρ. 1)

3. Σε πόσο χρόνο παραγράφονται τα παραπτώματα που μπορούν να επισύρουν οριστική παύση;

Παραγράφονται μετά από πέντε έτη από την ημέρα που διαπράχθηκαν.

(Άρθρο 176 παρ. 1)

4. Τι συντάσσεται για πειθαρχικό παράπτωμα που διαπράττεται στο ακροατήριο;

Συντάσσεται σχετικό πρακτικό από το δικαστήριο.

(Άρθρο 169)

5. Είναι η πειθαρχική διαδικασία ανεξάρτητη από την ποινική δίκη;

Ναι, η πειθαρχική διαδικασία είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη από την ποινική ή άλλη δίκη.

(Άρθρο 171 παρ. 1)

6. Ποιοι οφείλουν να ανακοινώνουν πειθαρχικό παράπτωμα δικαστικού υπαλλήλου;

Οι πρόεδροι δικαστηρίων, οι εισαγγελείς, οι ανακριτές, οι εντεταλμένοι δικαστές και οι αναφερόμενοι στον νόμο Γενικοί Επίτροποι της Επικρατείας.

(Άρθρο 168)

7. Πότε συνεκδικάζονται υποχρεωτικά περισσότερα παραπτώματα του ίδιου υπαλλήλου;

Όταν έχει ασκηθεί δίωξη για αυτά πριν εκδοθεί οριστική απόφαση για κάποιο από τα παραπτώματα.

(Άρθρο 170 παρ. 1)

8. Μέσα σε πόσο χρόνο διαβιβάζεται το πρακτικό για παράπτωμα που τελέστηκε στο ακροατήριο;

Διαβιβάζεται μέσα σε τρεις ημέρες στο αρμόδιο για την πειθαρχική δίωξη όργανο.

(Άρθρο 169)

9. Πόσο μπορεί να διαρκέσει η αναστολή της πειθαρχικής διαδικασίας;

Η αναστολή δεν μπορεί να υπερβεί το ένα έτος.

(Άρθρο 171 παρ. 2)

10. Πώς κρίνονται υπάλληλοι που διώκονται για το ίδιο ή για συναφή παραπτώματα;

Κρίνονται ενιαίως από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα.

(Άρθρο 170 παρ. 2)

11. Ποιο όργανο είναι αρμόδιο μεταξύ μονομελούς πειθαρχικού οργάνου και υπηρεσιακού συμβουλίου;

Αρμόδιο είναι το υπηρεσιακό συμβούλιο.

(Άρθρο 170 παρ. 3 περ. α΄)

12. Ποιο είναι αρμόδιο μεταξύ περισσότερων μονομελών πειθαρχικών οργάνων;

Εκείνο που επιλήφθηκε πρώτο.

(Άρθρο 170 παρ. 3 περ. β΄)

13. Από ποια ποινική απόφαση δεσμεύονται τα πειθαρχικά όργανα;

Από αμετάκλητη απόφαση ποινικού δικαστηρίου ή αμετάκλητο απαλλακτικό βούλευμα.

(Άρθρο 171 παρ. 3)

14. Τι συμβαίνει αν μετά από πειθαρχική καταδίκη εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική ποινική απόφαση;

Η πειθαρχική δίκη επαναλαμβάνεται.

(Άρθρο 171 παρ. 4 περ. β΄)

15. Μπορούν νέα αποδεικτικά στοιχεία να οδηγήσουν σε επανάληψη της πειθαρχικής δίκης;

Ναι, αν ο υπάλληλος δεν τα γνώριζε ή δεν μπορούσε να τα προσκομίσει και αυτά κλονίζουν προφανώς την αιτιολογία της απόφασης.

(Άρθρο 171 παρ. 4 περ. γ΄)

16. Ποιος ανακοινώνει στην προϊσταμένη αρχή την άσκηση ποινικής δίωξης κατά δικαστικού υπαλλήλου;

Η εισαγγελική αρχή, αμέσως μετά την άσκηση της ποινικής δίωξης.

(Άρθρο 171 παρ. 5)

17. Συνεχίζεται η πειθαρχική διαδικασία μετά τη λύση της υπαλληλικής σχέσης;

Ναι, εφόσον είχε ήδη ασκηθεί πειθαρχική δίωξη, είχε αρχίσει ή διαταχθεί ΕΔΕ ή είχε αρχίσει προκαταρκτική έρευνα και ο υπάλληλος είχε κληθεί για εξηγήσεις. Δεν συνεχίζεται σε περίπτωση θανάτου.

(Άρθρο 177 παρ. 1)

18. Ποιος είναι αρμόδιος για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης των υπαλλήλων της γραμματείας δικαστηρίου;

Ο δικαστής που αναδεικνύεται με κλήρωση, μαζί με τον αναπληρωτή του.

