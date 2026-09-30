Ένα πρώτο βήμα στο δρόμο προς την ένταξή τους στην ΕΛΑΣ.

Είναι σαφές πως ο χρόνος μετράει πια αντίστροφα, προκειμένου να ξεκινήσουν οι παραιτήσεις των ανεξάρτητων βουλευτών που προέρχονται από τον -ενιαίο- ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να ενταχθούν στην ΕΛΑΣ.

Και το δείχνουν και οι ίδιοι με τη στάση τους, ανοιχτά πλέον. Μόνο με αυτό τον τρόπο μπορεί να ερμηνευτεί η παρουσία του Διονύση Καλαματιανού και του Ανδρέα Παναγιωτοπούλου στη χθεσινή ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, στο «Olympia Forum».

Γενικά, σε κάθε δημόσια τοποθέτηση του πρώην πρωθυπουργού, βρίσκονται πάντα πρώην σύντροφοι, δείχνοντας ότι βλέπουν το πολιτικό αύριο ολόκληρου του χώρου στη Συμπαράταξη.

Α.Γ.