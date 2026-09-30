Με ποσοστό πάνω από 10 έως 12% επιστρέφει μόνο διεκδικώντας την ηγεσία της - Ο πρώην πρωθυπουργός φέρεται να πιστεύει ότι η ΝΔ θα έχει το τέλος άλλων παραδοσιακών κομμάτων της Ευρώπης.

Δεν χωρά αμφιβολία πως ο Αντώνης Σαμαράς βρίσκεται εμπρός σε ένα δίλημμα: Αν κάνει κόμμα, κατέβει στις εκλογές και μετά το αποτέλεσμα της κάλπης αλλάξει αρχηγός στη Νέα Δημοκρατία επιστρέφει ή όχι σε αυτή;

Το ερώτημα είναι απολύτως υπαρκτό: Ο πρώην πρωθυπουργός θέτει πρωτίστως θέμα απομάκρυνσης του Κυριάκου Μητσοτάκη από την ηγεσία του κυβερνώντος κόμματος ενώ προσφέρεται για συνεργασία μετά τις εκλογές με τη ΝΔ αν αυτή αλλάξει ηγεσία, επιχειρώντας να κάψει το μόνο ίσως «ισχυρό χαρτί» του νυν πρωθυπουργού στην πορεία προς τις κάλπες που δεν είναι άλλο από την λεγόμενη «πολιτική σταθερότητα».

Τι θα πράξει όμως μετά τις εκλογές;

-Αν αρχηγός παραμείνει ο Κ. Μητσοτάκης είναι αυτονόητο πως η ρήξη Σαμαρά με τη ΝΔ θα είναι οριστική.

-Αν αλλάξει ηγεσία στη Νέα Δημοκρατία και αρχηγός αναδειχθεί ο Νίκος Δένδιας η επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού στη Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Σύμφωνα μάλιστα με ορισμένες πληροφορίες υπάρχει ήδη επαφή, ίσως και συμφωνία, μεταξύ των δυο πλευρών. Και αυτό παρότι Σαμαράς και Δένδιας κατά το παρελθόν δεν είχαν και τις καλύτερες σχέσεις- οι σχέσεις τους έχουν αποκατασταθεί πλήρως εδώ και καιρό.

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-Αν αλλάξει ηγεσία και διάδοχος του Μητσοτάκη αναδειχθεί το αουτσάιντερ, ο Κυριάκος Πιερρακάκης, είναι σαφές πως το κόμμα Σαμαρά θα παραμείνει και πιθανόν να ενισχυθεί και με άλλα «γαλάζια» στελέχη, παρότι ο «τσάρος της οικονομίας» είναι απολύτως ενωτικός στο κόμμα.

Το ερώτημα ωστόσο είναι άλλο: Μπορεί ο Αντώνης Σαμαράς να πάει απέναντι στη ΝΔ σε κάθε περίπτωση;

Η απάντηση είναι ΝΑΙ εφόσον το ποσοστό που θα λάβει είναι πάνω από 10-12%, ποσοστό που υπό τις παρούσες συνθήκες δεν μοιάζει καθόλου απίθανο. Σε μια τέτοια περίπτωση ο Αντώνης Σαμαράς θα επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία μόνο διεκδικώντας την ηγεσία της!

Ο πρώην πρωθυπουργός, άλλωστε, εκτιμά ότι η ΝΔ ενδέχεται να έχει το τέλος άλλων παραδοσιακών κομμάτων, όπως το Σοσιαλιστικό Κόμμα Γαλλίας και το Σοσιαλιστικό Κόμμα Ιταλίας, το Γκωλικό Κόμμα στη Γαλλία, κοκ. Ιδίως μετά τις ενδεχόμενες αλλαγές ηγεσίας σε χώρες όπως η Γαλλία, αλλά πιθανόν και η Γερμανία και η Βρετανία, όπως φέρεται να εκτιμά ο Αντώνης Σαμαράς.