(Άρθρο 178 παρ. 1)

19. Για ποιο χρονικό διάστημα είναι αρμόδιος ο δικαστής ή εισαγγελέας που κληρώθηκε;

Για το επόμενο ημερολογιακό έτος.

(Άρθρο 178 παρ. 2)

20. Ποιος ασκεί την πειθαρχική δίωξη όταν στο δικαστήριο ή στην εισαγγελία υπηρετεί μόνο ένας δικαστής ή εισαγγελέας;

Την πειθαρχική δίωξη ασκεί ο μοναδικός δικαστής ή εισαγγελέας που υπηρετεί εκεί.

(Άρθρο 178 παρ. 1)

21. Μπορεί ο υπάλληλος που διευθύνει τη γραμματεία να ασκήσει πειθαρχική δίωξη;

Ναι, μπορεί να ασκήσει πειθαρχική δίωξη για τους υπαλλήλους της υπηρεσίας του.

(Άρθρο 178 παρ. 1)

22. Μπορεί ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου να παραγγείλει πειθαρχική δίωξη;

Ναι, για δικαστικούς υπαλλήλους που υπηρετούν στα αντίστοιχα δικαστήρια και υπηρεσίες.

(Άρθρο 178 παρ. 5)

23. Ποια είναι τα μονομελή πειθαρχικά όργανα;

Οι προϊστάμενοι ή πρόεδροι των τριμελών συμβουλίων διεύθυνσης και οι δύο Γενικοί Επίτροποι της Επικρατείας που προβλέπει ο νόμος.

(Άρθρο 179 παρ. 1)

24. Ποια είναι τα πολυμελή πειθαρχικά όργανα;

Τα υπηρεσιακά ή δικαστικά συμβούλια, κατά περίπτωση.

(Άρθρο 179 παρ. 2)

25. Ποιες ποινές μπορούν να επιβάλουν τα μονομελή πειθαρχικά όργανα;

Την έγγραφη επίπληξη ή πρόστιμο έως το ένα δεύτερο των μηνιαίων αποδοχών του υπαλλήλου.

(Άρθρο 180 παρ. 2)

26. Ποιο συμβούλιο επιλαμβάνεται παραπτώματος που μπορεί να επισύρει οριστική παύση;

Το αρμόδιο πρωτοβάθμιο ή δευτεροβάθμιο δικαστικό συμβούλιο.

(Άρθρο 181 παρ. 1)

27. Ποιο συμβούλιο επιλαμβάνεται παραπτώματος που δεν μπορεί να επισύρει οριστική παύση;

Το αρμόδιο πρωτοβάθμιο ή δευτεροβάθμιο υπηρεσιακό συμβούλιο.

(Άρθρο 181 παρ. 2)

28. Ποιος χρόνος είναι κρίσιμος για τον καθορισμό της κατά τόπο αρμοδιότητας;

Ο χρόνος κατά τον οποίο τελέστηκε το πειθαρχικό παράπτωμα.

(Άρθρο 182)

29. Ποιο όργανο είναι αρμόδιο όταν ο δικαστικός υπάλληλος είναι αποσπασμένος σε μη δικαστική υπηρεσία;

Το πειθαρχικό όργανο της γραμματείας ή της υπηρεσίας στην οποία ανήκει οργανικά.

(Άρθρο 182)

30. Ποιο τμήμα του Αρείου Πάγου είναι αρμόδιο αν λειτουργούν περισσότερα ποινικά τμήματα;

Το πρώτο κατά σειρά αρίθμησης ποινικό τμήμα.

(Άρθρο 183)

31. Τι αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα δικαστικού υπαλλήλου;

Κάθε παράβαση υπαλληλικού καθήκοντος που τελείται με υπαίτια πράξη ή παράλειψη και μπορεί να καταλογιστεί στον υπάλληλο.

(Άρθρο 165 παρ. 1)

32. Ποιο είναι το ανώτατο ύψος της πειθαρχικής ποινής του προστίμου;

Το πρόστιμο μπορεί να ανέλθει έως τις αποδοχές δώδεκα μηνών.

(Άρθρο 166 παρ. 1 περ. β΄)

33. Μέχρι πόσους βαθμούς μπορεί να υποβιβαστεί ο δικαστικός υπάλληλος;

Μέχρι δύο βαθμούς, αλλά όχι κάτω από τον εισαγωγικό βαθμό της κατηγορίας του.

(Άρθρο 166 παρ. 1 περ. στ΄)

34. Ποια είναι η βαρύτερη πειθαρχική ποινή;

Η οριστική παύση.

(Άρθρο 166 παρ. 1 περ. η΄)

35. Μπορεί η αποδοχή υλικής εύνοιας να οδηγήσει σε οριστική παύση;

Ναι, όταν προέρχεται από πρόσωπο του οποίου την υπόθεση χειρίζεται ή πρόκειται να χειριστεί ο υπάλληλος.

(Άρθρο 166 παρ. 2 περ. β΄)