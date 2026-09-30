Η ΕΡΤ αποδεικνύεται ιδιαίτερα φιλόξενη στις μετρήσεις της εν λόγω εταιρείας, τόσο με ρεπορτάζ για τα ευρήματα της στις εκπομπές και τα δελτία ειδήσεων, όσο και με συνεντεύξεις και σχολιασμό αυτών από στελέχη της.

Με την καταγγελία για τη δημοσκόπηση της εταιρίας Interview, η οποία φέρεται να διακινούνταν σε κινητά τηλέφωνα... ήδη μία ημέρα πριν ολοκληρωθεί το ερωτηματολόγιό της σύμφωνα με την ταυτότητα της μέτρησης, να βρίσκεται πλέον στο ΕΣΡ, τον Άρειο Πάγο και στα χέρια πλείστων αρμόδιων και μη, έχει ενδιαφέρον να κοιτάξει κανείς την έκταση των αναδημοσιεύσεων που λαμβάνουν οι μετρήσεις της συγκεκριμένης εταιρείας.

Ασχέτως της άποψης που έχει κανείς για την αξιοπιστία των δημοσκοπήσεων της εν λόγω εταιρείας αλλά και την επίμαχη καταγγελία που θα κριθεί αρμοδίως και θεσμικά πλέον, μία απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο αρκεί για να διαπιστώσει κανείς την αξιοσημείωτη σπουδή, την οποία επιδεικνύει η ΕΡΤ για την προβολή των δημοσκοπήσεων της Interview.

Και λέμε από την ΕΡΤ, διότι είναι άξιο απορίας ποιος είναι αυτός που έχει δώσει εντολή στη δημόσια τηλεόραση να αναπαράγει τις δημοσκοπήσεις μίας εταιρείας που δεν είναι μέλος του Συλλόγου Εταιρειών Δημοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς, επομένως δεν υπόκειται στους εσωτερικούς, ποιοτικούς και καταστατικούς ελέγχους του συγκεκριμένου εγχώριου θεσμικού οργάνου.

Μία απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο επιβεβαιώνει πως η ΕΡΤ, τόσο με αφορμή τη χθεσινή επίμαχη δημοσκόπηση όσο και σε μόνιμη βάση, αποδεικνύεται ιδιαίτερα φιλόξενη στις μετρήσεις της εν λόγω εταιρείας, τόσο με ρεπορτάζ για τα ευρήματα της στις εκπομπές και τα δελτία ειδήσεων, όσο και με συνεντεύξεις και σχολιασμό αυτών από στελέχη της.

Επομένως, μία σοβαρή απάντηση από την ΕΡΤ θα συνέβαλε στο να μη μένουν σκιές σε ζητήματα εγκυρότητας της ενημέρωσης των πολιτών από τη δημόσια τηλεόραση.

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Ν.Α.