Επτά ερωτήσεις- απαντήσεις.

Ομάδα στελεχών προερχόμενη κυρώς από τον παλαιό ενωμένο ΣΥΡΙΖΑ επαναφέρει τελευταία την πρόταση για ενιαία κάθοδο των κομμάτων της προοδευτικής παράταξης στις εκλογές.

Ας επιχειρήσουμε να δώσουμε απαντήσεις σε ορισμένα μείζονα ερωτήματα που προκύπτουν ακόμα και για τη σκοπιμότητα αυτών των προτάσεων:

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΚΟΙΝΗ ΚΑΘΟΔΟΣ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ; Κατηγορηματικά ΟΧΙ. Πρώτον γιατί εκλογικός νόμος δεν δίνει το κλιμακωτό μπόνους των 50 εδρών σε συνασπισμούς κομμάτων και δεν επαρκεί ο χρόνος προκειμένου να δημιουργηθεί ένα νέο ενιαίο κόμμα που (με αναστολή της κομματικής λειτουργίας των νυν κομμάτων, πχ του ΠΑΣΟΚ, της ΕΛΑΣ κοκ) θα εξέλεγε νέο αρχηγό και θα διεκδικούσε την πρώτη θέση.

ΤΙ ΘΑ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΣΕ ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ; Πως τα σημερινά κόμματα που διεκδικούν να κερδίσουν τις εκλογές δεν έχουν καμιά δυνατότητα- και το παραδέχονται μάλιστα δημοσίως!

ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΗΤΑΝ Ο ΑΡΧΗΓΟΣ; Μόνο και μόνο η διαδικασία για εκλογή αρχηγού (πχ Τσίπρας, Ανδρουλάκης και άλλοι, «δελφίνοι» πρωτίστως από το ΠΑΣΟΚ αλλά όχι μόνο θα ήταν υποψήφιοι) θα δημιουργούνταν μια πολιτική Βαβέλ.

ΠΩΣ ΘΑ ΑΝΤΙΔΡΟΥΣΕ Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ; Με επίσπευση των εκλογών. Πάρτι θα έκανε το Μαξίμου αν υλοποιούνταν η πρόταση αυτή!

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ Ο ΧΑΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΥΤΗ; Πρώτος κερδισμένος είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, καθώς εμφανίζεται ο Αλέξης Τσίπρας να μην αποτελεί την εναλλακτική λύση στη σημερινή κυβέρνηση. Δεύτερος κερδισμένος είναι ο Κ. Μητσοτάκης καθώς εμφανίζεται να μην διαθέτει πολιτικό αντίπαλο με αποτέλεσμα να ενισχύεται και η επιχειρηματολογία του περί πολιτικής σταθερότητας και περί «χαμένης ψήφου». Πραγματικός στόχος όσων προτείνουν σήμερα «κοινή κάθοδο στις εκλογές των προοδευτικών δυνάμεων» είναι ο Αλ. Τσίπρας.

ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ; Προφανώς. Πρώτον, να αναγκαστεί, όπως πιστεύουν, να πάρει κάποιους από αυτούς στην ΕΛΑΣ ο Αλ. Τσίπρας- που για τους συγκεκριμένους δεν πρόκειται να το πράξει. Δεύτερον, με επανεκλογή Μητσοτάκη και με χαμηλά ποσοστά πλην του Ανδρουλάκη και του Τσίπρα να παίξουν οι ίδιοι ρόλο την επόμενη μέρα της κάλπης.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΣΟΥΝ ΟΙ ΤΟΝΟΙ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΣΟΚ ΚΑΙ ΕΛΑΣ; Ούτε συζήτηση. Ο προεκλογικός ανταγωνισμός θα είναι μεγάλος, είναι φυσιολογικό, καθώς ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ διεκδικούν την ψήφο στο συγκεκριμένο χώρο. Άλλο αυτό και άλλο η αναβίωση ενός κλίματος 1989, αυτή τη φορά με αποκλειστική ευθύνη της ηγεσίας της Χαριλάου Τρικούπη που ουσιαστικά έχει μετατρέψει τον διμέτωπο αγώνα του σε μονομέτωπο κατά του Αλ. Τσίπρα! Ο «σοφός» της αριστεράς Γιάννης Δραγασάκης έχει δίκιο σε αυτό το μέρος των παρεμβάσεών του και καλό είναι να τον ακούσουν.