«Στη δημόσια αντιπαράθεση και το ύφος παράγει εντυπώσεις, άρα σε αυτές τις συνθήκες ο λόγος μας δεν οφείλει να είναι μόνο πειστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος, ενιαίος και ακριβής», είπε ο πρωθυπουργός.

Τη σύσταση να είναι πειστικοί, μετρημένοι και ακριβείς έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προς τους υπουργούς, μετά τα απανωτά «φάλτσα» των τελευταίων ημερών. Ο πρωθυπουργός ζήτησε από τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου να προσέχουν τόσο τι λένε, όσο και το ύφος τους, τονίζοντας ότι μέχρι τις εκλογές ο ίδιος θα αξιολογεί τη συμπεριφορά βουλευτών και υπουργών.

«Είναι κρίσιμο να εμφανιζόμαστε όλες και όλοι ενήμεροι για τη μεγάλη εικόνα, όσο και για τις επιμέρους επιλογές μας. Να μην αρνούμαστε τη δύσκολη καθημερινότητα, να εξηγούμε όμως με θάρρος και αυτοπεποίθηση ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις.

Ο μόνος δρόμος για να υπερβούμε αυτή τη διεθνή αστάθεια είναι αυτός της εσωτερικής σταθερότητας και των μέτρων στήριξης της κοινωνίας, με βάση πάντα τις πραγματικές αντοχές μας. Επιμένω, λοιπόν, στη διαπίστωση ότι περισσότερο παρά ποτέ σήμερα ο δημόσιος διάλογος πρέπει να είναι σοβαρός, η κοινωνία πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο ενωμένη, αλλά και σωστά ενημερωμένη, χωρίς να παρασύρεται από fake news, από τρικ της προπαγάνδας», είπε ο πρωθυπουργός στην εισήγησή του κατά την έναρξη του υπουργικού συμβουλίου και συνέχισε:

«Αλλά και το πολιτικό προσωπικό να είναι ώριμο να υπηρετήσει τις απαιτήσεις των καιρών, με πρώτα απ' όλους εμάς τα στελέχη της κυβέρνησης.

Ξέρουμε πολύ καλά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι στη δημόσια αντιπαράθεση και το ύφος παράγει εντυπώσεις, άρα σε αυτές τις συνθήκες ο λόγος μας δεν οφείλει να είναι μόνο πειστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος, ενιαίος και ακριβής, γνωρίζοντας ότι στο τέλος της ημέρας όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες. Αλλά μέχρι τότε, βέβαια, είναι δικιά μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών».

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Δείτε το σχετικό απόσπασμα στο 10:22'' του βίντεο:

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlsif3tt1cyx?integrationId=40599y14juihe6ly}

Μετά την παρουσίαση των μέτρων ο πρωθυπουργός απευθύνθηκε πάλι στους υπουργούς και τους είπε ότι δεν πρέπει να βγαίνουν μόνο για το χαρτοφυλάκιο τους, αλλά για το σύνολο του κυβερνητικού έργου.