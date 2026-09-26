Προτείνει κάτι πολύ πιο απλό: να σπάσει η μονοτονία της αερόβιας άσκησης σε τρία διαφορετικά δεκάλεπτα.

Για πολλούς, η αερόβια άσκηση είναι το πιο μονότονο κομμάτι μιας προπόνησης στο γυμναστήριο. Τριάντα λεπτά στον διάδρομο ή στο ποδήλατο μπορεί να μοιάζουν ατελείωτα, με αποτέλεσμα αρκετοί να παραμελούν το cardio ή ακόμη και να το εγκαταλείπουν εντελώς.

Ο Ισπανός personal trainer Χοσέ Ρουίθ, ιδρυτής του Malagaentrena και επαγγελματίας με περισσότερα από 15 χρόνια εμπειρίας, προτείνει έναν απλό τρόπο για να γίνει η αερόβια άσκηση λιγότερο βαρετή: αντί για μισή ώρα στο ίδιο μηχάνημα, προτείνει την εναλλαγή τριών διαφορετικών δραστηριοτήτων.

Η λογική του είναι το «10-10-10»: 10 λεπτά στον διάδρομο, 10 λεπτά στο ελλειπτικό και 10 λεπτά στο ποδήλατο. Η συνολική διάρκεια της προπόνησης παραμένει στα 30 λεπτά, όμως η εναλλαγή των μηχανημάτων μπορεί να κάνει την εμπειρία πιο ευχάριστη και να βοηθήσει τον ασκούμενο να παραμείνει συνεπής.

«Πάρα πολλοί άνθρωποι παραμελούν το καρδιαγγειακό κομμάτι επειδή το θεωρούν βαρετό», εξηγεί ο Ρουίθ. Όπως επισημαίνει, δεν χρειάζεται κάποιος να πραγματοποιεί πολύωρες ή εξαντλητικές προπονήσεις για να αποκομίσει οφέλη και να αισθανθεί καλύτερα.

Τι πρέπει να προσέχουμε στην επιλογή μηχανήματος

Η συγκεκριμένη πρόταση, πάντως, δεν παρουσιάζεται ως ένας απόλυτος κανόνας που ταιριάζει σε όλους. Ο γυμναστής δίνει ιδιαίτερη σημασία στη φυσική κατάσταση κάθε ανθρώπου και κυρίως στην κατάσταση των αρθρώσεών του.

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Ανάλογα με τις δυνατότητες του ασκούμενου, μπορεί να επιλεγεί το ποδήλατο, το ελλειπτικό ή ο διάδρομος. Στον τελευταίο δεν είναι απαραίτητο κάποιος να τρέχει: μπορεί να περπατήσει ή να αυξήσει την κλίση, προσαρμόζοντας την ένταση στις δικές του ανάγκες.

Για τον Ρουίθ, άλλωστε, η άσκηση δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται αποκλειστικά ως εργαλείο για την απώλεια βάρους ή την αλλαγή της εμφάνισης. Η προσέγγισή του επικεντρώνεται περισσότερο στη μακροπρόθεσμη ποιότητα ζωής, στην κινητικότητα, στην προστασία των αρθρώσεων και στη διατήρηση της μυϊκής δύναμης καθώς περνούν τα χρόνια.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσει και τη λειτουργική προπόνηση, την οποία, όπως αναφέρει, εφαρμόζει στους πελάτες του για περισσότερο από μία δεκαετία. Ο βασικός στόχος είναι το σώμα να παραμένει λειτουργικό όσο μεγαλώνουμε, ώστε να διατηρούμε την αυτονομία μας για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Πηγή news.inbox.lv