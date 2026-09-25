«Εκατομμύρια στρέμματα αγροτικής γης παραμένουν αδρανή και η τάση είναι αυξητική», αναφέρει σε ανάλυσή του το Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα.

Νέα Flash Ανάλυση δημοσιεύει το Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα, με τίτλο: «Η γη που «κοιμάται» και οι νέοι που περιμένουν». Σε αυτή αναδεικνύεται μια υπαρξιακής διάστασης αντίφαση που δοκιμάζει την περιφέρεια. Ενώ χιλιάδες νέοι αγρότες κάτω των 40 ετών επιλέγουν και επιμένουν να μένουν στον τόπο τους, δυσκολεύονται να βρουν καλλιεργήσιμη γη. Την ίδια στιγμή εκατομμύρια στρέμματα αγροτικής γης παραμένουν αδρανή και η τάση είναι αυξητική.

Πρόκειται για μία συνθήκη που βρίσκεται στη ρίζα προβλημάτων τα οποία ξεπερνούν τα στενά όρια του αγροτικού κόσμου ή της περιφέρειας. Το θέμα αγγίζει ολόκληρη την κοινωνία. Η εγκατάλειψη της καλλιεργήσιμης γης αυξάνει τις εισαγωγές τροφίμων, πιέζει δημογραφικά την περιφέρεια και αποτελεί κίνδυνο για το περιβάλλον μέσα την αύξηση των πυρκαγιών λόγω της συσσώρευσης εύφλεκτης χέρσας βιομάζας.

Τα εργαλεία για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου υπάρχουν ήδη στην Ευρώπη. Γαλλία, Πορτογαλία και Ισπανία έχουν ήδη δημιουργήσει το θεσμικό πλαίσιο που είναι απαραίτητο και στην Ελλάδα προκειμένου να κρατήσει τους νέους αγρότες στον τόπο τους, αλλά και να θωρακίσει την επισιτιστική της ασφάλεια.

Η Ομάδα Κοινών, Ομότιμης Παραγωγής και Αποκέντρωσης του ΙΝΑΤ καταθέτει έναν οδικό χάρτη για τη θεσμοθέτηση της ελληνικής Τράπεζας Γης με στόχο τη σύνδεση των νέων αγροτών με την αναξιοποίητη καλλιεργήσιμη γη.

Η πρόταση περιλαμβάνει:

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⁠ ⁠Θέσπιση Ψηφιακού Μητρώου Γης, ώστε να γνωρίζουν όλοι τη διαθέσιμη γη και όχι μόνο οι «γνωστοί»

⁠ ⁠Απόδοση γης μέσω κοινωνικών κριτηρίων, αντί της πλειοδοσίας

⁠Μακροχρόνιες συμβάσεις άνω των 10 ετών που θα ευνοούν τις επενδύσεις

Διαβάστε ΕΔΩ ολόκληρη η ανάλυση του ΙΝΑΤ για την Τράπεζα Γης.