«Πήγαινε ρώτα τον Δουδωνή και τον Λευτέρη Καρχιμάκη και μετά να γράφεις αυτά που γράφεις» σημείωσε απαντώντας στην ανάρτηση ο επικεφαλής της MRB και πρώην Πρόεδρος του ΣΕΔΕΑ, Δημήτρης Μαύρος.

Προς το ΠΑΣΟΚ «δείχνει» με μία αινιγματική ανάρτησή του ο δημοσκόπος και επικεφαλής της ΜRB, Δημήτρης Μαύρος, με αφορμή τις συζητήσεις που προκάλεσε η καταγγελία δικηγόρου στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης σε βάρος της εταιρίας δημοσκοπήσεων Interview για «στημένη δημοσκόπηση», η οποία συνοδευόταν από πλήθος πειστηρίων.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την επίμαχη καταγγελία, η οποία κοινοποιήθηκε και στον Άρειο Πάγο, καθώς και στο Μέγαρο Μαξίμου και τα πολιτικά κόμματα, η συγκεκριμένη δημοσκόπηση διακινούνταν ήδη μέσω κινητών τηλεφώνων από την Κυριακή 27 του μήνα, ενώ στην ταυτότητά της αναφέρεται πως τα ερωτηματολόγια συλλέγονταν μέχρι και τις 28 Σεπτεμβρίου.

Η καταγγελία έκανε λόγο για εξαπάτηση και παραπλάνηση των ψηφοφόρων και για προσπάθεια δημιουργίας κλίματος και επηρεασμού του εκλογικού σώματος από μία δημοσκόπηση που φέρεται να ήταν έτοιμη πριν καν ολοκληρωθεί η έρευνα.

Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το δηκτικό σχόλιο που έκανε ο Δημήτρης Μαύρος σε ανάρτηση του μέλους του Εθνικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ψηφοδελτίων του ΠΑΣΟΚ, Τάσου Κουρκούτα, ο οποίος κινείται στο περιβάλλον της Άννας Διαμαντοπούλου στους εσωκομματικούς συσχετισμούς.

«Διορθωτικές κινήσεις από όλες τις δημοσκοπήσεις. Έρχονται σιγά σιγά στην πραγματικότητα. Δεν μπορούν να το αποφύγουν!» σχολίασε το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ ανήμερα της δημοσίευσης της δημοσκόπησης της Interview, η οποία έδειχνε τη ΝΔ πρώτη στην εκτίμηση ψήφου να αγγίζει το 30% καθώς και σημαντικό κλείσιμο της ψαλίδας μεταξύ ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ με τη διαφορά να μειώνεται σε 1,4%, δείχνοντας εικόνα ντέρμπι για τη δεύτερη θέση μετά από πολλούς μήνες.

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«Τόσο Έλληνες πια. Μπράβο πατριώτη! Διορθώνουμε λοιπόν γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς εεεε!!! Νύχτα μαύρη βαθειά. Ξέρεις ποιος έφερε αυτήν την αλλαγή. Πήγαινε ρώτα τον Δουδωνή και τον Λευτέρη Καρχιμάκη και μετά να γράφεις αυτά που γράφεις» σημείωσε απαντώντας στην ανάρτηση ο επικεφαλής της MRB και πρώην Πρόεδρος του ΣΕΔΕΑ, Δημήτρης Μαύρος, αφενός αμφισβητώντας τα συμπεράσματα που περιγράφονταν στην ανάρτηση του στελέχους του ΠΑΣΟΚ, αφετέρου βάζοντας στο κάδρο της υπόθεσης τους Παναγιώτη Δουδωνή και Λευτέρη Καρχιμάκη, χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες ή στοιχεία.