Για φιάσκο κάνουν λόγο οι εκπαιδευτικοί μετά και την β φάση αναπληρωτών καθώς τα κενά συνεχίζονται και αγγίζουν τις 16.383 με τους μαθητές να στερούνται ώρες μαθημάτων σε βασικές ειδικότητες.

Χιλιάδες παραμένουν τα κενά στα σχολεία μετά και τη δεύτερη φάση προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών, ενώ οι εκπαιδευτικοί κάνουν λόγο για σημαντικές ελλείψεις που εξακολουθούν να επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων. Συνολικά, από τις αρχικές 51.510 καταγεγραμμένες ανάγκες της 1ης Σεπτεμβρίου έχουν καλυφθεί 36.591 θέσεις, με την κάλυψη να διαμορφώνεται στο 69%, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία.

Η ολοκλήρωση της Β΄ Φάσης προσλήψεων αναπληρωτών δεν έβαλε τέλος στο ζήτημα των κενών στα σχολεία. Αντίθετα, τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί δείχνουν ότι οι ανάγκες παραμένουν ιδιαίτερα αυξημένες σε όλες τις βαθμίδες και κατηγορίες εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι συνολικές ανάγκες που είχαν καταγραφεί στην αρχή της σχολικής χρονιάς ανέρχονταν σε 51.510. Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί για την τρέχουσα σχολική χρονιά συνολικά 36.591 προσλήψεις, ενώ εκτιμάται ότι για την πλήρη κάλυψη των αναγκών που απαιτούνται για την ομαλή λειτουργία των σχολείων χρειάζονται συνολικά 52.934 προσλήψεις. Με βάση αυτή την αποτύπωση, το συνολικό ποσοστό κάλυψης διαμορφώνεται στο 69%, ενώ 16.343 κενά εξακολουθούν να παραμένουν ακάλυπτα όπως δείχνει και ο συγκεντρωτικός πίνακας με τα κενά στα σχολεία και την τρέχουσα στελέχωση που έχει επιμεληθεί ο Πάνος Ντούλας Καθηγητής Αγγλικής - Κοινωνικών Επιστημών στο 1ο Γυμνάσιο Αχαρνών.

Μόλις 29% η κάλυψη στη Β΄ Φάση προσλήψεων αναπληρωτών

Η εικόνα της Β΄ Φάσης προσλήψεων αποτυπώνει τις δυσκολίες που εξακολουθούν να υπάρχουν. Από τις 23.026 ανάγκες που είχαν καταγραφεί για τη συγκεκριμένη φάση, καλύφθηκαν 6.683, δηλαδή περίπου το 29%. Στην Πρωτοβάθμια Γενική Εκπαίδευση καταγράφηκαν 5.090 κενά και πραγματοποιήθηκαν 1.579 προσλήψεις, με το ποσοστό κάλυψης να διαμορφώνεται στο 31%. Μετά τις προσλήψεις, 3.511 ανάγκες παρέμειναν ακάλυπτες. Στην Πρωτοβάθμια Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση οι ανάγκες έφτασαν τις 7.940. Από αυτές καλύφθηκαν 2.459, επίσης σε ποσοστό περίπου 31%, ενώ 5.481 θέσεις εξακολουθούν να εμφανίζονται ως κενές. Στη Δευτεροβάθμια Γενική Εκπαίδευση καταγράφηκαν 4.106 ανάγκες και πραγματοποιήθηκαν 1.098 προσλήψεις. Το ποσοστό κάλυψης ανήλθε στο 27%, αφήνοντας 3.008 κενές θέσεις. Στη Δευτεροβάθμια Ειδική Αγωγή καταγράφηκαν 2.329 ανάγκες και καλύφθηκαν 769, δηλαδή περίπου το 33%. Οι εναπομείνασες ανάγκες ανέρχονται σε 1.560. Τέλος, στην κατηγορία του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού καταγράφηκαν 3.561 ανάγκες, από τις οποίες καλύφθηκαν 778. Το ποσοστό κάλυψης ήταν μόλις 22%, ενώ 2.783 θέσεις παρέμειναν ακάλυπτες.

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Τι είχε συμβεί στην Α΄ Φάση

Ακόμη και μετά την Α΄ Φάση, η εικόνα των κενών ήταν ήδη ιδιαίτερα εκτεταμένη. Την 1η Σεπτεμβρίου είχαν καταγραφεί συνολικά 51.510 κενές θέσεις. Από αυτές, στην Α΄ Φάση πραγματοποιήθηκαν 29.908 προσλήψεις, με το συνολικό ποσοστό κάλυψης να ανέρχεται στο 58%. Παρά τις προσλήψεις, 21.602 ανάγκες παρέμεναν ακάλυπτες. Στην Πρωτοβάθμια Γενική Εκπαίδευση είχαν καταγραφεί 8.988 κενά και καλύφθηκαν 4.121, ποσοστό 46%, ενώ 4.867 παρέμειναν ακάλυπτα.

