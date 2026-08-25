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Ολοκληρωμένο κείμενο προτάσεων δημόσιας πολιτικής από το Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα με τίτλο «Εθνικό Πλαίσιο για τα Data Centers».

Το Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα (ΙΝΑΤ) ολοκληρώνει τη θερινή αναδρομή στις αναλύσεις του με το διαχρονικά επίκαιρο ζήτημα των Data Centers και το πώς μπορεί να αντιστραφεί η πορεία προς την Ψηφιακή Αποικία.

«Ποιος θα πληρώσει το ρεύμα της τεχνητής νοημοσύνης;

Σε περιοχές των ΗΠΑ, οι λογαριασμοί των νοικοκυριών αυξήθηκαν έως 267% μέσα σε πέντε χρόνια εξαιτίας των Data Centers. Στην Ιρλανδία έφτασαν το 21% της εθνικής κατανάλωσης ρεύματος και πάγωσαν οι νέες άδειες, ενώ ένα κέντρο 100 MW «πίνει» νερό όσο 2.600 νοικοκυριά.

Στην Ελλάδα, τα αιτήματα σύνδεσης νέων κέντρων στον ΑΔΜΗΕ τετραπλασιάστηκαν μέσα σε λίγους μήνες: από 1,2 στα σχεδόν 5 GW. Η Αττική έφτασε σε κορεσμό, ο Διαχειριστής προειδοποιεί ότι το σύστημα δεν αντέχει τέτοιον όγκο, και η κυβέρνηση τρέχει πίσω από τις εξελίξεις, ψάχνοντας τώρα, εκ των υστέρων, νομοθετική ρύθμιση.

Πριν από λίγους μήνες δημοσιεύσαμε το «Εθνικό Πλαίσιο για τα Υπολογιστικά Κέντρα»: μια πρόταση για να περάσει η χώρα από την άνευ όρων προσέλκυση που οδηγεί στην ψηφιακή εξάρτηση, στη στρατηγική αυτονομία», αναφέρει το Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα και καταθέτει την πρότασή του:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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«Η πρότασή μας:

Εθνικό Σχέδιο Υπολογιστικής Ισχύος.

Κίνητρα στις περιοχές Δίκαιης Μετάβασης για να αντιστραφεί ο «Ψηφιακός κορεσμός» της Αττικής.

Εθνικό Αποθεματικό Υπολογιστικής Ισχύος ύψους 10–15% για πανεπιστήμια, υγεία και νεοφυείς επιχειρήσεις.

Νέες ΑΠΕ με αποθήκευση και ρήτρες ψηφιακής κυριαρχίας, ώστε τα κρίσιμα δεδομένα της χώρας να μην εξαρτώνται από αποφάσεις τρίτων.

Το δίλημμα για το 2030 είναι ξεκάθαρο:

Κόμβος στρατηγικής αυτονομίας ή «ψηφιακή αποικία»;

Η επιλογή δεν είναι τεχνοκρατική. Είναι πολιτική».

Διαβάστε ΕΔΩ το ολοκληρωμένο κείμενο προτάσεων δημόσιας πολιτικής με τίτλο «Εθνικό Πλαίσιο για τα Data Centers».

Η ανάλυση έγινε από την ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚHΣ ΠΟΛΙΤΙΚHΣ, ΤΕΧΝΗΤHΣ ΝΟΗΜΟΣYΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜIΑΣ, ΙΝΑΤ:

Βαγγέλης Κανούλας: Καθηγητής Τεχνητής Νοημοσύνης, Πανεπιστήμιο Άμστερνταμ.

Σπύρος Κασάπης: Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Αστροφυσικής, Πανεπιστήμιο Πρίνστον.

Δώρα Κοτσακά: Ερευνήτρια, Δρ. Πολιτικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αναπληρώτρια Συντονίστρια ΙΑΤ.

Βασίλης Κωστάκης: Καθηγητής Τεχνολογικής Διακυβέρνησης και Βιωσιμότητας, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Τάλιν, Ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ.

Άρης Μαγκλάρας: Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Αρχιτέκτονας Λογισμικού.

Γραμματή Πάντζιου: Καθηγήτρια Αλγορίθμων, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.