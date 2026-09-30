Ψήφισαν κατά της άρσης της ασυλίας της μετά την καταγγελία της ότι ταυτίζονται με το «παρακράτος Μητσοτάκη».

Την προηγούμενη φορά υπερψήφισαν την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου (μετά από μηνύσεις του προέδρου της Ένωσης Δικαστών και αστυνομικού στο δικαστήριο της Λάρισας) και τους επιτέθηκε με δριμύτητα. Χθες από τους 34 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, μόνο 11 συμμετείχαν στην ψηφοφορία και οι περισσότεροι με επιστολική ψήφο. Μοναδική εξαίρεση ο Μιχάλης Χουρδάκης, ο οποίος είχε εκλεγεί το 2023 με την Πλεύση Ελευθερίας, που υπερψήφισε.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου έχει συνολικά 16 άρσεις ασυλίας (ρεκόρ στο κοινοβούλιο, την πλησιάζει μόνο ο Πολάκης με 14). Θεωρεί ότι αυτό οφείλεται σε στοχοποίησή της από την κυβέρνηση και το σύστημα που στηρίζει και γι αυτό είχε καταγγείλει τον Ν. Ανδρουλάκη ότι ταυτίζεται «με ό,τι πιο βρώμικο υπάρχει» όταν το ΠΑΣΟΚ υπερψήφισε την άρση ασυλίας της.

Χθες την άφησαν και τους άφησε ήσυχους. Την πλήρωσαν ο Θεοδωρικάκος και ο Σιμόπουλος της ΝΔ ...

Α.