Στην Πρωτοβάθμια Ειδική Αγωγή καταγράφηκαν 19.247 ανάγκες και πραγματοποιήθηκαν 11.502 προσλήψεις, με ποσοστό κάλυψης 60%. Τα κενά που παρέμεναν ανέρχονταν σε 7.745. Στη Δευτεροβάθμια Γενική Εκπαίδευση, από τις 7.894 καταγεγραμμένες ανάγκες καλύφθηκαν 4.451, ποσοστό 56%, με 3.443 κενές θέσεις να παραμένουν. Στη Δευτεροβάθμια Ειδική Αγωγή καταγράφηκαν 5.163 ανάγκες και καλύφθηκαν 3.048, με το ποσοστό κάλυψης να φτάνει το 59%. Παρέμεναν 2.115 κενές θέσεις. Στο Ειδικό Εκπαιδευτικό και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό καταγράφηκαν 10.218 ανάγκες και πραγματοποιήθηκαν 6.786 προσλήψεις, με ποσοστό κάλυψης 66%. Οι ακάλυπτες ανάγκες ανέρχονταν σε 3.432. Η Β΄ Φάση ήρθε να περιορίσει περαιτέρω τα κενά, χωρίς όμως να τα εξαλείψει. Το αποτέλεσμα είναι ότι, ακόμη και μετά τις δύο πρώτες μεγάλες φάσεις προσλήψεων, καταγράφονται χιλιάδες «χαμένες» διδακτικές ώρες.

«Απογοήτευση» στον κλάδο των Θεολόγων

Ιδιαίτερη αντίδραση έχει προκαλέσει η εικόνα στον κλάδο ΠΕ01, καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει η «Ομάδα Αδιόριστων Θεολόγων ΠΕ01», στη Β΄ Φάση πραγματοποιήθηκαν μόλις 38 προσλήψεις για τον κλάδο γεγονός που μεταφράζεται σε 230 λειτουργικά κενά. Οι εκπαιδευτικοί εκφράζουν απογοήτευση και σκεπτικισμό για τον τρόπο με τον οποίο αντιστοιχίζονται οι καταγεγραμμένες ανάγκες με τις προσλήψεις και ζητούν να καλυφθούν τα πραγματικά λειτουργικά κενά του κλάδου. Όπως επισημαίνουν, δεν ζητούν προνομιακή μεταχείριση, αλλά την κάλυψη των θέσεων που έχουν καταγραφεί ως ανάγκες ΠΕ01 από εκπαιδευτικούς της αντίστοιχης ειδικότητας. Παράλληλα, θέτουν ζήτημα για περιπτώσεις όπου, σύμφωνα με τους ίδιους, οι ανάγκες καλύπτονται με άλλους τρόπους, όπως υπερωρίες ή αναθέσεις σε εκπαιδευτικούς άλλων ειδικοτήτων, ενώ υπάρχουν διαθέσιμοι Θεολόγοι στους σχετικούς πίνακες.

«Ασφυκτική» η κατάσταση στη Γ Αθήνας - Υπολειτουργούν τα ολοήμερα στα Νηπιαγωγεία με ευθύνη του Υπουργείου

«Τα κενά στα σχολεία της Γ Αθήνας παραμένουν πολλά, ακόμη και μετά τις δύο πρώτες φάσεις προσλήψεων αναπληρωτών και το υπουργείο Παιδείας είναι υπεύθυνο για την καταστρατήγηση των δικαιωμάτων των μαθητών. Πολιτεία και υπουργείο έχουν την ευθύνη να διασφαλίζουν ότι οι εκπαιδευτικές ανάγκες των σχολείων καλύπτονται έγκαιρα και επαρκώς. Όταν τα κενά παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα, δημιουργούνται ανισότητες μεταξύ μαθητών και σχολικών μονάδων, ενώ επιβαρύνεται η εκπαιδευτική διαδικασία και η καθημερινότητα μαθητών και εκπαιδευτικών. Η εκπαίδευση αποτελεί δικαίωμα όλων των παιδιών και η πρόσβαση σε αυτήν πρέπει να είναι ισότιμη, ανεξάρτητα από την περιοχή, τη σχολική μονάδα ή τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε μαθητή. Οι μαθητές δεν μπορούν να περιμένουν, ούτε η εκπαιδευτική διαδικασία να λειτουργεί με προσωρινές λύσεις. Η ευθύνη της πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ένα σχολείο που θα λειτουργεί από την πρώτη ημέρα με το απαραίτητο εκπαιδευτικό προσωπικό και θα παρέχει σε κάθε παιδί τις ίδιες ουσιαστικές ευκαιρίες στη μάθηση.» τονίζει ο αιρετός ΠΥΣΠΕ της Γ Αθήνας Αντώνης Γάγας.

