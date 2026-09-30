Η αρμονία με τη ΝΔ σε βάζει σε σκέψεις, για το πού το πάει η σημερινή ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Θέλει αλλαγή, η ετοιμάζει πάλι συναλλαγή; Διότι, διακηρύσσει ότι θέλει να νικήσει τον Μητσοτάκη, αλλά επιτίθεται τοξικά στον Τσίπρα και την ΕΛ.Α.Σ

Ποιος έφερε το χειρότερο μνημόνιο: Ο Τσίπρας! Το λένε η ΝΔ, οι ομάδες αλήθειας, οι αδέξιοι αναλυτές και οι δεξιοί παπαγάλοι. Και πίσω τους τρέχει και το ΠΑΣΟΚ.

Ποιος χρέωσε τη χώρα 100 δις και βάλε, παρά λίγο να μας βγάλει από το ευρώ, έκλεισε τις τράπεζες, μας έβαλε σε περιπέτειες; Ο Τσίπρας! Το τραγουδάει όλη η χορωδία της Δεξιάς. Με σολίστ το ΠΑΣΟΚ.

Ποιος τσάκισε τη μεσαία τάξη, έκοψε τις συντάξεις, επέβαλε φόρους, είναι ψεύτης, αμετανόητος, διαπλεκόμενος; Ο Τσίπρας! Το εκτελεί νύχτα μέρα η ορχήστρα των ψεμάτων. Στα κρουστά το ΠΑΣΟΚ.

Αυτή η αρμονία με τη ΝΔ σε βάζει σε σκέψεις, για το πού το πάει η σημερινή ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Θέλει αλλαγή, η ετοιμάζει πάλι συναλλαγή; Διότι, διακηρύσσει ότι θέλει να νικήσει τον Μητσοτάκη, αλλά επιτίθεται τοξικά στον Τσίπρα και την ΕΛ.Α.Σ. Ενισχύει έτσι τα σενάρια ότι ερωτοτροπεί κρυφά μ’ αυτό που η Διαμαντοπούλου λέει φανερά. Αν η «σταθερότητα» αποσταθεροποιηθεί από τις κάλπες να την αποκαταστήσει, ως βοηθητικός πυλώνας της ΝΔ, με ή χωρίς Μητσοτάκη. Σαν να μην πέρασε μια μέρα δηλαδή από τότε που οι Έλληνες ψήφισαν ΠΑΣΟΚ και ΓΑΠ και βρέθηκαν με Παπαδήμο και Σαμαρά.

Ακριβώς έτσι. Και δυστυχώς γι’ αυτούς και τους ψηφοφόρους τους, οι καταγραφές στο πολιτικό τους μητρώο εύλογα μετατρέπουν τις υποψίες σε ανησυχίες. Χρεοκόπησαν τη χώρα χέρι-χέρι με τη Δεξιά. Έφεραν τα μνημόνια χέρι-χέρι με τη Δεξιά. Συγκυβέρνησαν χέρι-χέρι με τον Καρατζαφέρη και τη Δεξιά. Καταψήφισαν την απλή αναλογική, χέρι-χέρι με τη Δεξιά. Κρατούσαν το ίσο σε συνθήματα του τύπου Βάστα Σόιμπλε και Γερούν γερά στο δημοψήφισμα. Και όλα αυτά ακόμα τα διαφημίζουν ως θυσία για την πατρίδα. Καμιά αυτοκριτική, καμιά προσπάθεια να δουν πώς από το 44% κατρακύλησαν στο 4% και ονειρεύονται το 14%.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Αυτά είναι χτεσινά, μπορεί να αντιτείνει κάποιος. Σωστά. Αλλά και τα τωρινά ποιον και πώς να καθησυχάσουν; Το μισό υπουργικό συμβούλιο της ΝΔ είναι πρώην στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Στενοί συνεργάτες του Μητσοτάκη είναι πρώην στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Νυν στελέχη του ΠΑΣΟΚ, επώνυμα και με μακρά και ευδόκιμη θητεία, προωθούν την ιδέα, την επιδίωξη ουσιαστικά, της συγκυβέρνησης με τη ΝΔ. Ευκαιρίας δοθείσης και εφόσον η καθεστηκυία τάξις της Δεξιάς το απαιτήσει. Ενώ ομονοούν οι περισσότεροι στις επιθέσεις στην ΕΛ.Α.Σ και τον Τσίπρα. Με ουκ ολίγα εργαλεία από την εργαλειοθήκη του Μητσοτάκη.

Δεν βλέπουν ότι η πολιτική τους αυτή διασπά και απογοητεύει τον προοδευτικό χώρο; Ότι είναι βούτυρο στο ψωμί του Μητσοτάκη; Το βλέπουν βέβαια, αλλά επιμένουν. Επειδή τους τυφλώνει πολιτικά το γεγονός ότι ένα κόμμα λίγων μηνών τους ξεπέρασε, είναι η πιο καλή εξήγηση. Γιατί υπάρχει και η άλλη, η πολύ χειρότερη. Ότι ανάμεσα σε όσα διακηρύσσουν και σε όσα ετοιμάζονται να διαπράξουν υπάρχει ένα βαθύ χαντάκι. Που ιστορικά το γεφύρωνε πάντα ο βολικός δήθεν διμέτωπος: Εμείς μαζί στην εξουσία και η Αριστερά στη γωνία…

(Ο Θανάσης Καρτερός είναι δημοσιογράφος- Το άρθρο αποτελεί αναδημοσίευση από την «Εφημερίδα των Συντακτών»)