Αν κάποιος συνηθίζει να κάθεται μακριά από τους άλλους, δεν σημαίνει ότι το κάνει από ντροπή...

Πιθανότατα κάποια στιγμή έχετε παρατηρήσει ένα άτομο που προτιμά να κάθεται μακριά από τους άλλους, είτε σε εκδηλώσεις είτε σε δημόσιους χώρους. Ίσως να πιστεύετε ότι το συγκεκριμένο άτομο είναι ντροπαλό ή αισθάνεται άβολα με την παρουσία πολλών ανθρώπων. Ωστόσο, οι ειδικοί στην ψυχολογία έχουν μια διαφορετική οπτική που προκαλεί ενδιαφέρον.

Η συγκεκριμένη συμπεριφορά παρατηρείται συχνά, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, σε αίθουσες αναμονής ή οπουδήποτε με πολύ κόσμο. Πάντα υπάρχει ένας άνδρας ή μια γυναίκα που επιλέγει να καθίσει σε απόσταση από τους γύρω του.

Τι λέει η ψυχολογία

Σύμφωνα με το εξειδικευμένο portal Psychology Today, αυτή η συμπεριφορά μπορεί να αποτελεί ένδειξη εσωστρέφειας. Πρόκειται για ένα χαρακτηριστικό των ανθρώπων που στρέφουν το ενδιαφέρον και την ενέργειά τους προς τον εσωτερικό κόσμο των σκέψεων και των συναισθημάτων τους.

Αυτό δεν σημαίνει ότι ο εσωστρεφής άνδρας ή γυναίκα δεν κοινωνικοποιείται. Αντίθετα, μπορεί να διαθέτει εξαιρετικές επικοινωνιακές ικανότητες και να δημιουργεί καλές σχέσεις, αλλά προτιμά να το κάνει σε χώρους που του προσφέρουν ηρεμία και άνεση.

Επικρατεί η πεποίθηση ότι όσοι κάθονται μακριά από τους άλλους σε δημόσιους χώρους είναι ντροπαλοί, όμως πρόκειται για μια λανθασμένη αντίληψη.

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Η ντροπαλότητα συνδέεται συνήθως με φόβο, νευρικότητα ή άγχος κατά την ομιλία, χαρακτηριστικά που δεν είναι απαραίτητα στοιχεία των εσωστρεφών ανθρώπων, σύμφωνα με όσα αναφέρουν επαγγελματίες της ψυχολογίας.

Από την πλευρά του, ο Frank T. McAndrew, καθηγητής Ψυχολογίας στο Knox College, εξηγεί ότι η απόσταση μπορεί να προσφέρει σε κάποιον μεγαλύτερη ασφάλεια και καλύτερο έλεγχο των όσων συμβαίνουν γύρω του.

Έτσι, μπορεί να συγκεντρώνεται καλύτερα, να χαλαρώνει περισσότερο ή να απολαμβάνει ήσυχες στιγμές χωρίς να τον διακόπτουν. Με απλά λόγια, απολαμβάνει μια πιο ιδιωτική και άνετη εμπειρία.

Άλλες ψυχολογικές μελέτες θεωρούν ότι η επιλογή να κάθεται κάποιος μακριά από τους άλλους μπορεί να αποτελεί μια τεχνική για να ανακτήσει τη συναισθηματική του ενέργεια. Πολλοί άνθρωποι χρειάζεται να συναναστρέφονται με άλλους για μεγάλο μέρος της ημέρας. Επομένως, η αποστασιοποίηση στους δημόσιους χώρους τους επιτρέπει να απολαμβάνουν λίγη ηρεμία.

Με πληροφορίες από lanacion.com.ar