ΠΥΣΠΕ Κέρκυρας: «Και πάλι στο ίδιο έργο θεατές»

Έντονο προβληματισμό για την εικόνα που διαμορφώνεται στα σχολεία της Κέρκυρας μετά την ανακοίνωση της Β΄ Φάσης προσλήψεων αναπληρωτών εκφράζει το ΠΥΣΠΕ Κέρκυρας, θέτοντας σειρά ερωτημάτων για τις ανάγκες που παραμένουν ακάλυπτες και τις επιπτώσεις στη λειτουργία των σχολικών μονάδων. «Και πάλι στο ίδιο έργο θεατές», σημειώνει χαρακτηριστικά, διερωτώμενο γιατί για ακόμη μία φορά πραγματοποιήθηκαν περιορισμένες προσλήψεις και γιατί εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλες διαφοροποιήσεις από σχολείο σε σχολείο. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις ελλείψεις εκπαιδευτικών βασικών ειδικοτήτων, όπως της Αγγλικής Γλώσσας και της Φυσικής Αγωγής. Το ΠΥΣΠΕ Κέρκυρας θέτει το ερώτημα κατά πόσο είναι δυνατόν να λειτουργούν απρόσκοπτα οι σχολικές μονάδες όταν εξακολουθούν να υπάρχουν κενά σε εκπαιδευτικούς που είναι απαραίτητοι για την πλήρη ανάπτυξη του ωρολογίου προγράμματος. «Γιατί πάλι σχολεία στα οποία δε θα λειτουργεί το Ολοήμερο Τμήμα; Γιατί πάλι σχολεία στα οποία παιδιά δε θα έχουν παράλληλη στήριξη;» είναι ορισμένα από τα ερωτήματα που θέτει. Η τοποθέτηση του ΠΥΣΠΕ Κέρκυρας στρέφεται στη συνέχεια στην επόμενη διαδικασία προσλήψεων, με το ερώτημα να αφορά πλέον τη Γ΄ Φάση. «Και τώρα τι; Η Γ΄ φάση που θα είναι μόνο στα λόγια; Δηλαδή άλλα λόγια ν’ αγαπιόμαστε», αναφέρει χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την ανάγκη να υπάρξουν ουσιαστικές λύσεις για τα κενά που εξακολουθούν να υπάρχουν στα σχολεία. «Η πολιτεία πρέπει να επενδύσει στην Παιδεία. Πρέπει να επενδύσει στο μέλλον αυτού του τόπου», αναφέρει, επισημαίνοντας ότι για να υπάρξει ουσιαστική ενίσχυση της δημόσιας εκπαίδευσης απαιτούνται και οι αντίστοιχοι οικονομικοί πόροι. «Ναι, έγιναν ύστερα από πολλά χρόνια μόνιμοι διορισμοί, αλλά δε φτάνουν», αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Πανωλεθρία» στις προσλήψεις στη ΔΙΠΕ Χίου στη Β΄ Φάση

Έντονη είναι η αντίδραση για τα αποτελέσματα της β φάσης αναπληρωτών στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου, καθώς σημαντικός αριθμός κενών παραμένει ακάλυπτος. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων, στην παράλληλη στήριξη, στους σχολικούς νοσηλευτές και στο Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις παράλληλες στηρίξεις, καθώς υποστηρίζεται ότι δεν καλύφθηκε ούτε το 60% των κενών που είχαν ζητηθεί από τη ΔΙΠΕ Χίου για τα δημοτικά σχολεία. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν για τη Β΄ Φάση, στη Χίο πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες προσλήψεις 2 ΠΕ70 στην Α΄ Χίου, 1 ΠΕ70 στη Β΄ Χίου, 1 ΕΒΠ, 2 ΠΕ60 για παράλληλη στήριξη στην Α΄ Χίου, 8 ΠΕ70 για παράλληλη στήριξη στην Α΄ Χίου

1 ΠΕ70 για παράλληλη στήριξη στη Β΄ Χίου και 1 ΠΕ06 μειωμένου ωραρίου για νηπιαγωγεία.